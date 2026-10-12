Hòa Minzy, Đông Hùng bùng nổ trong đêm nhạc thanh niên

TP - Hướng tới chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên dự kiến diễn ra ngày 15/10, nhiều bạn trẻ gửi gắm tâm huyết, mong muốn có những chính sách đột phá trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp người trẻ nâng cao năng lực, thích ứng với thị trường lao động. Khi trí tuệ tuổi trẻ được phát huy đúng cách, đây sẽ là nguồn lực quan trọng giúp đất nước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.