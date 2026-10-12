Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Ảnh

Hình ảnh tổng duyệt Lễ truy điệu, đưa hài cốt 731 liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Ngô Tùng

TPO - Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng đã thực hành, thống nhất phương án hiệp đồng, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ chính thức diễn ra vào sáng 14/10.

2t8a8266.jpg
Sáng 12/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM tổ chức tổng duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Ảnh: Ngô Tùng
2t8a8224.jpg
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7 cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM có mặt chỉ đạo, điều phối công tác hiệp đồng.
2t8a8245.jpg
Buổi tổng duyệt nhằm rà soát công tác chuẩn bị,﻿ thống nhất nội dung, trình tự các nghi lễ và hiệp đồng giữa các lực lượng, bảo đảm lễ chính thức diễn ra trang nghiêm, chu đáo, an toàn.
2t8a8235.jpg
Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương; Lễ viếng, Lễ truy điệu; tổ chức đội hình di chuyển quách hài cốt liệt sĩ, đưa lên xe và di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM; nghi thức đón, di chuyển hài cốt liệt sĩ đến vị trí an táng, hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm.
2t8a8274.jpg
Các lực lượng thực hành di quách 731 hài cốt liệt sĩ lên xe và di chuyển từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng﻿ đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình) để an táng.
2t8a8277.jpg
Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM cho biết, số lượng hài cốt liệt sĩ quy tập được tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng và đưa đi an táng là 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ).
2t8a8294.jpg
Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM, Lễ viếng và Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng diễn ra sáng 14/10. Lúc 7h30 sẽ diễn ra Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.
2t8a8230.jpg
2t8a8299.jpg
Đến 8h, Lễ viếng, Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ được cử hành tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Lễ an táng hài cốt liệt sĩ dự kiến diễn ra lúc 10h cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình).
2t8a8289.jpg
Ban Chỉ đạo thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường trên địa bàn có tuyến đường đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đi qua tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân sinh sống hai bên đường ra đứng tại khu vực vỉa hè để tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ. Nhân dân trên các tuyến đường đoàn đi qua cũng có thể cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Ngô Tùng

Xem thêm

#Công viên Lê Thị Riêng #tổng duyệt #truy điệu #an táng #cán bộ #chiến sĩ #Anh hùng liệt sĩ #nhân dân TPHCM #Chiến dịch 500 ngày đêm

Cùng chuyên mục

Hòa Minzy, Đông Hùng bùng nổ trong đêm nhạc thanh niên

Hòa Minzy, Đông Hùng bùng nổ trong đêm nhạc thanh niên

TPO - Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam cùng chương trình nghệ thuật “Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam” diễn ra tối 11/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội). Đây cũng là sân khấu trình diễn solo ca khúc "Tiếng ru cội nguồn" của anh tài Đông Hùng ngoài chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Văn phòng dịch vụ mang màu hoàng hôn giữa những bề mặt kim loại

Văn phòng dịch vụ mang màu hoàng hôn giữa những bề mặt kim loại

TPO - Thay vì vàng kim, đá cẩm thạch và những gam màu thường gắn với vẻ sang trọng của các cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ viện này lựa chọn sắc cam đỏ lấy cảm hứng từ hoàng hôn trên sa mạc Arizona, kết hợp kim loại bạc để tạo nên một không gian khác biệt.

Khoảnh khắc như nàng thơ của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Khoảnh khắc như nàng thơ của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Trước khi tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh được đội ngũ trang điểm và làm tóc chuyên nghiệp chăm chút diện mạo, tôn lên những đường nét thanh tú, vẻ đẹp riêng cùng thần thái rạng rỡ.

Triều cường dâng cao, trẻ em TPHCM hồn nhiên bơi lội trên đường phố

Triều cường dâng cao, trẻ em TPHCM hồn nhiên bơi lội trên đường phố

TPO - Triều cường dâng cao chiều 11/10 khiến hơn 500m đường Rạch Cùng, ven sông Cần Giuộc thuộc phường Bình Đông (TPHCM) chìm trong biển nước. Nhiều hộ dân phải kê cao đồ đạc, tài sản trong nhà để tránh hư hỏng, trong khi nhiều trẻ em hồn nhiên bơi lội, vui đùa trên đường phố.

Ngỡ ngàng vẻ trẻ trung của Hoa hậu Mai Phương ở tuổi 41

Mọi ánh nhìn đổ dồn vào Hoa hậu Mai Phương

TPO - Hoa hậu Mai Phương thu hút mọi ánh nhìn khi trở lại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hải Phòng. Sau 24 năm đăng quang, hoa hậu đất cảng vẫn giữ nguyên sức hút dù ít xuất hiện trong giới giải trí. Cuộc sống bình yên bên gia đình là lựa chọn cô luôn trân trọng.

Giới trẻ Thủ đô bùng nổ 'Bước nhảy Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tự hào Thanh niên Việt Nam'

Giới trẻ Thủ đô bùng nổ 'Bước nhảy Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tự hào Thanh niên Việt Nam'

TPO - Tại Liên hoan Nhóm nhảy thanh niên, sinh viên năm 2026 với chủ đề “Bước nhảy Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tự hào Thanh niên Việt Nam”, các đội nhảy đã mang đến nhiều vũ điệu sôi động được đầu tư công phu về ý tưởng, biên đạo lẫn trang phục. Đặc biệt, nhiều đội đã kết hợp khéo léo giữa vũ đạo hiện đại với sắc màu văn hóa truyền thống dân tộc.

53 cô gái Hoa hậu Việt Nam trong màn diễn bikini rực cháy

53 cô gái Hoa hậu Việt Nam trong màn diễn bikini rực cháy

TPO - 53 cô gái tự tin khoe hình thể săn chắc, quyến rũ và kỹ năng trình diễn ấn tượng trong phần thi áo tắm tại đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ở Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng tối 10/10. Sau phần thi áo tắm, 32 thí sinh được đi tiếp vào phần thi dạ hội trước khi công bố top 25.

32 cô gái trình diễn váy dạ hội ở Hoa hậu Việt Nam 2026

32 cô gái trình diễn váy dạ hội ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Ở phần trình diễn trang phục dạ hội, một số thí sinh chọn mặc lại váy của các hoa, á hậu Việt Nam như một cách tiếp thêm động lực và sự may mắn. Có thí sinh lại đặt niềm tin vào chiếc váy do người nhà tự tay may.

Cắt bớt sàn nhà, tạo khoảng thông tầng kết nối cả gia đình

Cắt bớt sàn nhà, tạo khoảng thông tầng kết nối cả gia đình

TPO - Từ một căn nhà liền kề có các tầng gần như tách biệt, gia chủ quyết định cải tạo bằng cách cắt bớt một phần diện tích sàn để tạo khoảng thông tầng ở trung tâm. Sự thay đổi này giúp ánh sáng, không khí lưu chuyển tốt hơn, đồng thời kết nối sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 9: Chỉ 1 mẫu xe ngược dòng

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 9: Chỉ 1 mẫu xe ngược dòng

TPO - Hầu hết các mẫu xe lọt top 10 bán chạy nhất thị trường trong tháng 9 đều đạt mức tăng trưởng dương, ngoại trừ duy nhất VinFast VF 5/Herio Green. Xe điện cũng chiếm đa số vị trí trong khi 4 mẫu ô tô xăng góp mặt đều là xe Nhật.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe