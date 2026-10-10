Công bố top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026

1. Vũ Hồng Hạnh - SBD 378 - Thí sinh được bình chọn nhiều nhất
2. Nguyễn Yến Trang - SBD 362
3. Trần Xuân Khánh Linh - SBD 818
4. Lê Phương Nghi - SBD 031
5. Gouband Lisa - SBD 124
6. Nguyễn Hồng Hạ Nghi - SBD 982
7. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên - SBD 450
8. Phạm Vân Hà - SBD 638
9. Đinh Hoàng Gia Linh - SBD 106
10. Đinh Diệu Anh - SBD 186
11. Đặng Thị Ngọc Lan - SBD 308
12. Phạm Lê Ái Linh - SBD 826
13. Nguyễn Thục Uyên Nhi - SBD 602
14. Hoàng Thị Hà Phương - SBD 693
15. Nguyễn Thị Kim Châu - SBD 168
16. Vũ Thị Khánh Vi - SBD 090
17. Nguyễn Thái Anh Thư - SBD 582
18. Tạ Thị Hoa - SBD 618
19. Trịnh Ngọc Huyền - SBD 864
20. Nguyễn Thị Hoa - SBD 240
21. Bùi Minh Phương - SBD 082
22. Bùi Mai Linh - SBD 510
23. Lưu Phương Anh - SBD 290
24. Nguyễn Thị Thúy Linh - SBD 856
25. Mai Thị Yến Nhi - SBD 076
Theo dõi phần trình diễn dạ hội của các thí sinh, Hoa hậu Hà Trúc Linh nhớ lại hình ảnh của mình một năm trước, khi khoác lên chiếc đầm lộng lẫy, bước ra sân khấu với tâm trạng đầy lo lắng và áp lực. Từng trải qua những cảm xúc ấy, cô hiểu nỗi hồi hộp của các cô gái khi tìm cách thể hiện bản thân và tỏa sáng trước khán giả.
Trúc Linh bày tỏ sự bất ngờ trước tiến bộ của các thí sinh. Theo cô, từ những buổi sơ duyệt đầu tiên còn một vài thiếu sót nhỏ, các cô gái đã cải thiện rõ rệt, mang đến những phần trình diễn mãn nhãn trong đêm chung khảo. Cô cũng nhắn nhủ các thí sinh giữ bình tĩnh, tin vào bản thân và mang theo nguồn năng lượng tích cực để bước tiếp.
Sự kịch tính đẩy lên cao trào khi top 32 chỉ còn 4 suất. Lần lượt Nguyễn Hồng Hạ Nghi, Lê Phương Nghi, Trần Xuân Khánh Linh và Nguyễn Yến Trang được gọi tên trong sự vỡ òa của các cô gái và phấn khích từ 3.000 khán giả. Những thí sinh còn lại không được đi tiếp nhưng họ đã trải qua hành trình tuyệt vời cùng Hoa hậu Việt Nam 2026, từ chặng đầu tiên ở Vòng sơ khảo cho đến nhà chung, trải qua gần 2 tháng tập luyện khắc nghiệt trước khi đặt chân đến Hải Phòng.
1. Vũ Hồng Hạnh
2. Trương Văn Tú Tâm
3. Nguyễn Thị Thảo
4. Bùi Thị Thái Thanh
5. Lê Trần Bảo My
6. Ngô Thị Mai Hoa
7. Lê Kim Ngân
8. Đoàn Hải Lan.
9. Mai Thị Yến Nhi
10. Nguyễn Thị Thúy Linh
11. Bùi Mai Linh
12. Bùi Minh Phương
13. Nguyễn Thị Hoa
14. Trịnh Ngọc Huyền
15. Tạ Thị Hoa
16. Nguyễn Thái Anh Thư
17. Vũ Thị Khánh Vi
18. Lưu Phương Anh
19. Nguyễn Thị Kim Châu
20. Hoàng Thị Hà Phương
21. Nguyễn Thục Uyên Nhi
22. Phạm Lê Ái Linh
23. Đặng Thị Ngọc Lan
24. Đinh Diệu Anh
25. Đinh Hoàng Gia Linh
26. Phạm Vân Hà
27. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên
28. Gouband Lisa
29. Nguyễn Hồng Hạ Nghi
30. Lê Phương Nghi
31. Trần Xuân Khánh Linh
32. Nguyễn Yến Trang
Tối nay, Hoa hậu Việt Nam năm 2026 bước vào một dấu mốc quan trọng trên hành trình Miền hương sắc - Chung khảo toàn quốc, tại thành phố Hải Phòng.
Thành phố Hải Phòng là một thành phố tươi đẹp trẻ trung, năng động, tràn đầy sức sống và khát vọng vươn ra biển lớn. Một thành phố với rừng vàng - biển bạc - với rất nhiều di tích, danh thắng tiêu biểu của đất nước.
Trong nhịp phát triển ngày hôm nay, thành phố luôn được bồi đắp, nuôi dưỡng bởi những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử truyền thống ngàn năm vô cùng quý báu. Một thành phố hào hùng trong lịch sử bảo vệ Tổ quốc, hào hiệp trong lao động sản xuất và con người Hải Phòng thật hào hoa, phóng khoáng trọng nghĩa tình…!
Tinh thần ấy cùng gặp gỡ với chủ đề Miền hương sắc của Hoa hậu Việt Nam năm 2026 - cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp người con gái Việt Nam hôm nay: Hiện đại, có tri thức, có chiều sâu văn hóa, và biết trân quý những giá trị đã làm nên hồn cốt dân tộc.
Từ nhiều miền đất nước, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã cùng đi qua hành trình dài của Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Tối nay, trên sân khấu Chung khảo toàn quốc tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, thành phố Hải Phòng, điều chúng ta mong chờ không chỉ là những màn trình diễn đẹp, mà là được nhìn thấy mỗi thí sinh đã trưởng thành ra sao sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm qua nhiều miền đất nước.
Từ thành phố Hải Phòng, chúng ta cùng tin rằng, các thí sinh sẽ được tiếp thêm những nguồn năng lượng tích cực, thêm tự tin và vững vàng bước tiếp trên hành trình chạm vào chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam năm 2026 tại đêm chung kết vào đầu tháng 11.
Thay mặt Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bộ ban ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng, các sở ban ngành của thành phố và phường Đồ Sơn cùng quý nhà tài trợ, đồng hành, các cơ quan truyền thông báo chí, quý khán giả, người hâm mộ của thành phố Hải Phòng và cả nước.
20h tối 10/10, đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức bắt đầu. Đêm thi diễn ra tại quảng trường biển Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (TP Hải Phòng).
Sân khấu lấy cảm hứng từ hoa sen vươn lên, bung nở. Thiết kế gửi gắm vẻ đẹp thanh lịch, giàu sức sống và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam.
Chương trình được livestream trực tuyến trên các nền tảng YouTube, fanpage chính thức của Báo Tiền Phong và Hoa hậu Việt Nam, YouTube, Fanpage, TikTok, Zalo của Hoàng Thành Media cùng các kênh YouTube, Fanpage, TikTok, FPT Play từ Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng.
Trước đó, thảm đỏ được "hâm nóng" với sự xuất hiện của dàn hoa, á hậu, người đẹp và ban giám khảo cùng đông đảo đại biểu, khách mời như Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi, Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương...