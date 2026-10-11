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Giới trẻ

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Huế phát động phong trào văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên

Ngọc Văn

TPO - Ngày hội Văn hóa đọc tại Huế thu hút hàng trăm đoàn viên, thanh niên, học sinh, lan tỏa thói quen đọc sách, thúc đẩy tinh thần tự học và tiếp cận tri thức số.

Ngày 11/10, tại Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, Thành Đoàn Huế phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam và nhà trường tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc trong thanh niên tại TP. Huế, với sự tham gia của 300 đoàn viên, thanh niên, học sinh. Đồng thời, phát động phong trào văn hóa đọc, hướng đến hình thành thói quen đọc sách thường xuyên, chủ động học tập suốt đời trong giới trẻ Huế.

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Ngày hội Văn hóa đọc tổ chức tại Trường Quốc học Huế, thu hút hơn 300 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia.

Phát động phong trào văn hóa đọc, Bí thư Thành Đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài nhấn mạnh, đọc sách giúp người trẻ mở rộng hiểu biết, hoàn thiện bản thân và tìm hiểu sâu hơn các giá trị văn hóa, truyền thống hiếu học của vùng đất Cố đô.

Phong trào được phát động lần này tập trung khuyến khích đoàn viên, thanh niên, học sinh đọc sách hằng ngày; duy trì tủ sách, góc đọc, câu lạc bộ đọc sách tại cơ sở Đoàn, đưa sách đến với thanh thiếu nhi khó khăn; đồng thời phát triển văn hóa đọc trên môi trường số, nâng cao kỹ năng tìm kiếm và chọn lọc thông tin.

Tại chương trình, Hội Xuất bản Việt Nam trao tặng 30 thẻ VIP loại thẻ cứng, 315 thẻ VIP loại thẻ giấy và 4 thư viện sách nói Voiz FM với 620 tựa sách, tổng trị giá 454 triệu đồng cho Đại học Huế, Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, Trường THPT Hai Bà Trưng và Trường THPT Nguyễn Huệ

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Phong trào được phát động nhằm khuyến khích đoàn viên, thanh niên đọc sách hằng ngày; duy trì tủ sách, góc đọc, câu lạc bộ đọc sách tại cơ sở Đoàn ở Huế.

Ngày hội cũng giới thiệu Không gian tri thức số tại TP. Huế do Công ty Cổ phần Thư viện số Việt Nam (ViLIB) đồng hành triển khai. Theo đó, ViLIB hỗ trợ miễn phí quyền sử dụng nền tảng thư viện số trong 12 tháng và truy cập kho tài nguyên dùng chung khoảng 3.000 sách, tài liệu, giáo trình, học liệu số. Tổng giá trị hỗ trợ dự kiến 13,92 tỷ đồng/năm.

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Đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh giao lưu với ông Phan Ngọc Thọ - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dịp này, Huế học sinh còn được trao tặng sách, học bổng và giao lưu với ông Phan Ngọc Thọ - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cựu học sinh Quốc học Huế, cùng ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch HĐQT AlphaBooks & Omega+, Viện trưởng Viện Lãnh đạo ABG, về giá trị của sách và kinh nghiệm học tập, phát triển bản thân.

Chương trình nhằm hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, hướng tới kỷ niệm 130 năm thành lập Trường THPT chuyên Quốc học Huế và 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam.

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#văn hóa đọc #Thành Đoàn Huế #thanh niên Huế #tri thức số #Quốc Học Huế #Tuần lễ học tập suốt đời #kinh nghiệm học tập

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