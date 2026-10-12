Hình ảnh tổng duyệt Lễ truy điệu, đưa hài cốt 731 liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TPO - Thay vì vàng kim, đá cẩm thạch và những gam màu thường gắn với vẻ sang trọng của các cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ viện này lựa chọn sắc cam đỏ lấy cảm hứng từ hoàng hôn trên sa mạc Arizona, kết hợp kim loại bạc để tạo nên một không gian khác biệt.