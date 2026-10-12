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Giới trẻ

Hòa Minzy, Đông Hùng bùng nổ trong đêm nhạc thanh niên

Gia Linh - Xuân Tùng

TPO - Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam cùng chương trình nghệ thuật “Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam” diễn ra tối 11/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội). Đây cũng là sân khấu trình diễn solo ca khúc "Tiếng ru cội nguồn" của anh tài Đông Hùng ngoài chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

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Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026) cùng chương trình nghệ thuật “Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam” được tổ chức tối 11/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội).
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Điểm nhấn của đêm kỷ niệm là hai chương trình nghệ thuật với các tiết mục kết hợp những giai điệu tự hào về Tổ quốc với thông điệp về khát vọng cống hiến, tinh thần tiên phong và sức trẻ trong hành trình xây dựng đất nước.
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Mở đầu là chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “70 năm tự hào truyền thống - Đoàn kết thanh niên - Tiên phong cống hiến - Kiến tạo tương lai”. Các tiết mục được dàn dựng liền mạch, tái hiện hành trình 70 năm trưởng thành, cống hiến của Hội LHTN Việt Nam trong dòng chảy lịch sử dân tộc.
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Với các ca khúc Lá cờ Đảng, Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc, Tự nguyện, Mãi mãi tuổi 20, Cô gái mở đường, Còn gì đẹp hơn, Trên công trường rộng tiếng ca, Tự hào Thanh niên Việt Nam... kết hợp hoạt cảnh, chương trình nghệ thuật mở màn lễ kỷ niệm đã tái hiện rõ nét hành trình tuổi trẻ gắn với sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời khơi dậy tinh thần tiên phong, cống hiến của thanh niên hôm nay.
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Đông đảo đoàn viên, thanh niên có mặt tại chương trình, hào hứng hòa mình vào không khí sôi động của đêm nhạc.
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Nếu chương trình chào mừng khắc họa chiều sâu truyền thống bằng những ca khúc đi cùng năm tháng, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam” khép lại chuỗi hoạt mang đến không gian âm nhạc trẻ trung, kết hợp các giai điệu về quê hương, đất nước với những ca khúc gần gũi với giới trẻ hiện nay.
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Chương trình nghệ thuật Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam kéo dài khoảng một giờ, kết nối các thế hệ thanh niên qua những ca khúc quen thuộc về tuổi trẻ, tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.
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Bên cạnh các sáng tác như Tiếng Việt, Việt Nam tinh hoa, Việt Nam kiêu hãnh, chương trình còn mang đến những bản phối mới, kết hợp màu sắc âm nhạc truyền thống với xu hướng đương đại.﻿
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Khán giả có dịp thưởng thức Xẩm Hà Nội do Hà Myo thể hiện và loạt hit của Erik: Dù cho tận thế vẫn yêu em, Dịu dàng là ngày em đến... Những ca khúc quen thuộc với khán giả trẻ được đặt trong không gian biểu diễn đa dạng, góp phần tạo nên bữa tiệc âm nhạc dành cho nhiều thế hệ.
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Đáng chú ý, ca sĩ Đông Hùng lần đầu trình diễn ca khúc Tiếng ru cội nguồn ngoài chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.
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Nếu tiết mục trong chương trình được thể hiện bởi nhóm 8 nghệ sĩ, lần này Đông Hùng đảm nhận phần trình diễn solo, mang đến cách thể hiện riêng cho ca khúc gắn với âm hưởng cội nguồn và tình yêu quê hương.
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Nam ca sĩ gây ấn tượng khi hát chèo và đánh trống hội trên sân khấu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
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Sự xuất hiện của ca sĩ Hòa Minzy mang đến không khí sôi động cho chương trình với bản hit Bắc Bling. Cô và ca sĩ Đông Hùng sau đó cùng thể hiện ca khúc Sẽ chiến thắng, lan tỏa tinh thần lạc quan, ý chí vượt khó và niềm tin vào tương lai.
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Thông qua âm nhạc, chương trình gửi gắm thông điệp về một thế hệ thanh niên Việt Nam tự tin, sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm trong hành trình phát triển đất nước. Từ những ca khúc đi cùng năm tháng đến các bản phối mới, tinh thần chung được khơi gợi là niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

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#Đông Hùng #Tiếng ru cội nguồn #Hội LHTN Việt Nam #chương trình nghệ thuật #truyền thống Việt Nam #hát chèo #trống hội #Hòa Minzy #anh tài

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