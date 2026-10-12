Hòa Minzy, Đông Hùng bùng nổ trong đêm nhạc thanh niên

TPO - Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam cùng chương trình nghệ thuật “Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam” diễn ra tối 11/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội). Đây cũng là sân khấu trình diễn solo ca khúc "Tiếng ru cội nguồn" của anh tài Đông Hùng ngoài chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.
TPO - Diễn ra vào sáng 12/10 tại Học viện Ngân hàng, Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và an toàn giao dịch, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ.
TP - Gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tới Thủ tướng Chính phủ tại chương trình đối thoại với thanh niên diễn ra ngày 15/10, các nhà khởi nghiệp trẻ kiến nghị tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, vốn và thị trường. Qua đó, mở “cao tốc” giúp startup phát triển nhanh, bền vững.
TPO - Ngày hội Văn hóa đọc tại Huế thu hút hàng trăm đoàn viên, thanh niên, học sinh, lan tỏa thói quen đọc sách, thúc đẩy tinh thần tự học và tiếp cận tri thức số.
TPO - Từ dấu mốc thành lập năm 1956 đến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội LHTN Việt Nam không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, khơi dậy tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Trên hành trình phát triển mới của đất nước, mái nhà chung ấy tiếp tục đổi mới, đưa sức trẻ đến những nơi cần sự đóng góp.
TPO - Với nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai các chương trình đảm bảo an sinh xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Hội LHTN Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.
TPO - Chiếc vòng nguyệt quế tuần cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia 26 đã thuộc về nam sinh Đặng Hoàng Nhân – trường THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi. Nam sinh Quảng Ngãi này đã có trận thi đấu ấn tượng, toàn thắng với điểm số cách biệt.
TPO - Tại Liên hoan Nhóm nhảy thanh niên, sinh viên năm 2026 với chủ đề “Bước nhảy Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tự hào Thanh niên Việt Nam”, các đội nhảy đã mang đến nhiều vũ điệu sôi động được đầu tư công phu về ý tưởng, biên đạo lẫn trang phục. Đặc biệt, nhiều đội đã kết hợp khéo léo giữa vũ đạo hiện đại với sắc màu văn hóa truyền thống dân tộc.
Sau 12 năm làm tiếp viên hàng không, Chen về quê nhà bán cua cùng gia đình, trở thành một trong những người trẻ Trung Quốc lựa chọn rời thành phố để tìm hướng đi mới.
Cách gọi “Công chúa phòng trọ” kéo theo tranh luận về tiền bạc, tiêu chuẩn hẹn hò và việc đánh giá khả năng tài chính của một người qua nơi ở.
TPO - Thanh niên nông thôn khởi nghiệp đang gặp điểm nghẽn về tiếp cận vốn, sử dụng AI, thương mại điện tử, họ cần được hỗ trợ thực chất, phù hợp thực tế hơn để tháo gỡ các điểm nghẽn đó.
TPO - Sáng 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức tọa đàm sinh viên “Chạm số - Sống xanh”. Nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, chương trình tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và an toàn giao dịch, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ.
TPO - Ở TPHCM, thu nhập 15 triệu đồng một tháng được xem là trung bình khá với người trẻ, nhưng đủ xài hay không còn tùy chỗ ở, thói quen chi tiêu và cả những cuộc liên hoan cuối tuần.
Thành Đoàn Huế phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam và doanh nghiệp phát triển không gian tri thức số, mở rộng cơ hội tiếp cận sách, học liệu phục vụ học tập, nghiên cứu.
TPO - Từ những con bò giống được trao tặng, các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tam Đồng (Nghệ An) có thêm hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn, thêm động lực vượt qua nghịch cảnh, chăm lo cho gia đình.
TP - Hướng tới chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên dự kiến diễn ra ngày 15/10, nhiều bạn trẻ gửi gắm tâm huyết, mong muốn có những chính sách đột phá trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp người trẻ nâng cao năng lực, thích ứng với thị trường lao động. Khi trí tuệ tuổi trẻ được phát huy đúng cách, đây sẽ là nguồn lực quan trọng giúp đất nước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
TPO - Ngày 10/10, Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2026. Cuộc thi năm nay thu hút 147 dự án, trong đó 11 dự án xuất sắc nhất đã vào vòng cuối cùng.