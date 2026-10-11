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Hoa hậu

Dừng chân ở Hoa hậu Việt Nam, 28 cô gái vẫn có hành trình rực rỡ

Đỗ Quyên - Hồng Vĩnh - Trọng Tài - Dương Triều

TPO - 28 thí sinh dừng bước sau chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Trên sân khấu, nhiều cô gái bật khóc khi phải chia tay cuộc thi, khép lại hành trình với những trải nghiệm đáng nhớ ở tuổi thanh xuân.

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Đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại với 25 thí sinh được gọi tên vào vòng Chung kết. Phía sau niềm vui của những cô gái đi tiếp giọt nước mắt của 28 thí sinh phải dừng chân.
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Những cái ôm thay lời chia tay giữa các thí sinh sau hành trình cùng tập luyện, sinh hoạt và trưởng thành tại nhà chung.
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Ngô Hà Anh, thí sinh 18 tuổi, cho biết dù không thể đi tiếp, cô vẫn muốn xuất hiện thật đẹp trên sân khấu. Với Hà Anh, việc dừng lại không làm mất đi ý nghĩa của hành trình đã qua.
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Cô xem Hoa hậu Việt Nam 2026 là dấu mốc đáng nhớ, giúp tuổi 18 trở nên rực rỡ hơn với những trải nghiệm mới và những điều học được từ cuộc thi.
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Khoảnh khắc chia tay trên sân khấu không chỉ có sự tiếc nuối về kết quả. Đó còn là lúc các thí sinh nhìn lại những ngày tháng tập luyện, chuẩn bị cho từng phần thi và gắn bó với nhau trong nhà chung.
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Bùi Thị Thái Thanh không giấu được những giọt nước mắt khi phải khép lại hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Sở hữu chiều cao nổi bật 1,78 m, cô là một trong những thí sinh gây chú ý về vóc dáng tại cuộc thi. Việc Thái Thanh dừng bước khiến nhiều khán giả tiếc nuối.
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Với Neang Lin, cảm giác buồn và tiếc nuối là điều khó tránh khỏi khi phải dừng chân ở vòng chung khảo. Nhưng nhìn lại chặng đường đã qua, cô cho rằng mình nhận được nhiều hơn những gì có thể đong đếm bằng kết quả cuộc thi.
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Neang Lin chia sẻ cô có cơ hội đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và học hỏi từ các thí sinh. Những trải nghiệm ấy giúp cô trưởng thành hơn từng ngày. Người đẹp tin rằng khi một cánh cửa khép lại, những cơ hội mới vẫn mở ra.
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Khoảnh khắc chia tay càng khiến Neang Lin xúc động khi cô không có người thân đến cổ vũ tại đêm chung khảo do khoảng cách địa lý.
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Giữa sân khấu đông người, việc phải nói lời tạm biệt những người bạn đã cùng mình trải qua nhiều ngày tập luyện khiến nhiều thí sinh xúc động.
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Với Nguyễn Diệu Chi, hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại bằng nụ cười. Cô cho biết những kiến thức tích lũy được, những chuyến đi và trải nghiệm trong cuộc thi đều thực sự đáng giá. Vì thế, Diệu Chi không cảm thấy còn điều gì phải nuối tiếc.
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Không chỉ có nước mắt chia tay, sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 còn ghi lại những nụ cười của thí sinh khi nhìn lại hành trình đã qua.
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Khoảnh khắc các thí sinh an ủi, động viên nhau khi 28 cô gái phải dừng chân trước vòng Chung kết.
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Người thân có mặt để chúc mừng những thí sinh đi tiếp, đồng thời an ủi các cô gái phải dừng bước.
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Hoa hậu Hà Trúc Linh cũng dành lời động viên các thí sinh phải dừng bước sau đêm chung khảo. Những lời chia sẻ và sự gần gũi của đương kim hoa hậu giúp các cô gái vơi đi phần nào cảm giác tiếc nuối khi khép lại hành trình tại cuộc thi.

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