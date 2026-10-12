Hình ảnh tổng duyệt Lễ truy điệu, đưa hài cốt 731 liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TPO - Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng đã thực hành, thống nhất phương án hiệp đồng, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ chính thức diễn ra vào sáng 14/10.
TPO - Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam cùng chương trình nghệ thuật “Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam” diễn ra tối 11/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội). Đây cũng là sân khấu trình diễn solo ca khúc "Tiếng ru cội nguồn" của anh tài Đông Hùng ngoài chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.
TPO - Thay vì vàng kim, đá cẩm thạch và những gam màu thường gắn với vẻ sang trọng của các cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ viện này lựa chọn sắc cam đỏ lấy cảm hứng từ hoàng hôn trên sa mạc Arizona, kết hợp kim loại bạc để tạo nên một không gian khác biệt.
TPO - Chiếm đa số trong danh sách 10 mẫu ô tô bán ít nhất tháng 9/2026 là những mẫu xe Nhật quen thuộc như Isuzu mu-X, Toyota Alphard, Prado, Suzuki Jimny hay Honda Civic.
TPO - Gần 5.000 diễn viên, vận động viên đã cùng nhau tạo nên một đêm khai mạc Đại hội TDTT Quảng Ninh 2026 rực rỡ sắc màu và tràn đầy khí thế.
TPO - Trước khi tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh được đội ngũ trang điểm và làm tóc chuyên nghiệp chăm chút diện mạo, tôn lên những đường nét thanh tú, vẻ đẹp riêng cùng thần thái rạng rỡ.
TPO - Triều cường dâng cao chiều 11/10 khiến hơn 500m đường Rạch Cùng, ven sông Cần Giuộc thuộc phường Bình Đông (TPHCM) chìm trong biển nước. Nhiều hộ dân phải kê cao đồ đạc, tài sản trong nhà để tránh hư hỏng, trong khi nhiều trẻ em hồn nhiên bơi lội, vui đùa trên đường phố.
TPO - Hoa hậu Mai Phương thu hút mọi ánh nhìn khi trở lại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hải Phòng. Sau 24 năm đăng quang, hoa hậu đất cảng vẫn giữ nguyên sức hút dù ít xuất hiện trong giới giải trí. Cuộc sống bình yên bên gia đình là lựa chọn cô luôn trân trọng.
TPO - Tại Liên hoan Nhóm nhảy thanh niên, sinh viên năm 2026 với chủ đề “Bước nhảy Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tự hào Thanh niên Việt Nam”, các đội nhảy đã mang đến nhiều vũ điệu sôi động được đầu tư công phu về ý tưởng, biên đạo lẫn trang phục. Đặc biệt, nhiều đội đã kết hợp khéo léo giữa vũ đạo hiện đại với sắc màu văn hóa truyền thống dân tộc.
TPO - 53 cô gái tự tin khoe hình thể săn chắc, quyến rũ và kỹ năng trình diễn ấn tượng trong phần thi áo tắm tại đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ở Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng tối 10/10. Sau phần thi áo tắm, 32 thí sinh được đi tiếp vào phần thi dạ hội trước khi công bố top 25.
TPO - Ở phần trình diễn trang phục dạ hội, một số thí sinh chọn mặc lại váy của các hoa, á hậu Việt Nam như một cách tiếp thêm động lực và sự may mắn. Có thí sinh lại đặt niềm tin vào chiếc váy do người nhà tự tay may.
TPO - Từ một căn nhà liền kề có các tầng gần như tách biệt, gia chủ quyết định cải tạo bằng cách cắt bớt một phần diện tích sàn để tạo khoảng thông tầng ở trung tâm. Sự thay đổi này giúp ánh sáng, không khí lưu chuyển tốt hơn, đồng thời kết nối sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.
TPO - Hầu hết các mẫu xe lọt top 10 bán chạy nhất thị trường trong tháng 9 đều đạt mức tăng trưởng dương, ngoại trừ duy nhất VinFast VF 5/Herio Green. Xe điện cũng chiếm đa số vị trí trong khi 4 mẫu ô tô xăng góp mặt đều là xe Nhật.
TPO - 28 thí sinh dừng bước sau chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Trên sân khấu, nhiều cô gái bật khóc khi phải chia tay cuộc thi, khép lại hành trình với những trải nghiệm đáng nhớ ở tuổi thanh xuân.
TPO - Hà Nội đồng loạt khai hỏa các màn pháo hoa rực rỡ tại ba hồ lớn thu hút hàng vạn người dân Thủ đô vào tối 10/10.
TPO - Dù lượng mưa trên địa bàn TP. Đồng Nai đã giảm, triều cường dâng cao vẫn khiến nhiều tuyến đường khu vực trung tâm ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
TPO - Dòng người đổ về lấp kín các vị trí xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây chờ xem pháo hoa kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô.