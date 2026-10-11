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Hoa hậu

32 cô gái trình diễn váy dạ hội ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Nhóm PV

TPO - Ở phần trình diễn trang phục dạ hội, một số thí sinh chọn mặc lại váy của các hoa, á hậu Việt Nam như một cách tiếp thêm động lực và sự may mắn. Có thí sinh lại đặt niềm tin vào chiếc váy do người nhà tự tay may.

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Trong đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, 32 cô gái trong số 53 thí sinh tham dự có cơ hội trình diễn trang phục dạ hội trước Ban tổ chức, Ban giám khảo và khán giả.
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Váy dạ hội là trang phục được nhiều cô gái quan tâm và dành thời gian lựa chọn. Thí sinh ưu tiên chọn trang phục tôn da, tôn dáng, phù hợp với chủ đề Miền Hương Sắc của cuộc thi.
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Thí sinh Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (SBD 450) được gọi tên trong Top 25 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Thảo Nguyên sinh năm 2006, quê Nghệ An, có kỹ năng trình diễn nổi bật.
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Lưu Phương Anh là một trong số thí sinh đến từ TP Hải Phòng - nơi đăng cai vòng chung khảo và chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ở màn trình diễn trang phục dạ hội, Phương Anh nhận được sự ủng hộ lớn từ người thân, bạn bè dưới hàng ghế khán giả.
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Thí sinh Bùi Mai Linh mặc bộ váy dạ hội tông hồng do chính mẹ và bác thiết kế. “Với yếu tố tôn vinh văn hóa Việt Nam, tôi và gia đình bàn bạc để lựa chọn chiếc váy mang tông hồng pastel nhẹ nhàng. Ý tưởng chính của chiếc váy là hình ảnh hoa sen, từ đó tạo nên thiết kế phù hợp với tinh thần cuộc thi”, cô nói.
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Thí sinh Trần Xuân Khánh Linh dành nhiều thời gian để chọn ra bộ váy phù hợp.
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Thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư gặp sự cố chấn thương cổ chân trước đêm thi nhưng nhanh chóng lấy lại thể trạng tốt nhất để hoàn thành đêm diễn. Cô được Ban tổ chức chăm sóc đặc biệt, được các thí sinh cổ vũ, động viên để giữ vững tinh thần cho đêm thi.
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Màn trình diễn trang phục dạ hội của Vũ Hồng Hạnh - thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất, giành suất vào thẳng Top 25.
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Thí sinh Nguyễn Yến Trang đến từ Hà Nội cũng góp mặt trong Top 25 cô gái xuất sắc nhất sau đêm thi.
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Khoảng 10 thí sinh nhờ tới sự hỗ trợ của ban tổ chức để chọn váy dạ hội cho đêm chung khảo.
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Thí sinh Trịnh Ngọc Huyền khoe đường cong trong bộ váy dạ hội tông hồng - tím.
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Lê Phương Nghi nổi bật với chiếc váy cắt xẻ cầu kỳ.
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Nhiều thí sinh lại lựa chọn mặc lại thiết kế váy dạ hội từng được các hoa hậu, á hậu mặc ở những cuộc thi trước đó để “lấy vía” may mắn. Đinh Diệu Anh chọn bộ váy từng được Phan Phương Oanh mặc trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025.
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Nguyễn Thị Thúy Linh có màn trình diễn ấn tượng ở chung khảo, ghi tên mình vào vòng chung kết diễn ra vào tháng 11 tại Hải Phòng.
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Ban tổ chức cũng chuẩn bị các phương án dự phòng đối với giày và đầm dạ hội, nhiều kích cỡ khác nhau nhằm xử lý những tình huống phát sinh.
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Trang phục dạ hội tôn lên nét mềm mại, duyên dáng của 32 cô gái.
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Trình diễn trang phục dạ hội là phần thi cuối trong đêm chung khảo, trước khi Ban giám khảo chọn ra 25 cô gái xuất sắc nhất cho chung kết.

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#Chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 #Dạ hội

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