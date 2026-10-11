53 cô gái Hoa hậu Việt Nam trong màn diễn bikini rực cháy

TPO - 53 cô gái tự tin khoe hình thể săn chắc, quyến rũ và kỹ năng trình diễn ấn tượng trong phần thi áo tắm tại đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ở Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng tối 10/10. Sau phần thi áo tắm, 32 thí sinh được đi tiếp vào phần thi dạ hội trước khi công bố top 25.
TPO - “Dù đi tiếp hay dừng lại, chúng ta vẫn luôn là chị em, những người bạn. Những kỷ niệm trong hai tháng ở nhà chung sẽ theo chúng ta suốt cuộc đời”, thí sinh Vũ Thị Khánh Vi chia sẻ sau đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng.
TPO - Ở phần trình diễn trang phục dạ hội, một số thí sinh chọn mặc lại váy của các hoa, á hậu Việt Nam như một cách tiếp thêm động lực và sự may mắn. Có thí sinh lại đặt niềm tin vào chiếc váy do người nhà tự tay may.
TPO - Tối 10/10, phần Chung khảo cuộc thi HHVN 2026 được tổ chức tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Các thí sinh tỏa sáng trong màn trình diễn áo dài. Ở từng bước đi, các cô gái mang đến nét duyên riêng cho mỗi tà áo, thể hiện thông điệp và ý nghĩa riêng biệt. Bộ sưu tập “Dọc miền di sản” là tâm huyết của Hoa hậu Việt Nam 2010, nhà thiết kế Đặng Thị Ngọc Hân.
TPO - Trong đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, sau phần đồng diễn, 53 thí sinh lần lượt bước vào phần thi áo tắm cá nhân. Trong trang phục áo tắm trẻ trung, 53 thí sinh thể hiện hình thể, phong thái và kỹ năng catwalk.
TPO - Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương, Đại sứ Thể thao và Thời trang Đinh Hoàng Linh Đan xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Hai người đẹp nhắn gửi thí sinh lời chúc may mắn, tự tin để thể hiện hết mình trên sân khấu.
TPO - Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương gây bất ngờ khi xuất hiện trên thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 với vai trò giám khảo khách mời. Cô hội ngộ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi trên thảm đỏ.
TPO - Có mặt trên thảm đỏ đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi chia sẻ sự choáng ngợp với sân khấu đêm thi được dựng tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Hai người đẹp tin tưởng 53 thí sinh sẽ mang tới cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn.
TPO - 20h tối 10/10, đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 bắt đầu. Đêm thi diễn ra tại quảng trường biển Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (TP Hải Phòng).
TPO - Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Sau một tháng tập luyện với biên đạo catwalk, tập luyện vũ đạo, thí sinh bước vào đêm thi quan trọng, chọn ra top thí sinh bước vào Chung kết toàn quốc.
TPO - Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết Ban tổ chức đã chuẩn bị các phương án vận hành, bảo đảm nguồn điện và ứng phó với thời tiết cực đoan cho đêm chung khảo diễn ra ngoài trời tại Hải Phòng tối 10/10.
TPO - Các thành viên giám khảo chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng bám sát tiêu chí cuộc thi để đưa ra đánh giá chính xác nhất. Sự thống nhất được hình thành qua quá trình trao đổi giữa những góc nhìn độc lập.
TPO - Gần 100 chuyên viên trang điểm, làm tóc làm việc khẩn trương phía sau sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, hoàn thiện diện mạo lộng lẫy cho 53 thí sinh trước giờ trình diễn.
TPO - Trước giờ diễn ra chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, Ban tổ chức hoàn tất các khâu chuẩn bị tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Bên cạnh hệ thống điện dự phòng, hơn 100 tình nguyện viên được huy động phục vụ phân luồng, soát vé và hỗ trợ khán giả.
TPO - Trước đêm Chung khảo, dàn hoa khôi, á khôi bày tỏ sự tự tin nhưng cũng không kém phần áp lực khi bước vào đêm thi quan trọng. 53 thí sinh sẽ cũng trải qua các phần thi áo dài, áo tắm, dạ hội để lựa chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất vào vòng Chung kết.
TPO - Chiều 10/10, 53 thí sinh được trang điểm, làm tóc kỹ lưỡng, đếm ngược từng phút giây để được bước lên sân khấu và tỏa sáng.
TPO - Vũ Lâm Bảo Chi vui mừng khi nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và người hâm mộ, đưa cô vào nhóm thí sinh có lượt bình chọn cao tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước giờ bước lên sân khấu chung khảo, cô cùng các thí sinh mong muốn có đêm thi tỏa sáng và giữ tinh thần tích cực dù kết quả ra sao.