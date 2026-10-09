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Xe

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Tiêu thụ xe máy xăng tại Việt Nam tiếp tục tăng

Lê Tuấn

TPO - Thị trường xe hai bánh Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong 9 tháng đầu năm, với phần lớn doanh số vẫn đến từ các dòng xe máy xăng.

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), 5 hãng thành viên gồm Honda Việt Nam, Yamaha Motor Việt Nam, SYM Việt Nam, Piaggio Việt Nam và Việt Nam Suzuki đã bán ra tổng cộng 686.661 xe máy trong quý III/2026, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh số của các thành viên VAMM đạt 2.054.213 xe, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong tổng số hơn 2 triệu xe máy được các thành viên VAMM bán ra từ đầu năm, xe sử dụng động cơ xăng vẫn chiếm vai trò chủ đạo.

Hiện chỉ Honda và Yamaha có sản phẩm xe máy điện trong danh mục, với số lượng mẫu mã còn hạn chế (Honda ICON e:, CUV e:, UC3 và Yamaha Neo's). Hơn 100 sản phẩm còn lại thuộc các hãng VAMM đều là xe máy xăng.

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Doanh số của VAMA chủ yếu đến từ xe máy xăng.

Mức tăng trưởng 8% được xem là một điểm sáng cho mảng xe máy xăng trong bối cảnh thị trường xe máy Việt Nam những năm gần đây đang bước vào giai đoạn bão hòa cũng như ảnh hưởng xu hướng chuyển đổi sang xe máy điện, và cả biến động giá xăng dầu.

Trong VAMM, Honda Việt Nam là hãng duy nhất công bố doanh số cụ thể theo từng tháng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, hãng bán được 1.686.011 xe máy mới tại thị trường Việt Nam, tăng 3,8% so với cùng kỳ 2025, chiếm khoảng 82% tổng doanh số của các thành viên VAMM.

Từ đầu năm nay, bên cạnh các chương trình ưu đãi giá, Honda liên tục tung ra sản phẩm mới ở nhiều phân khúc, từ xe phổ thông đến cao cấp. Các mẫu xe mới nổi bật được giới thiệu trong năm nay gồm Vario 125, Sh mode, Super Cub C125, UC3 cùng loạt mô tô phân khối lớn như GB350S, CBR650R, CB650R, NX500, CB500 Hornet và CBR500R.

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Mẫu mô tô phân khối lớn Honda CBR650R có giá gần 267 triệu đồng.

Hãng xe Nhật Bản cũng đẩy mạnh điện hóa thông qua việc mở bán CUV e: và UC3, đồng thời triển khai hệ thống trạm sạc và đổi pin tại các thành phố lớn. Đáng chú ý, mẫu UC3 mới đây đã có phiên bản lắp ráp trong nước, mang đến sự chủ động hơn về nguồn cung để đáp ứng nhu cầu đang tăng của khách hàng với dòng xe điện này.

Với doanh số hơn 2 triệu xe sau 9 tháng, lượng xe máy bán ra của các thành viên VAMM đang tiến gần mốc 2,6 triệu xe của cả năm 2025. Quý IV thường là giai đoạn sức mua xe máy tăng cao tại Việt Nam. Theo đó, nếu duy trì được đà tăng trưởng hiện tại, doanh số cả năm 2026 của VAMM được dự đoán có thể vượt kết quả năm trước.

Về mảng xe máy điện, VinFast đang là thương hiệu dẫn đầu thị trường trong nước. Theo đại diện của hãng này, tính hết nửa đầu 2026, lượng xe máy điện VinFast bán ra ước đạt khoảng 435.000 chiếc, chiếm thị phần khoảng 60% mảng xe máy điện.

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Xe máy điện VinFast Evo Grand Premia bản mới.

Ngoài VinFast, mảng này còn có sự tham gia của nhiều thương hiệu nội địa khác như Dat Bike, Selex, Pega… và cả các hãng Trung Quốc như Yadea, Dibao, Tailg. Sự mở rộng của nhóm xe máy điện cũng tạo thêm sức ép khiến các nhà sản xuất xe máy truyền thống phải đẩy nhanh quá trình điện hóa nhằm tăng sức cạnh tranh.

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