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Xe

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Xe điện Lexus đầu tiên tại Việt Nam chốt giá dưới 3 tỷ đồng

Lê Tuấn

TPO - Thương hiệu xe sang Nhật Bản chính thức gia nhập thị trường xe điện tại Việt Nam với mẫu Lexus ES 500e thế hệ mới.

Lexus ES thế hệ thứ 8 vừa chính thức được giới thiệu tại Việt Nam với những thay đổi đáng kể về thiết kế và hệ truyền động. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của phiên bản thuần điện ES 500e.

Đây cũng là lần đầu tiên thương hiệu hạng sang thuộc Toyota mở bán xe điện tại thị trường Việt. Theo công bố, Lexus ES 500e là phiên bản cao cấp nhất, có giá niêm yết là 2,94 tỷ đồng.

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Lexus ES thế hệ thứ 8 ra mắt với phiên bản thuần điện đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Trung Nghĩa

Dòng sedan hạng sang này còn có hai phiên bản hybrid thấp hơn là ES 350h Premium và ES 350h Luxury, đi kèm giá bán lần lượt là 2,34 và 2,6 tỷ đồng. Như vậy, Lexus ES giờ là dòng xe chỉ có các phiên bản điện hóa.

Ở thế hệ mới, Lexus ES có kích thước lớn hơn đáng kể so với đời cũ. Xe dài 5.140 mm, rộng 1.920 mm, cao 1.555 mm với bản hybrid và 1.555-1.560 mm tùy cấu hình, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.950 mm.

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Bản hybrid và bản điện sở hữu thiết kế tương đồng. Ở đầu xe, lưới tản nhiệt hình con suốt cỡ lớn đặc trưng của Lexus được thay thế bằng thiết kế liền khối, kéo dài xuống khu vực cản trước.

Điểm nhấn trên ES mới là đường gấp khúc chạy dọc thân. Đuôi xe được làm gọn, phẳng hơn, tích hợp đèn thanh đèn mỏng vắt ngang.

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Không gian nội thất được làm mới theo hướng tối giản và hiện đại, với cụm đồng hồ 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 14 inch. Hàng ghế sau được điều chỉnh tư thế ngồi và góc ngả. Bản cao nhất có dàn âm thanh Mark Levinson 17 loa và ốp Bamboo Layering.

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Bản thuần điện Lexus ES 500e được trang bị mô-tơ ở hai cầu, cho tổng công suất 338 mã lực. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Direct4 với khả năng phân bổ mô-men xoắn hoàn toàn ra trục trước hoặc trục sau.

Bộ pin có dung lượng 74 kWh, cho tầm hoạt động khoảng 460 km/lần sạc. Xe hỗ trợ sạc nhanh tối đa 150kW, cho phép nạp pin 10-80% trong 28 phút. Hệ thống sạc tiêu chuẩn CCS2.

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Bản hybrid ES 350h dùng động cơ 2.5L kết hợp mô-tơ điện và hộp số hybrid mới. Hệ thống hybrid cho tổng công suất đạt 244 mã lực và mô-men xoắn 235 Nm.

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Tại Việt Nam, Lexus ES thế hệ mới bản hybrid sẽ cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung cùng với Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series và Audi A6. Riêng bản thuần điện chưa có đối thủ trực tiếp xét về cả kiểu dáng, phân khúc lẫn tầm giá.

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