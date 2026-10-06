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Xe

Hơn 20.000 xe mỗi tháng: Người Việt ngày càng “chuộng” ô tô điện VinFast

P.V

Hơn 20.000 ô tô điện VinFast đến tay khách hàng trong tháng 8/2026, nối dài chuỗi 24 tháng dẫn đầu thị trường của thương hiệu Việt. Phía sau con số này là danh mục sản phẩm trải nhiều phân khúc cùng mạng lưới sạc, dịch vụ phủ khắp cả nước, mang tới sự yên tâm tuyệt đối với người dùng.

Dải sản phẩm “không bỏ sót ai”

Một mẫu xe bán chạy có thể tạo nên điểm sáng về doanh số, nhưng để duy trì vị trí dẫn đầu trong thời gian dài, thương hiệu cần hiện diện ở nhiều phân khúc và đáp ứng được những nhu cầu khác nhau.

Đây cũng là nền tảng trong cách VinFast mở rộng danh mục sản phẩm, từ ô tô cỡ nhỏ dành cho đô thị đến SUV, MPV bảy chỗ, xe van và các dòng Green phục vụ kinh doanh dịch vụ. Nhờ đó, thương hiệu Việt có thể tiếp cận nhiều nhóm khách hàng, từ người mua ô tô lần đầu, gia đình trẻ đến người cần xe rộng rãi để đi xa hoặc phương tiện phục vụ công việc, tạo doanh thu.

Kết quả tháng 8/2026 phần nào phản ánh cấu trúc đó. Theo công bố, hãng bàn giao tổng cộng 20.161 ô tô điện trong tháng. Trong đó, VF 3 đạt 6.453 xe, VF 5 và Herio Green đạt tổng cộng 4.265 xe, còn Limo Green đóng góp 4.203 xe.

Ba nhóm sản phẩm dẫn đầu doanh số đại diện cho ba nhu cầu khá khác nhau: xe nhỏ đi phố, phương tiện gầm cao linh hoạt và mẫu xe nhiều chỗ phục vụ gia đình hoặc kinh doanh. Điều này cho thấy lượng xe bàn giao không phụ thuộc hoàn toàn vào một sản phẩm chủ lực mà được hình thành trên nhiều phân khúc.

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Hơn 20.000 ô tô điện VinFast được bàn giao tới khách hàng trong tháng 8/2026.

Với khách hàng, dải xe rộng cũng thay đổi cách tiếp cận ô tô điện. Câu hỏi không còn chỉ là thị trường có mẫu xe phù hợp hay không, mà chuyển thành lựa chọn cụ thể hơn: cần xe cho đô thị hay đường dài, phục vụ gia đình hay công việc, ngân sách bao nhiêu và ưu tiên không gian, trang bị hay hiệu quả khai thác.

Chương trình “Vì tương lai xanh” tiếp tục hỗ trợ người mua bằng mức ưu đãi từ 3% đến 9% giá niêm yết, tùy dòng xe. Khoản ưu đãi giúp nhiều mẫu xe tiếp cận gần hơn với ngân sách dự kiến của người mua, đồng thời tạo thêm động lực chuyển đổi từ phương tiện sử dụng động cơ đốt trong sang ô tô điện.

Trạm sạc đón đầu từ ngõ phố đến quốc lộ

Lượng xe lưu hành càng lớn, yêu cầu dành cho hệ thống hỗ trợ phía sau càng cao. Người dùng không chỉ quan tâm đến chiếc xe trong ngày nhận bàn giao mà còn cần biết sẽ sạc ở đâu, bảo dưỡng thế nào và liên hệ với ai khi phát sinh vấn đề trên đường.

Hơn 150.000 cổng sạc V-Green tạo thành mạng lưới nạp năng lượng trải rộng từ các khu dân cư, trung tâm thương mại và bãi đỗ trong thành phố đến những điểm dừng trên đường liên tỉnh. Nhờ đó, ngay cả người sống tại chung cư hoặc không lắp được bộ sạc riêng vẫn có thể chủ động chọn địa điểm nạp pin phù hợp với lịch trình.

Anh Nguyễn Đức Minh, một chủ xe điện VinFast sống tại Hà Nội, cho biết thường kết hợp sạc xe với lịch sinh hoạt hằng ngày. “Quanh khu vực tôi ở có nhiều điểm sạc nên dùng xe chẳng phải lo lắng gì. Thực tế, đi trên đường, trạm sạc cũng có ở khắp nơi. Tất cả việc cần làm là mở bản đồ lên và đi theo hướng dẫn”, anh Minh chia sẻ.

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Các điểm sạc V-Green giúp chủ xe dễ dàng bổ sung năng lượng trên mọi hành trình.

Trên những hành trình liên tỉnh, các điểm sạc dọc tuyến giúp người lái chủ động chia chặng theo lịch nghỉ của cả đoàn. Xe được bổ sung năng lượng tại điểm dừng phù hợp rồi tiếp tục hành trình, không cần quay vào khu vực trung tâm hay đi lệch xa khỏi cung đường.

Sau bài toán nạp pin là nhu cầu chăm sóc phương tiện trong nhiều năm sử dụng. Gần 450 xưởng dịch vụ VinFast trên toàn quốc giúp chủ xe tiếp cận dịch vụ chính hãng ở nhiều địa phương.

Chị Trần Thu Hương, chủ xe tại Đà Nẵng, đánh giá mạng lưới này giúp gia đình yên tâm hơn trong những chuyến liên tỉnh. “Trước khi đi xa, tôi có thể đặt lịch kiểm tra xe tại xưởng gần nhà. Nếu đang ở tỉnh khác mà cần hỗ trợ, tôi cũng có thể tìm cơ sở chính hãng trên hành trình, không phải quay lại nơi mua xe”, chị nói.

Bên cạnh trạm sạc và xưởng dịch vụ, tổng đài cùng dịch vụ hỗ trợ, cứu hộ 24/7 tạo đầu mối liên hệ khi phương tiện phát sinh vấn đề ngoài dự kiến. Chủ xe có thể cung cấp vị trí, mô tả tình trạng để nhận hướng dẫn và xác định phương án xử lý phù hợp, thay vì phải tự tìm kiếm dịch vụ tại một địa phương chưa quen.

Quy mô hơn 150.000 cổng sạc, gần 450 xưởng dịch vụ và hệ thống hỗ trợ 24/7 cho thấy năng lực phục vụ được mở rộng song song với lượng xe bàn giao. Nhờ đó, vị thế dẫn đầu của VinFast không chỉ được thể hiện qua doanh số, mà còn có nền tảng từ hệ sinh thái đồng hành cùng người dùng trên từng chặng đường sở hữu.

#VinFast

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