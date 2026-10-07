Mùa du lịch và về quê cuối năm khiến bảo hiểm thân vỏ xe ô tô được tìm kiếm nhiều

Cuối năm là thời điểm nhu cầu di chuyển tăng cao với hàng loạt chuyến du lịch, về quê và đi lại đường dài, kéo theo sự quan tâm lớn hơn đến các giải pháp bảo vệ xe. Trong đó, bảo hiểm thân vỏ xe ô tô trở thành một trong những chủ đề được tìm kiếm nhiều do lo ngại rủi ro va chạm và chi phí sửa chữa phát sinh. Bài viết dưới đây phân tích xu hướng này và lý do vì sao người dùng ngày càng chủ động tìm hiểu bảo hiểm trước mỗi hành trình.

Xu hướng tìm kiếm và hành vi người dùng bảo hiểm thân vỏ xe ô tô cuối năm

Dạo quanh các hội nhóm xe cộ và các công cụ tìm kiếm dịp cuối năm, không khó để nhận thấy các từ khóa như “bảo hiểm thân vỏ ô tô”, “giá bảo hiểm thân vỏ ô tô bao nhiêu” hay “nên mua bảo hiểm xe của hãng nào” đang nằm trong top thịnh hành.

Song song với xu hướng tìm kiếm, hành vi người dùng cũng thay đổi theo hướng thực tế và nhanh chóng hơn:

Ưu tiên mua online qua các ứng dụng tài chính, fintech.

So sánh các gói bảo hiểm trước khi thực hiện chuyến đi dài.

Quan tâm nhiều hơn đến quyền lợi linh hoạt và quy trình bồi thường đơn giản.

Vì sao bảo hiểm thân vỏ ô tô được quan tâm nhiều hơn?

Lý do hàng đầu khiến mua bảo hiểm thân vỏ ô tô được săn đón là bởi chi phí sửa chữa xe cơ giới tại Việt Nam ngày càng đắt đỏ.

Đối với các dòng xe đời mới, hệ thống linh kiện thường tích hợp nhiều công nghệ hiện đại và đa phần phải nhập khẩu. Chỉ một va chạm nhẹ gây móp méo cản trước hay vỡ cụm đèn LED cũng có thể khiến chủ xe tiêu tốn từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Sở hữu bảo hiểm thân vỏ giúp bạn:

Chi trả toàn bộ hoặc phần lớn chi phí sửa chữa: Từ những lỗi nhỏ như trầy xước sơn, móp vỏ do va quệt cho đến các hư hỏng nặng do tai nạn.

Từ những lỗi nhỏ như trầy xước sơn, móp vỏ do va quệt cho đến các hư hỏng nặng do tai nạn. Giảm áp lực tài chính đột xuất: Thay vì phải trích một khoản ngân sách lớn để sửa xe ngay trước Tết, công ty bảo hiểm sẽ thay bạn thực hiện nghĩa vụ này.

Thay vì phải trích một khoản ngân sách lớn để sửa xe ngay trước Tết, công ty bảo hiểm sẽ thay bạn thực hiện nghĩa vụ này. Yên tâm tuyệt đối: Bạn không còn phải lo lắng về những tác động ngoại cảnh như vật thể rơi, thiên tai hay những sự cố bất ngờ trên đường cao tốc.

Nhu cầu di chuyển tăng cao cuối năm khiến bảo hiểm thân vỏ xe ô tô được tìm kiếm nhiều hơn

Lợi ích khi mua bảo hiểm trước chuyến đi cuối năm

Một chuyến đi xuyên Việt hay hành trình về quê hàng trăm cây số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn di chuyển nội đô. Trang bị bảo hiểm thân vỏ trước khi khởi hành mang lại những lợi ích vượt trội:

An tâm vững lái: Khi biết rằng mọi sự cố về thân vỏ đã có bảo hiểm bảo vệ, tâm lý người lái sẽ thoải mái và tự tin hơn.

Khi biết rằng mọi sự cố về thân vỏ đã có bảo hiểm bảo vệ, tâm lý người lái sẽ thoải mái và tự tin hơn. Hỗ trợ cứu hộ 24/7: Đa số các gói bảo hiểm vật chất xe hiện nay đều tích hợp dịch vụ cứu hộ, kéo xe về Gara gần nhất. Đây là "phao cứu sinh" cực kỳ quan trọng nếu xe gặp sự cố ở những cung đường vắng hoặc đèo dốc.

Đa số các gói hiện nay đều tích hợp dịch vụ cứu hộ, kéo xe về Gara gần nhất. Đây là "phao cứu sinh" cực kỳ quan trọng nếu xe gặp sự cố ở những cung đường vắng hoặc đèo dốc. Chủ động kế hoạch: Với mạng lưới Gara liên kết rộng khắp, bạn có thể dễ dàng chọn nơi sửa chữa uy tín ngay tại địa phương mình đang di chuyển qua, đảm bảo chuyến đi không bị gián đoạn quá lâu.

Lợi ích bảo hiểm là hỗ trợ chi phí sửa chữa xe oto khi có sự cố

Mua bảo hiểm thân vỏ xe ô tô trên MoMo: Mua nhanh chỉ 3 phút, nhiều ưu đãi

Không cần liên hệ từng hãng hay chờ báo giá, MoMo giúp bạn mua bảo hiểm thân vỏ xe ô tô theo cách hoàn toàn mới, nhanh chóng và minh bạch hơn. Chỉ với một ứng dụng, bạn có thể so sánh giá và quyền lợi của 9 nhà bảo hiểm uy tín trên cùng một màn hình, thay vì phải làm việc riêng lẻ với từng đơn vị. Thực tế, nhiều hợp đồng qua MoMo có thể giúp tiết kiệm từ 1,6 đến 3 triệu đồng so với mức phí thị trường.

Những điểm nổi bật khi mua bảo hiểm trên MoMo:

So sánh tức thì: Xem và đối chiếu chi phí, quyền lợi của 9 hãng lớn (PVI, Liberty, Bảo Việt, MIC…) chỉ trong khoảng 20 giây với thông tin cơ bản về xe như hãng và dòng xe.

Xem và đối chiếu chi phí, quyền lợi của 9 hãng lớn (PVI, Liberty, Bảo Việt, MIC…) chỉ trong khoảng 20 giây với thông tin cơ bản về xe như hãng và dòng xe. Giảm chi phí thực tế: Ưu đãi trợ giá độc quyền từ MoMo giúp chủ xe tiết kiệm lên đến 3 triệu đồng cho mỗi hợp đồng.

Ưu đãi trợ giá độc quyền từ MoMo giúp chủ xe tiết kiệm lên đến 3 triệu đồng cho mỗi hợp đồng. Thanh toán siêu nhanh: Từ lựa chọn gói đến nhận chứng nhận điện tử chỉ mất khoảng 3 phút, không cần gặp đại lý hay chờ đợi thủ tục.

Từ lựa chọn gói đến nhận chứng nhận điện tử chỉ mất khoảng 3 phút, không cần gặp đại lý hay chờ đợi thủ tục. AI thẩm định thông minh: Tự động đánh giá tình trạng xe qua ảnh chụp tại nhà, không cần đưa xe đến đại lý, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt và đảm bảo minh bạch.

Tự động đánh giá tình trạng xe qua ảnh chụp tại nhà, không cần đưa xe đến đại lý, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt và đảm bảo minh bạch. Tư vấn đúng nhu cầu: Đội ngũ hỗ trợ giải thích rõ quyền lợi, hạn chế tình trạng chào mời hoặc gợi ý các gói không cần thiết.

Mua bảo hiểm thân vỏ trên MoMo có thể so sánh 9 hãng trong 20s chỉ với nhãn hiệu xe

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