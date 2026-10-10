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Hải Phòng phóng khoáng, nghĩa tình gặp gỡ 'Miền Hương Sắc' của Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngọc Ánh - Như Ý

TPO - Từ nhiều miền đất nước, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam cùng đi qua hành trình dài của Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Tối 10/10, trên sân khấu chung khảo, khán giả được chứng kiến mỗi thí sinh đã trưởng thành sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm qua nhiều miền đất nước.

Tối 10/10, Hoa hậu Việt Nam năm 2026 bước vào dấu mốc quan trọng trên hành trình Miền Hương Sắc - Chung khảo toàn quốc tại TP Hải Phòng.

Phát biểu khai mạc đêm thi, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - khẳng định TP Hải Phòng là một thành phố tươi đẹp trẻ trung, năng động, tràn đầy sức sống và khát vọng vươn ra biển lớn. Đây là thành phố với rừng vàng, biển bạc, sở hữu nhiều di tích, danh thắng tiêu biểu của đất nước.

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Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - nói về ý nghĩa của quyết định tổ chức đêm chung khảo tại TP Hải Phòng. Ảnh: Như Ý.

"Trong nhịp phát triển ngày hôm nay, thành phố luôn được bồi đắp, nuôi dưỡng bởi những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử truyền thống ngàn năm vô cùng quý báu. Một thành phố hào hùng trong lịch sử bảo vệ Tổ quốc, hào hiệp trong lao động sản xuất và con người Hải Phòng thật hào hoa, phóng khoáng trọng nghĩa tình", nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Tinh thần ấy gặp gỡ chủ đề "Miền Hương Sắc" của Hoa hậu Việt Nam 2026, góp phần tôn vinh vẻ đẹp người con gái Việt Nam hôm nay: Hiện đại, có tri thức, có chiều sâu văn hóa, và biết trân quý những giá trị đã làm nên hồn cốt dân tộc.

Từ nhiều miền đất nước, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam cùng đi qua hành trình dài của Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Tối 10/10, trên sân khấu chung khảo toàn quốc tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng, điều khán giả mong chờ không chỉ là những màn trình diễn đẹp, mà là được nhìn thấy mỗi thí sinh đã trưởng thành ra sao sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm qua nhiều miền đất nước.

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Mãn nhãn tiết mục mở màn của 53 thí sinh. Ảnh: Như Ý.

Từ TP Hải Phòng, Ban tổ chức bày tỏ tin tưởng các thí sinh được tiếp thêm những nguồn năng lượng tích cực, thêm tự tin và vững vàng bước tiếp trên hành trình chạm vào chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam năm 2026 tại đêm chung kết vào đầu tháng 11.

Thay mặt Ban tổ chức cuộc thi, nhà báo Phùng Công Sưởng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bộ ban ngành T.Ư, lãnh đạo Thành ủy HĐND, UBND TP Hải Phòng, các sở ban ngành của thành phố và phường Đồ Sơn cùng quý nhà tài trợ, đồng hành, các cơ quan truyền thông báo chí, khán giả.

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#Hoa hậu Việt Nam #Hải Phòng #Chung khảo #Đồi Rồng

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