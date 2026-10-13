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Bị tung tin nhắn nói xấu, Á hậu Trịnh Mỹ Anh phải xin lỗi

Trạch Dương

TPO - Á hậu Miss Universe Vietnam Trịnh Mỹ Anh lên tiếng xin lỗi lúc rạng sáng vì bị gọi tên trong ồn ào lộ tin nhắn nhóm trò chuyện. Cô nhận trách nhiệm về những lời nói thiếu cân nhắc, cho rằng cuộc trò chuyện riêng tư không thể là lý do biện minh.

Tối 12/10, ban tổ chức Miss Universe Vietnam (MUV) 2026 thông báo đang phối hợp các bên liên quan để tiếp nhận phản hồi về nhóm chat có Hoa hậu Quỳnh Anh, Á hậu Trịnh Mỹ Anh bị lộ nội dung bàn tán nhiều nhân vật liên quan cuộc thi.

Ban tổ chức cho biết sẽ rà soát, xác minh thông tin để có cơ sở xem xét, xử lý phù hợp. Đơn vị cam kết tiếp tục tiếp nhận ý kiến đóng góp của khán giả với tinh thần trách nhiệm và thiện chí.

Sau thông báo của ban tổ chức MUV, Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh đăng bài xin lỗi ngay trong đêm.

Hàng loạt nhân vật lên tiếng 'bóng gió'

Từ tối 11/10, Threads và Facebook xuất hiện hàng trăm bài đăng lan truyền ảnh chụp màn hình được cho là Hoa hậu và Á hậu Miss Universe Vietnam bàn tán về Hoa hậu Kỳ Duyên, một giám khảo và Á hậu Hồng Đăng.

Dựa vào tên hiển thị và ảnh đại diện, khán giả cho rằng các tài khoản có liên quan đến Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh, Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh, một thí sinh khác cùng một số nhân vật khác trong ê-kíp trang điểm, stylist.

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Bức ảnh xuất hiện trong nhóm chat đang gây tranh luận trên các diễn đàn.

Hai hoa hậu, á hậu Miss Universe Vietnam vừa đăng quang liên tục bị khán giả gọi tên, chỉ trích vì những lời bàn luận về ngoại hình Hoa hậu Kỳ Duyên, năng lực của một giám khảo và đời tư Á hậu 4 Trịnh Hồng Đăng.

Giữa lúc hai người đẹp Miss Universe Vietnam không lên tiếng về ồn ào, các nhân vật bị nhắc tên trong nhóm chat đều lên tiếng "bóng gió".

Á hậu 4 Trịnh Hồng Đăng viết ngắn gọn “Thất vọng” trên trang cá nhân, không nêu tên người hay sự việc cụ thể.

Một giám khảo bị gọi tên cũng đăng dòng trạng thái bày tỏ sự bất ngờ. Trong khi đó, Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ poster Chị chị em em 3, kèm caption ẩn ý "Chị chị em em, trước mặt chị thương em, sau lưng chị thương ai thì chưa biết". Loạt bài đăng xuất hiện giữa ồn ào khiến vụ việc tiếp tục gây tranh cãi trên khắp các diễn đàn.

Giữa những đồn đoán, khoảnh khắc Kỳ Duyên trao vương miện, ôm chúc mừng Quỳnh Anh trong đêm chung kết 2/10 được chia sẻ trở lại. Hai hoa hậu từng là thí sinh của Miss Universe Vietnam 2024. Lúc đó Kỳ Duyên đăng quang, Quỳnh Anh giành danh hiệu á hậu 1.

Động thái của Trịnh Mỹ Anh lúc rạng sáng

Khoảng 0h53 ngày 13/10, Trịnh Mỹ Anh đăng bài viết dài trên mạng xã hội giữa lúc bị gọi tên. Á hậu cho biết dành thời gian nhìn nhận sự việc và những lời nói trong các tin nhắn được lan truyền.

“Mỹ Anh xin nhận trách nhiệm về những điều mình đã nói và tổn thương có thể đã gây ra”, cô viết.

Cô cho rằng việc phát ngôn trong cuộc trò chuyện riêng tư không thể trở thành lý do biện minh, đồng thời xin lỗi "những người bị ảnh hưởng bởi sự việc, những người tổn thương khi đọc tin nhắn và khán giả đã đặt niềm tin, tình cảm vào cô nhưng phải thất vọng".

Về danh hiệu vừa nhận, Mỹ Anh nhìn nhận vị trí Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 là niềm vinh dự, nhắc nhở cô về trách nhiệm trong lời nói, thái độ và cách ứng xử. Cô cho rằng sự tôn trọng phải xuất phát từ cách đối xử với người khác trong đời sống thường ngày, bên cạnh những lần xuất hiện trước công chúng.

“Mỹ Anh cũng không mong mọi người phải tha thứ chỉ vì mình đã lên tiếng”, cô viết.

Á hậu chia sẻ lời xin lỗi không thể lập tức xóa đi tổn thương hay khôi phục niềm tin. Cô nghiêm túc nhìn lại bản thân, lắng nghe góp ý, học cách kiểm soát lời nói, cảm xúc.

Cuối bài đăng, Mỹ Anh cho rằng sự trưởng thành thể hiện ở việc dám đối diện, nhận trách nhiệm và thay đổi sau sai lầm. Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 không nhắc tên hay xin lỗi cụ thể nhân vật nào.

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Hoa hậu Quỳnh Anh (trái) và Á hậu Trịnh Mỹ Anh trong đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026.

Trịnh Mỹ Anh liên tục bị nhắc tên

Trước ồn ào nhóm trò chuyện, Trịnh Mỹ Anh gây chú ý sau vụ tổ chức Miss Earth công bố bổ nhiệm người đẹp Chile Nathalie Briones vào vị trí Miss Earth Water 2025 mà đại diện Việt Nam đang đương nhiệm.

Động thái diễn ra ngay sau khi đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026. Mỹ Anh giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi trong nước, trong khi nhiệm kỳ tại Miss Earth chưa kết thúc. Việc một người đẹp khác được công bố thay thế khiến nhiều khán giả cho rằng Mỹ Anh bị tước danh hiệu, vương miện.

Trả lời PV Tiền Phong, ông Phạm Duy Khánh - đại diện Miss Earth Vietnam - cho biết phía ban tổ chức Miss Earth đã có trao đổi liên quan đến danh hiệu của Mỹ Anh. Theo thông tin phía ông tiếp nhận, Miss Earth Organization (MEO) không thông báo tước danh hiệu.

“MEO chỉ thực hiện việc bổ nhiệm đại diện đến từ quốc gia khác để thay thế vị trí đại diện Miss Earth Water trong các hoạt động tiếp theo”, ông Khánh nói.

Về việc Mỹ Anh tham gia Miss Universe Vietnam 2026, ông Khánh cho biết phía quản lý đã trao đổi với các bên liên quan về những quy định và nghĩa vụ đối với danh hiệu quốc tế. Ông Khánh cho biết ê-kíp Việt Nam tiếp tục làm việc với các bên liên quan để bảo đảm thông tin thống nhất, chính xác.

Đại diện ban tổ chức Miss Earth Vietnam cũng khẳng định Mỹ Anh trân trọng hành trình tại Miss Earth và những gì đã đạt được với danh hiệu Miss Earth Water 2025.

#Miss Universe Vietnam 2026 #Hoa hậu Quỳnh Anh #Trịnh Mỹ Anh xin lỗi #tin nhắn nhóm chat #Á hậu Hồng Đăng #Hoa hậu Kỳ Duyên #Miss Earth Water 2025.

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