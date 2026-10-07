Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Mùa du lịch và về quê cuối năm khiến bảo hiểm thân vỏ xe ô tô được tìm kiếm nhiều

P.V

Cuối năm là thời điểm nhu cầu di chuyển tăng cao với hàng loạt chuyến du lịch, về quê và đi lại đường dài, kéo theo sự quan tâm lớn hơn đến các giải pháp bảo vệ xe. Trong đó, bảo hiểm thân vỏ xe ô tô trở thành một trong những chủ đề được tìm kiếm nhiều do lo ngại rủi ro va chạm và chi phí sửa chữa phát sinh. Bài viết dưới đây phân tích xu hướng này và lý do vì sao người dùng ngày càng chủ động tìm hiểu bảo hiểm trước mỗi hành trình.

Xu hướng tìm kiếm và hành vi người dùng bảo hiểm thân vỏ xe ô tô cuối năm

Dạo quanh các hội nhóm xe cộ và các công cụ tìm kiếm dịp cuối năm, không khó để nhận thấy các từ khóa như “bảo hiểm thân vỏ ô tô”, “giá bảo hiểm thân vỏ ô tô bao nhiêu” hay “nên mua bảo hiểm xe của hãng nào” đang nằm trong top thịnh hành.

Song song với xu hướng tìm kiếm, hành vi người dùng cũng thay đổi theo hướng thực tế và nhanh chóng hơn:

  • Ưu tiên mua online qua các ứng dụng tài chính, fintech.
  • So sánh các gói bảo hiểm trước khi thực hiện chuyến đi dài.
  • Quan tâm nhiều hơn đến quyền lợi linh hoạt và quy trình bồi thường đơn giản.

Vì sao bảo hiểm thân vỏ ô tô được quan tâm nhiều hơn?

Lý do hàng đầu khiến mua bảo hiểm thân vỏ ô tô được săn đón là bởi chi phí sửa chữa xe cơ giới tại Việt Nam ngày càng đắt đỏ.

Đối với các dòng xe đời mới, hệ thống linh kiện thường tích hợp nhiều công nghệ hiện đại và đa phần phải nhập khẩu. Chỉ một va chạm nhẹ gây móp méo cản trước hay vỡ cụm đèn LED cũng có thể khiến chủ xe tiêu tốn từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Sở hữu bảo hiểm thân vỏ giúp bạn:

  • Chi trả toàn bộ hoặc phần lớn chi phí sửa chữa: Từ những lỗi nhỏ như trầy xước sơn, móp vỏ do va quệt cho đến các hư hỏng nặng do tai nạn.
  • Giảm áp lực tài chính đột xuất: Thay vì phải trích một khoản ngân sách lớn để sửa xe ngay trước Tết, công ty bảo hiểm sẽ thay bạn thực hiện nghĩa vụ này.
  • Yên tâm tuyệt đối: Bạn không còn phải lo lắng về những tác động ngoại cảnh như vật thể rơi, thiên tai hay những sự cố bất ngờ trên đường cao tốc.
Nhu cầu di chuyển tăng cao cuối năm khiến bảo hiểm thân vỏ xe ô tô được tìm kiếm nhiều hơn
Nhu cầu di chuyển tăng cao cuối năm khiến bảo hiểm thân vỏ xe ô tô được tìm kiếm nhiều hơn

Lợi ích khi mua bảo hiểm trước chuyến đi cuối năm

Một chuyến đi xuyên Việt hay hành trình về quê hàng trăm cây số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn di chuyển nội đô. Trang bị bảo hiểm thân vỏ trước khi khởi hành mang lại những lợi ích vượt trội:

  • An tâm vững lái: Khi biết rằng mọi sự cố về thân vỏ đã có bảo hiểm bảo vệ, tâm lý người lái sẽ thoải mái và tự tin hơn.
  • Hỗ trợ cứu hộ 24/7: Đa số các gói bảo hiểm vật chất xe hiện nay đều tích hợp dịch vụ cứu hộ, kéo xe về Gara gần nhất. Đây là "phao cứu sinh" cực kỳ quan trọng nếu xe gặp sự cố ở những cung đường vắng hoặc đèo dốc.
  • Chủ động kế hoạch: Với mạng lưới Gara liên kết rộng khắp, bạn có thể dễ dàng chọn nơi sửa chữa uy tín ngay tại địa phương mình đang di chuyển qua, đảm bảo chuyến đi không bị gián đoạn quá lâu.
Lợi ích bảo hiểm là hỗ trợ chi phí sửa chữa xe oto khi có sự cố
Lợi ích bảo hiểm là hỗ trợ chi phí sửa chữa xe oto khi có sự cố

Mua bảo hiểm thân vỏ xe ô tô trên MoMo: Mua nhanh chỉ 3 phút, nhiều ưu đãi

Không cần liên hệ từng hãng hay chờ báo giá, MoMo giúp bạn mua bảo hiểm thân vỏ xe ô tô theo cách hoàn toàn mới, nhanh chóng và minh bạch hơn. Chỉ với một ứng dụng, bạn có thể so sánh giá và quyền lợi của 9 nhà bảo hiểm uy tín trên cùng một màn hình, thay vì phải làm việc riêng lẻ với từng đơn vị. Thực tế, nhiều hợp đồng qua MoMo có thể giúp tiết kiệm từ 1,6 đến 3 triệu đồng so với mức phí thị trường.

Những điểm nổi bật khi mua bảo hiểm trên MoMo:

  • So sánh tức thì: Xem và đối chiếu chi phí, quyền lợi của 9 hãng lớn (PVI, Liberty, Bảo Việt, MIC…) chỉ trong khoảng 20 giây với thông tin cơ bản về xe như hãng và dòng xe.
  • Giảm chi phí thực tế: Ưu đãi trợ giá độc quyền từ MoMo giúp chủ xe tiết kiệm lên đến 3 triệu đồng cho mỗi hợp đồng.
  • Thanh toán siêu nhanh: Từ lựa chọn gói đến nhận chứng nhận điện tử chỉ mất khoảng 3 phút, không cần gặp đại lý hay chờ đợi thủ tục.
  • AI thẩm định thông minh: Tự động đánh giá tình trạng xe qua ảnh chụp tại nhà, không cần đưa xe đến đại lý, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt và đảm bảo minh bạch.
  • Tư vấn đúng nhu cầu: Đội ngũ hỗ trợ giải thích rõ quyền lợi, hạn chế tình trạng chào mời hoặc gợi ý các gói không cần thiết.
Mua bảo hiểm thân vỏ trên MoMo có thể so sánh 9 hãng trong 20s chỉ với nhãn hiệu xe
Mua bảo hiểm thân vỏ trên MoMo có thể so sánh 9 hãng trong 20s chỉ với nhãn hiệu xe

Chuyến đi cuối năm sẽ thêm phần trọn vẹn nếu bạn có sự chuẩn bị kỹ càng. Đừng để những rủi ro không đáng có làm ảnh hưởng đến niềm vui của gia đình. Hãy truy cập MoMo ngay để tham khảo mua bảo hiểm thân vỏ ô tô và nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất cho hành trình sắp tới!

#bảo hiểm xe #thân vỏ xe #an toàn lái xe #bảo hiểm cuối năm #sửa chữa xe #mua bảo hiểm online #bảo hiểm ô tô

Cùng chuyên mục

Hạ tầng trạm sạc Việt Nam sẽ ra sao sau khi áp quy chuẩn mới?

Hạ tầng trạm sạc Việt Nam sẽ ra sao sau khi áp quy chuẩn mới?

TPO - Giữa đà tăng mạnh của ô tô điện, việc áp dụng quy chuẩn mới về trạm sạc sẽ định hình khung kỹ thuật đồng bộ cho quá trình mở rộng hạ tầng, đồng thời đặt ra yêu cầu chuẩn hóa đối với các doanh nghiệp đã, đang và sẽ tham gia.

Clip: Xe cẩu đâm rào rồi lao xuống lề đường

TPO - Vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư cầu Hồ, Thuận Thành, TP. Bắc Ninh. Nguyên nhân sơ bộ xác định là do hệ thống tay lái xe cẩu bị hỏng khiến người điều khiển không thể đánh lái. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người trong khi xe cẩu bị hư hỏng.

Clip: Bị xe tải đâm trực diện, đầu ô tô con biến dạng

TPO - Chiếc xe tải lấn hẳn sang làn đường ngược chiều nơi xe con đang lưu thông, không có dấu hiệu giảm tốc dẫn tới va chạm trực diện. Cú tông mạnh khiến đầu xe con biến dạng, nắp capo cong vênh. Vụ tai nạn xảy ra tại Hà Nội.

SUV Omoda rơi trục bánh sau giữa đường

SUV Omoda rơi trục bánh sau giữa đường

TPO - Một chiếc SUV Chery Omoda 5 màu đen được bắt gặp trên một tuyến đường ở Johor, Malaysia trong tình trạng toàn bộ cầu sau nằm dưới mặt đường, tách khỏi thân xe.

'Hiểu lầm' về quy chuẩn mới cho trạm sạc xe điện

'Hiểu lầm' về quy chuẩn mới cho trạm sạc xe điện

TPO - Từ 1/7/2027, trạm sạc công cộng phải được thiết kế về mặt kỹ thuật sẵn sàng dùng chung cho các xe điện tương thích theo Thông tư 61/2026 của Bộ Công Thương. Nhưng điều này không có nghĩa rằng các đơn vị đầu tư trạm sạc phải mở cửa cho xe điện của tất cả các hãng.

Hơn 20.000 xe mỗi tháng: Người Việt ngày càng “chuộng” ô tô điện VinFast

Hơn 20.000 xe mỗi tháng: Người Việt ngày càng “chuộng” ô tô điện VinFast

Hơn 20.000 ô tô điện VinFast đến tay khách hàng trong tháng 8/2026, nối dài chuỗi 24 tháng dẫn đầu thị trường của thương hiệu Việt. Phía sau con số này là danh mục sản phẩm trải nhiều phân khúc cùng mạng lưới sạc, dịch vụ phủ khắp cả nước, mang tới sự yên tâm tuyệt đối với người dùng.

Xe sang điện hóa khuấy động thị trường ô tô cuối năm

Xe sang điện hóa khuấy động thị trường ô tô cuối năm

TPO - Năm 2026 chứng kiến sự sôi động của phân khúc xe điện và hybrid hạng sang khi nhiều thương hiệu đã và sẽ mang về các dòng sản phẩm mới. Riêng trong tháng 10, Mercedes-Benz và Lexus là hai thương hiệu hoạt động sôi nổi nhất.

VinFast VF 3 được trao giải “Thương hiệu tin tưởng và yêu thích” – Disway Awards 2026

VinFast VF 3 được trao giải “Thương hiệu tin tưởng và yêu thích” – Disway Awards 2026

Xe VinFast VF 3 - mẫu SUV mini đến từ Việt Nam - đã được Disway Awards 2026 vinh danh “Thương hiệu Tin tưởng và Yêu thích 2026”, ở hạng mục “Xe con chạy điện”. Giải thưởng không chỉ phản ánh uy tín và sức hút mạnh mẽ của mẫu xe VF 3, mà còn khẳng định sự phù hợp và thấu hiểu thị trường Indonesia của VinFast.

VinFast và Green SM được tôn vinh 8 giải thưởng lớn tại Better Choice Awards 2026

VinFast và Green SM được tôn vinh 8 giải thưởng lớn tại Better Choice Awards 2026

Tại lễ trao giải Better Choice Awards 2026 diễn ra tối 4/10/2026 trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, VinFast và Green SM đã lần lượt được vinh danh tại 8 hạng mục giải thưởng lớn, đặc biệt cả hai đều là “Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của năm”. Những giải thưởng danh giá tại Better Choice Awards 2026 là sự ghi nhận xứng đáng của giới chuyên môn và người tiêu dùng cho những bước tiến vượt bậc và những nỗ lực không ngừng nghỉ của VinFast và Green SM trong suốt thời gian qua.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe