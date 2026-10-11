Dừng chân ở Hoa hậu Việt Nam, 28 cô gái vẫn có hành trình rực rỡ

TPO - 28 thí sinh dừng bước sau chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Trên sân khấu, nhiều cô gái bật khóc khi phải chia tay cuộc thi, khép lại hành trình với những trải nghiệm đáng nhớ ở tuổi thanh xuân.
TPO - Qua hành trình tuyệt vời cùng Hoa hậu Việt Nam 2026, 32 thí sinh vỡ òa cảm xúc được gọi tên bước vào phần trình diễn trang phục dạ hội. Top 32 Hoa hậu Việt Nam 2026 đưa khán giả vào cảm giác mềm mại, sâu lắng.
TPO - Hoa hậu Việt Nam 2002 bất ngờ xuất hiện ở đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 với vai trò giám khảo khách mời. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002, Mai Phương tiếp tục gắn bó với mảnh đất Hải Phòng quê hương. Cô vui và tự hào khi cuộc thi lần đầu được tổ chức tại thành phố cảng Hải Phòng.
TPO - Trong đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, sau phần đồng diễn, 53 thí sinh lần lượt bước vào phần thi áo tắm cá nhân. Trong trang phục áo tắm trẻ trung, 53 thí sinh thể hiện hình thể, phong thái và kỹ năng catwalk.
TPO - Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương, Đại sứ Thể thao và Thời trang Đinh Hoàng Linh Đan xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Hai người đẹp nhắn gửi thí sinh lời chúc may mắn, tự tin để thể hiện hết mình trên sân khấu.
TPO - Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương gây bất ngờ khi xuất hiện trên thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 với vai trò giám khảo khách mời. Cô hội ngộ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi trên thảm đỏ.
TPO - Có mặt trên thảm đỏ đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi chia sẻ sự choáng ngợp với sân khấu đêm thi được dựng tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Hai người đẹp tin tưởng 53 thí sinh sẽ mang tới cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn.
TPO - 20h tối 10/10, đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 bắt đầu. Đêm thi diễn ra tại quảng trường biển Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (TP Hải Phòng).
TPO - Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Sau một tháng tập luyện với biên đạo catwalk, tập luyện vũ đạo, thí sinh bước vào đêm thi quan trọng, chọn ra top thí sinh bước vào Chung kết toàn quốc.
TPO - Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết Ban tổ chức đã chuẩn bị các phương án vận hành, bảo đảm nguồn điện và ứng phó với thời tiết cực đoan cho đêm chung khảo diễn ra ngoài trời tại Hải Phòng tối 10/10.
TPO - Các thành viên giám khảo chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng bám sát tiêu chí cuộc thi để đưa ra đánh giá chính xác nhất. Sự thống nhất được hình thành qua quá trình trao đổi giữa những góc nhìn độc lập.
TPO - Chiều 10/10, 53 thí sinh được trang điểm, làm tóc kỹ lưỡng, đếm ngược từng phút giây để được bước lên sân khấu và tỏa sáng.
TPO - Vũ Lâm Bảo Chi vui mừng khi nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và người hâm mộ, đưa cô vào nhóm thí sinh có lượt bình chọn cao tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước giờ bước lên sân khấu chung khảo, cô cùng các thí sinh mong muốn có đêm thi tỏa sáng và giữ tinh thần tích cực dù kết quả ra sao.
TPO - Vài tiếng trước đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Đỗ Mỹ Linh đánh giá thí sinh có chất lượng đồng đều nhất trong các mùa cô từng ở vai trò giám khảo. Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn cuộc thi - cho rằng ban giám khảo đứng trước lựa chọn khó cả về chuyên môn lẫn tâm lý.
TPO - Từ 18h tối 10/10, thảm đỏ đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 náo nhiệt với sự xuất hiện của khách mời, đại biểu, dàn hoa, á hậu, các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại đêm chung khảo.
TPO - Chỉ còn ít giờ nữa, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ bước lên sân khấu Chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng. Phía sau những bước catwalk và trang phục lộng lẫy là gần hai tháng rèn luyện, trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng cùng những thay đổi mà nhiều cô gái tin rằng sẽ theo họ lâu dài.
TPO - Thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư không thể tham gia tổng duyệt do bị đau chân. Dù vậy, thí sinh đến từ Đồng Tháp vẫn giữ tinh thần lạc quan, quyết tâm thể hiện tốt trong đêm thi quan trọng.