Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

53 cô gái Hoa hậu Việt Nam trong màn diễn bikini rực cháy

Duy Nam - Như Ý - Dương Triều - Trọng Tài

TPO - 53 cô gái tự tin khoe hình thể săn chắc, quyến rũ và kỹ năng trình diễn ấn tượng trong phần thi áo tắm tại đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ở Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng tối 10/10. Sau phần thi áo tắm, 32 thí sinh được đi tiếp vào phần thi dạ hội trước khi công bố top 25.

img-6078.jpg
Sau phần thi áo dài, 53 thí sinh bước vào phần thi áo tắm. Mở màn phần thi, 53 cô gái tham gia tiết mục đồng diễn sôi động với sự biểu diễn của ca sĩ Lưu Hiền Trinh. Các thí sinh mặc trang phục bikini phối hai mảnh rực rỡ.
img-6075.jpg
Dưới nền nhạc sôi động của ca khúc Like an Angel, 53 thí sinh thực hiện các động tác vũ đạo uyển chuyển và đầy năng lượng.
img-6072.jpg
Bài tập đồng diễn của 53 cô gái được biên đạo múa Khoa Nguyễn dàn dựng trong thời gian gấp rút với nhiều động tác khó. Tuy nhiên với sự tập trung cao độ, 53 thí sinh có màn trình diễn đồng đều, nhận được sự cổ vũ của 3.000 khán giả có mặt tại sân khấu.
img-6071.jpg
Thí sinh Gouband Lisa có phần trình diễn tự tin. Cô được xướng tên vào top 25 thí sinh có mặt trong vòng chung kết.
img-6070.jpg
Thí sinh Nguyễn Thục Uyên Nhi khoe vẻ rắn rỏi, năng động. Cô là một trong 25 thí sinh được đi tiếp vào vòng chung kết. Cô 22 tuổi, là Hoa khôi Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
img-6069.jpg
Thí sinh Phạm Vân Hà được nhiều người thân, bạn bè tới cổ vũ trong đêm Chung khảo. Cô là một trong sáu thí sinh đến từ Hải Phòng. Cô sinh năm 2008, cao 1,75 m, có chứng chỉ IELTS 7.5 và DELF B2 tiếng Pháp.
img-6068.jpg
Dương Quỳnh Trang dừng chân ở top 53 trong đêm Chung khảo. Cô là thí sinh có chiều cao ấn tượng nhất năm nay. Quỳnh Trang 18 tuổi, là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân.
img-6067.jpg
Đinh Hoàng Gia Linh rạng rỡ trong phần thi áo tắm. Cô sinh năm 2006, cao 1,74 m, sinh viên Đại học RMIT.
img-6063.jpg
Nguyễn Thị Thúy Dung dừng chân ở top 53.
img-6062.jpg
Văn Hà Phương Nhi dừng chân ở top 53. Cô tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quản trị Khách sạn và Nhà hàng quốc tế tại Blue Mountains International Hotel Management School (Australia).
img-6061.jpg
Nguyễn Hồng Hạ Nghi là một trong 25 cô gái đi tiếp vào chung kết. Cô 19 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,74 m.
img-6060.jpg
Bùi Minh Phương ghi danh vào top 25. Cô sinh năm 2005 đến từ Hà Nội, IELTS 8.0, là sinh viên năm cuối ngành Quản trị tại trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (London School of Economics and Political Science - LSE).
img-6059.jpg
Lê Trần Bảo My dừng chân ở top 32. Cô sinh năm 2005, có chiều cao ấn tượng 1,76 m. Bảo My theo học song song hai trường đại học gồm ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Ngoại thương và ngành Quan hệ lao động và Công đoàn tại Trường Đại học Công đoàn.
img-6079.jpg
Đặng Thị Ngọc Lan 19 tuổi, cao 1,73 m. Cô là một trong 25 thí sinh được vào vòng Chung kết.
img-6080.jpg
Nguyễn Yến Trang khoe hình thể trong phần thi áo tắm. Cô sinh năm 2006, cao 1,71 m, là sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
img-6081.jpg
Tạ Thị Hoa được xướng tên vào top 25. Cô 20 tuổi, là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.
img-6082.jpg
Đinh Thị Quỳnh Anh dừng chân ở top 53. Cô sinh năm 2006, là sinh viên khoa Luật, Học viện Ngoại giao.
img-6083.jpg
Tống Khánh Ly 19 tuổi, là sinh viên Đại học Thủy lợi. Cô dừng chân ở top 53 trong đêm Chung khảo.
img-6084.jpg
Nguyễn Thị Hoa ghi danh vào top 25. Cô được nhiều khán giả nhận xét có vẻ ngoài giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà.
img-6085.jpg
Trịnh Ngọc Huyền trình diễn áo tắm. Cô sinh năm 2007, đến từ Gia Lai, là Hoa khôi UFM.
img-6088.jpg
Lưu Phương Anh năng lượng trong phần trình diễn áo tắm. Cô sinh năm 2002, là sinh viên khoa Quản lý Kinh doanh và Marketing, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
img-6087.jpg
Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên sinh năm 2006, sinh sống tại Huế. Cô có chiều cao 1,68 m, vẻ đẹp hiện đại. Thảo Nguyên được xướng tên vào top 25 thí sinh đi tiếp vào vòng chung kết.
img-6090.jpg
Nguyễn Thị Kim Châu sinh năm 2006, sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Văn Hiến. Kim Châu từng đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam.
img-6091.jpg
53 thí sinh trong phần kết màn áo tắm. Sau phần trình diễn này, top 32 được gọi tên trình diễn dạ hội.

Xem thêm

#Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #25 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam #Chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026

Cùng chuyên mục

Những cái ôm thay lời chia tay giữa các thí sinh sau hành trình cùng tập luyện, sinh hoạt và trưởng thành tại nhà chung.

Nước mắt, nụ cười sau đêm chọn 25 cô gái Hoa hậu Việt Nam

TPO - “Dù đi tiếp hay dừng lại, chúng ta vẫn luôn là chị em, những người bạn. Những kỷ niệm trong hai tháng ở nhà chung sẽ theo chúng ta suốt cuộc đời”, thí sinh Vũ Thị Khánh Vi chia sẻ sau đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng.

32 cô gái trình diễn váy dạ hội ở Hoa hậu Việt Nam 2026

32 cô gái trình diễn váy dạ hội ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Ở phần trình diễn trang phục dạ hội, một số thí sinh chọn mặc lại váy của các hoa, á hậu Việt Nam như một cách tiếp thêm động lực và sự may mắn. Có thí sinh lại đặt niềm tin vào chiếc váy do người nhà tự tay may.

53 tà áo dài dọc miền di sản ở chung khảo Hoa hậu Việt Nam

TPO - Tối 10/10, phần Chung khảo cuộc thi HHVN 2026 được tổ chức tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Các thí sinh tỏa sáng trong màn trình diễn áo dài. Ở từng bước đi, các cô gái mang đến nét duyên riêng cho mỗi tà áo, thể hiện thông điệp và ý nghĩa riêng biệt. Bộ sưu tập “Dọc miền di sản” là tâm huyết của Hoa hậu Việt Nam 2010, nhà thiết kế Đặng Thị Ngọc Hân.

53 cô gái Hoa hậu Việt Nam trình diễn áo dài

Màn bikini đốt nóng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Trong đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, sau phần đồng diễn, 53 thí sinh lần lượt bước vào phần thi áo tắm cá nhân. Trong trang phục áo tắm trẻ trung, 53 thí sinh thể hiện hình thể, phong thái và kỹ năng catwalk.

Đại sứ Hoa hậu Việt Nam cổ vũ thí sinh tỏa sáng

Đại sứ Hoa hậu Việt Nam cổ vũ thí sinh tỏa sáng

TPO - Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương, Đại sứ Thể thao và Thời trang Đinh Hoàng Linh Đan xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Hai người đẹp nhắn gửi thí sinh lời chúc may mắn, tự tin để thể hiện hết mình trên sân khấu.

Á hậu Châu, Anh Vân Nhi choáng ngợp với chung khảo Hoa hậu Việt Nam

Á hậu Châu, Anh Vân Nhi choáng ngợp với chung khảo Hoa hậu Việt Nam

TPO - Có mặt trên thảm đỏ đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi chia sẻ sự choáng ngợp với sân khấu đêm thi được dựng tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Hai người đẹp tin tưởng 53 thí sinh sẽ mang tới cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn.

53 cô gái Hoa hậu Việt Nam trình diễn áo dài

Công bố top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - 20h tối 10/10, đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 bắt đầu. Đêm thi diễn ra tại quảng trường biển Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (TP Hải Phòng).

53 cô gái Hoa hậu Việt Nam trình diễn áo dài

Xem trực tiếp Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Sau một tháng tập luyện với biên đạo catwalk, tập luyện vũ đạo, thí sinh bước vào đêm thi quan trọng, chọn ra top thí sinh bước vào Chung kết toàn quốc.

Cô gái đang được bình chọn nhiều nhất chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Vũ Lâm Bảo Chi vui mừng khi nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và người hâm mộ, đưa cô vào nhóm thí sinh có lượt bình chọn cao tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước giờ bước lên sân khấu chung khảo, cô cùng các thí sinh mong muốn có đêm thi tỏa sáng và giữ tinh thần tích cực dù kết quả ra sao.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe