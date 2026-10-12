'Chạm số - Sống xanh': Hiểu hơn vai trò của công nghệ tài chính trong đời sống hiện đại

Tọa đàm gồm hai phiên thảo luận, tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong quá trình chuyển đổi số và hướng tới lối sống bền vững.

Phiên thứ nhất với chủ đề “Gen Z tiên phong chuyển dịch bền vững”: Nhìn nhận vai trò của người trẻ trong việc thúc đẩy lối sống xanh, từ những lựa chọn trong đời sống hằng ngày đến việc ứng dụng thanh toán số một cách an toàn, có trách nhiệm.

Phiên thứ hai với chủ đề “Gen Z - Dấu chân xanh”: Tập trung vào quản lý tài chính cá nhân, an toàn trong giao dịch số và vai trò của ngân hàng, doanh nghiệp trong thúc đẩy lối sống xanh.