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Xe

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Xe sang điện hóa khuấy động thị trường ô tô cuối năm

Lê Tuấn

TPO - Năm 2026 chứng kiến sự sôi động của phân khúc xe điện và hybrid hạng sang khi nhiều thương hiệu đã và sẽ mang về các dòng sản phẩm mới. Riêng trong tháng 10, Mercedes-Benz và Lexus là hai thương hiệu hoạt động sôi nổi nhất.

Với Lexus, hãng này chuẩn bị tham gia thị trường xe thuần điện với mẫu sedan ES 500e thế hệ mới. Giá dự kiến của mẫu xe sang Nhật này là khoảng 2,98 tỷ đồng.

Ngoài ra, dòng ES mới vẫn sẽ có các phiên bản cấu hình hybrid tự sạc (HEV). Trước đó, Lexus đã có ES, LS, NX, RX, LM hybrid trong đội hình xe HEV, nhiều nhất về lượng trong phân khúc.

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Lexus ES thế hệ thứ 8 sẽ chính thức ra mắt Việt Nam vào ngày 7/10.

Về phần Mercedes-Benz, sau khi giới thiệu mẫu GLC 350e sử dụng công nghệ hybrid cắm sạc (PHEV), hãng xe Đức chuẩn bị đưa về thêm nhiều mẫu xe điện hóa khác bao gồm CLA 200 electric (EV), E 350e, S 580e 4MATIC và Mercedes-Maybach S 580e.

Trong số này, mẫu CLA 200 EV là sedan thuần điện đã được mở cọc từ tháng 6. Xe có giá bán dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng, qua đó trở thành sản phẩm thuần điện dễ tiếp cận nhất của thương hiệu xe Đức ở Việt Nam.

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Mercedes-Benz CLA EV là xe sedan điện thứ hai của hãng tại Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Nam

E 350e là phiên bản PHEV được bổ sung, dự kiến định vị cao nhất trong dải sản phẩm E-Class. Thế hệ mới của dòng sedan cỡ trung này ra mắt vào tháng 10/2025, bán ra 3 phiên bản mild-hybrid với giá từ 2,449-3,209 tỷ đồng.

Hai mẫu xe PHEV còn lại là S 580e 4MATIC và Mercedes-Maybach S 580e thuộc dòng sedan đầu bảng. Hãng xe Đức cho biết S-Class mới và Mercedes-Maybach S-Class mới dự kiến được giới thiệu tại Việt Nam với cả tùy chọn động cơ xăng và PHEV. Thông số kỹ thuật, trang bị cũng như thời điểm giao xe sẽ được công bố sau.

Việc bổ sung loạt xe PHEV phản ánh chiến lược đa dạng hóa hệ truyền động của Mercedes-Benz, bên cạnh xe thuần điện và động cơ đốt trong. Từ năm ngoái, hãng đã đưa về Việt Nam 2 mẫu PHEV gồm GLE 400e và Mercedes-AMG SL 63 S E Performance.

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Dàn xe điện hóa mới của Mercedes-Benz sẽ được giới thiệu ở nước ta vào cuối tháng 10.

Từ giờ cho đến cuối năm, thị trường Việt sẽ còn đón thêm một số mẫu xe sang điện hóa khác, bao gồm bộ đôi Volvo EX90 và ES90. Đây là cặp SUV và sedan điện đầu bảng của thương hiệu Thụy Điển.

Trong khi đó, mẫu Porsche Cayenne thuần điện đã nhận cọc tại Việt Nam từ tháng 4 và dự kiến ra mắt Việt Nam vào cuối năm. Xe có giá từ 4,72-6,32 tỷ đồng, chưa bao gồm tùy chọn.

Việc các thương hiệu xe sang đồng loạt đưa về các mẫu ô tô điện hóa góp phần làm phong phú lựa chọn cho khách hàng của phân khúc này. Đáng chú ý, những phiên bản hybrid, thuần điện sắp ra mắt đều thuộc những dòng xe chủ lực của các hãng, cho thấy điện hóa đang là trọng tâm trong chiến lược kinh doanh dài hạn tại thị trường Việt Nam.

#xe điện hóa #xe hybrid #xe sang #Lexus #Mercedes-Benz #phev #xe điện

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