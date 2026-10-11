53 cô gái Hoa hậu Việt Nam trong màn diễn bikini rực cháy

TPO - “Dù đi tiếp hay dừng lại, chúng ta vẫn luôn là chị em, những người bạn. Những kỷ niệm trong hai tháng ở nhà chung sẽ theo chúng ta suốt cuộc đời”, thí sinh Vũ Thị Khánh Vi chia sẻ sau đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng.