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Người lính

Iran dọa phá hủy 'trái tim' của nền kinh tế Mỹ nếu chiến sự bùng phát

Quỳnh Như

TPO - Iran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các tuyến cáp, trung tâm dữ liệu và cơ sở trí tuệ nhân tạo của Mỹ tại vùng Vịnh nếu Washington nối lại các cuộc tấn công, trong bối cảnh đàm phán ngoại giao giữa hai bên vẫn chưa đạt được đột phá.

Trong cuộc phỏng vấn với Press TV, ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đề cập đến các tài sản của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và khu vực eo biển Hormuz. Ông ước tính giá trị các tài sản này lên tới hơn 2.000 tỷ USD, đồng thời mô tả chúng là “trái tim của nền kinh tế Mỹ trong khu vực”.

“Chúng tôi chưa đưa những tài sản này vào danh sách mục tiêu. Nhưng nếu chiến sự nổ ra, nhiều tuyến cáp, trung tâm dữ liệu, cơ sở trí tuệ nhân tạo và nhiều địa điểm khác sẽ bị phá hủy”, ông Rezaei cảnh báo.

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Ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Theo quan chức Iran, Tehran đã chủ động kiềm chế việc sử dụng một số năng lực quân sự trong các cuộc giao tranh trước đó. Tuy nhiên, nước này sẵn sàng triển khai những năng lực đó và đối đầu với đối phương bằng một kế hoạch “rộng lớn và toàn diện hơn nhiều” nếu xung đột tiếp diễn.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra, nhưng những bất đồng về điều kiện chấm dứt xung đột chưa được giải quyết.

Theo ông Rezaei, Washington đã chấp nhận một số trong bảy điều kiện mà Tehran đưa ra để giải quyết xung đột, nhưng lập trường của Mỹ đối với những yêu cầu còn lại vẫn chưa rõ ràng. Vì vậy, Iran cho rằng phản hồi hiện tại của Washington chưa đáp ứng kỳ vọng.

Các yêu cầu của Tehran bao gồm dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận và giải phóng các tài sản bị đóng băng. Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì phong tỏa các cảng của Iran, còn hoạt động vận tải hàng hóa qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó bác bỏ đề xuất của Iran, cho rằng Tehran muốn đạt được thỏa thuận nhưng không phải thỏa thuận mà Washington mong muốn. Ông cũng để ngỏ khả năng Mỹ nối lại các cuộc tấn công.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Iran đã “mất hoàn toàn quyền kiểm soát” eo biển Hormuz, đồng thời cho biết lượng dầu vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này đang tiến gần mức trước chiến tranh.

Hôm thứ Hai (12/10), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran vẫn đang xem xét phản hồi của Washington đối với đề xuất mở lại eo biển Hormuz. Iran sẽ chuyển câu trả lời tới Mỹ thông qua các bên trung gian sau khi hoàn tất quá trình đánh giá.

Ông Baghaei xác nhận hai bên tiếp tục trao đổi thông điệp qua trung gian, song không cung cấp thêm chi tiết. Qatar, Pakistan và một số quốc gia khác đang tham gia các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến bùng phát sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2.

Liên quan đến căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen, đồng minh của Iran, ông Baghaei tái khẳng định Tehran sẵn sàng hỗ trợ giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại.

“Vấn đề Yemen lẽ ra đã phải được giải quyết từ lâu theo lộ trình của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi ủng hộ bất kỳ thỏa thuận nào đạt được giữa người Yemen và Ả Rập Xê Út. Yêu cầu của chúng tôi là tình hình này cần được giải quyết thông qua đối thoại”, ông Baghaei nói.

RT, Reuters

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#Iran #Mỹ #xung đột Trung Đông #eo biển Hormuz #chiến tranh #tài sản đóng băng #đàm phán #ngoại giao #phong toả hải quân

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