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Giáo dục

'Chạm số - Sống xanh': Hiểu hơn vai trò của công nghệ tài chính trong đời sống hiện đại

Nhóm phóng viên

TPO - Diễn ra vào sáng 12/10 tại Học viện Ngân hàng, Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và an toàn giao dịch, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ.

Tọa đàm gồm hai phiên thảo luận, tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong quá trình chuyển đổi số và hướng tới lối sống bền vững.

Phiên thứ nhất với chủ đề “Gen Z tiên phong chuyển dịch bền vững”: Nhìn nhận vai trò của người trẻ trong việc thúc đẩy lối sống xanh, từ những lựa chọn trong đời sống hằng ngày đến việc ứng dụng thanh toán số một cách an toàn, có trách nhiệm.

Phiên thứ hai với chủ đề “Gen Z - Dấu chân xanh”: Tập trung vào quản lý tài chính cá nhân, an toàn trong giao dịch số và vai trò của ngân hàng, doanh nghiệp trong thúc đẩy lối sống xanh.

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Không khí tọa đàm sinh viên “Chạm số - Sống xanh” trở nên sôi động với sự xuất hiện của ca sĩ Hà Đức Tâm. Mang đến chương trình hai ca khúc “Đi giữa trời rực rỡ” và “Nhớ mãi chuyến đi này”, nam ca sĩ khuấy động không khí bằng những giai điệu trẻ trung, giàu cảm xúc, kết nối các bạn sinh viên trong những khoảnh khắc âm nhạc đầy năng lượng.
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Tiết mục góp thêm sắc màu cho tọa đàm do báo Tiền Phong phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức, mở ra hành trình kết nối công nghệ, thanh toán số và lối sống xanh với thế hệ trẻ.
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Học viện Ngân hàng

PGS.TS Lê Thanh Phương - Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng

PGS.TS Phan Trần Trung Dũng - Phó Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương

Các đồng chí trưởng, phó khoa, phòng, ban thuộc Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngoại thương

Báo Tiền Phong

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Đồng Trưởng ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong

Các đồng chí trưởng, phó phòng, ban, cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong

Cơ quan báo chí, khách mời

Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội

Hơn 500 sinh viên Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

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Trong khuôn khổ tọa đàm, Ban Tổ chức tổ chức minigame “Chạm Số - Bắt Trend Xanh”, tạo cơ hội để sinh viên thử sức với các câu hỏi về thanh toán thẻ an toàn và thói quen sống xanh, hạn chế rác thải, đồng thời nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình.

Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” là một trong những hoạt động thuộc Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, do báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại tọa đàm, các chuyên gia an ninh Quốc gia, đại diện ngân hàng, trường học, doanh nghiệp và sinh viên sẽ mang đến những góc nhìn khác nhau về tài chính số, an ninh mạng và trách nhiệm tiêu dùng. Qua đó, chương trình kỳ vọng giúp sinh viên không chỉ trở thành người sử dụng công nghệ thành thạo mà còn là những người tiêu dùng thông thái, biết cân bằng giữa tiện ích, an toàn tài chính và trách nhiệm với môi trường.

report Các khách mời dự tọa đàm
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- Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - Chuyên gia tội phạm học, thành viên Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia

- PGS.TS Phan Trần Trung Dũng - Phó trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Ngoại thương)

- PGS.TS Nguyễn Bích Ngân - Trưởng bộ môn Ngân hàng số, Khoa Ngân hàng (Học viện Ngân hàng)

- Người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024

- Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

- Ông Bùi Thế Quyền - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Trường Long Phát (doanh nghiệp khởi nghiệp xanh)

- Sinh viên Dương Mai Anh - Lớp: K26CLC-NHD, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng

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Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” hướng tới việc giúp sinh viên hiểu rõ hơn về vai trò của công nghệ tài chính trong đời sống hiện đại. Tọa đàm không chỉ đề cập đến những tiện ích của thanh toán số mà còn đặt ra vấn đề về sử dụng công nghệ an toàn, chi tiêu hợp lý và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với môi trường.

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#Chạm số - Sống xanh #Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 #Công nghệ tài chính #Sống xanh #Thanh toán số #Quản lý tài chính

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