10 mẫu ô tô bán ít nhất tháng 9: Xe Nhật 'chiếm sóng'

Omoda 5 bị đình chỉ đăng ký xe mới, kiểm tra nhà máy tại Malaysia
Sau sự cố gãy trục sau, Cục Vận tải Đường bộ Malaysia đã ra quyết định tạm đình chỉ giấy đăng ký xe mới của Omoda 5 và lập đội điều tra kỹ thuật tại nhà máy hãng.
TPO - Chiếm đa số trong danh sách 10 mẫu ô tô bán ít nhất tháng 9/2026 là những mẫu xe Nhật quen thuộc như Isuzu mu-X, Toyota Alphard, Prado, Suzuki Jimny hay Honda Civic.
Sau sự cố gãy trục sau, Cục Vận tải Đường bộ Malaysia đã ra quyết định tạm đình chỉ giấy đăng ký xe mới của Omoda 5 và lập đội điều tra kỹ thuật tại nhà máy hãng.
TPO - Ưu đãi giảm giá lên đến hơn 100 triệu đồng không chỉ giúp Skoda Kushaq gia tăng sức cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ B, mà còn gây sức ép lên nhóm xe đô thị cỡ A.
TPO - Trong tháng 9/2026, camera AI ở Hà Nội ghi nhận hơn 18.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đáng chú ý, có phương tiện xe máy vi phạm 9 lần.
TPO - Qua rà soát dữ liệu, lực lượng CSGT Hà Nội đã phát hiện xe máy BKS 29E2-362xx đã vi phạm giao thông tới 43 lần trong 9 tháng.
Nhằm đua doanh số giai đoạn nước rút cuối năm 2026, hàng loạt mẫu SUV phổ thông từ Skoda, Kia và Hyundai đồng loạt giảm giá từ vài chục đến gần trăm triệu đồng.
Thân xe dài chưa tới 4 m giúp VF 5 dễ xoay xở trong không gian hẹp, trong khi gầm cao 160 mm, cabin năm chỗ và khoang hành lý linh hoạt đáp ứng nhu cầu của gia đình thành thị.
TPO - Hầu hết các mẫu xe lọt top 10 bán chạy nhất thị trường trong tháng 9 đều đạt mức tăng trưởng dương, ngoại trừ duy nhất VinFast VF 5/Herio Green. Xe điện cũng chiếm đa số vị trí trong khi 4 mẫu ô tô xăng góp mặt đều là xe Nhật.
TPO - Loạt xe hybrid chủ lực của Honda gồm CR-V, Civic, Accord... dự kiến sẽ có cách gọi mới thay cho tên e:HEV vốn đã trở thành thương hiệu của hãng trong nhiều năm qua.
Sự đổ bộ ồ ạt của các thương hiệu xe Trung Quốc tại triển lãm ôtô Paris đã khiến các hãng xe châu Âu cảm thấy lo ngại.
TPO - Doanh số của các thành viên VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công đồng loạt tăng cao trong tháng 9 vừa qua, trong đó xe hybrid là một trong những phân khúc tăng mạnh nhất từ đầu năm.
TPO - Một tài xế bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt 28 triệu đồng vì để người đu bám trên xe bồn và biển số bị che lấp.
TPO - Một chiếc xe 16 chỗ khi vừa trả khách xong đang đi về bến bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ việc khiến chiếc xe bị cháy trơ khung, không có ai bị thương.
TPO - Hãng xe Tesla giới thiệu cơ chế cho phép ô tô có thể di chuyển dù dây sạc chưa rút trong một số tình huống khẩn cấp, mặc cho thiệt hại có thể lên đến 25.000 USD.
TPO - Hãng xe Hàn Quốc Hyundai được cho là đang phát triển ít nhất hai mẫu xe điện hoàn toàn mới, qua đó làm dày hơn dải sản phẩm thuần điện.
TPO - Honda được cho là đang chuẩn bị ra mắt một mẫu bán tải cỡ trung, khung gầm rời nhưng dựa trên nền tảng của Mitsubishi.
Chuỗi sự kiện “Lên đời xe điện – Chọn xe chọn VinFast” diễn ra tại ba miền với hoạt động trưng bày, lái thử và tư vấn thông tin là cơ hội để người dùng Việt dễ dàng chuyển đổi sang xe điện với ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng tới sự kiện còn có dịp khám phá mẫu bán tải điện VinFast VF Wild.