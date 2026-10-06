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Xe

Chọn VinFast Flazz Max, người trẻ thêm phong cách, tự tin đến trường

P.V

Ngoại hình thể thao là điểm thu hút ban đầu của VinFast Flazz Max, trong khi kích thước gọn và phương án sở hữu pin linh hoạt tăng tính tiện dụng cho nhu cầu đi học hằng ngày.

Dáng xe khỏe khoắn, phối màu hợp gu người trẻ

Khi chọn xe cho năm học mới, em Phạm Việt Bách quan tâm trước hết tới kiểu dáng và màu sắc. VinFast Flazz Max đáp ứng đúng gu của nam sinh với vẻ ngoài thể thao, khỏe khoắn. Ở tuổi học trò, chiếc xe đi học cũng là món “phụ kiện” thể hiện sở thích riêng, bên cạnh quần áo hay chiếc balo dùng mỗi ngày. “Em đã thích ngay từ lần đầu nhìn thấy xe chạy ngoài đường”, Bách chia sẻ.

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VinFast Flazz Max có những đường nét góc cạnh, tạo vẻ khỏe khoắn và năng động. Dáng xe thể thao hợp với người trẻ chuộng phong cách mạnh mẽ, muốn phương tiện của mình có diện mạo khác biệt.

Các lựa chọn phối màu tiếp tục làm rõ cá tính ấy. Combo màu trắng–cam tạo độ tương phản ấn tượng; trong khi sắc xanh cho diện mạo trẻ trung. Tông màu đen phù hợp với các bạn trẻ yêu thích phong cách tối giản. Trên cùng kiểu dáng, mỗi lựa chọn có thể phù hợp với một cách thể hiện bản thân khác nhau.

Lựa chọn của Bách cũng nhận được sự đồng tình từ gia đình. Chị Thu Trang, mẹ của Bách, cho biết đã xem một số mẫu xe dành cho học sinh trước khi cùng con chọn Flazz Max. Trong những xe chị tham khảo, mẫu xe này có diện mạo chỉn chu và cách phối màu nổi bật.

“Bách thích dáng xe thể thao, còn tôi thấy các đường nét và màu sắc được kết hợp đẹp”, chị Trang chia sẻ. Ngoài ra, uy tín thương hiệu cũng là yếu tố để chị yên tâm hơn.

Giá từ 10,5 triệu đồng, phương án sở hữu pin linh hoạt

Sau khi nhận VinFast Flazz Max, Bách có thêm lý do để hài lòng ngoài kiểu dáng. Nam sinh cho biết xe có kích thước vừa phải, dễ dắt ra khỏi hàng và xoay trở trong bãi gửi ở trường. Mỗi ngày, Bách di chuyển khoảng 3–4 km. Trên những quãng đường quanh nhà hoặc tới lớp học thêm, bạn trẻ này đánh giá xe chạy êm, lên ga mượt và nhẹ tay, phanh chắc chắn.

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Cấu hình pin linh hoạt là một điểm thuận tiện khác trên VinFast Flazz Max. Người dùng có hai lựa chọn: mua xe kèm pin hoặc thuê pin. Trường hợp thuê pin, chủ xe có thể thay thế pin đã sử dụng bằng pin đã sạc đầy tại các tủ đổi pin V-Green, đồng thời vẫn có thể sạc bộ pin thuê tại nhà. Hai cách nạp năng lượng cho phép các bạn học sinh chủ động lựa chọn phương án phù hợp với lịch học và điều kiện sạc tại nhà.

Với nhiều phụ huynh, sắm phương tiện riêng là cách để con chủ động hơn trong việc đi học, học thêm và tự sắp xếp lịch trình. Từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, phụ huynh càng dễ đưa ra quyết định hơn nhờ chương trình ưu đãi “Vì tương lai xanh” lần 2 mà VinFast đang triển khai.

Cụ thể, khách hàng đang sở hữu ô tô hoặc xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào, xe máy điện dùng ắc quy chì của hãng khác, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast khi chuyển sang xe máy điện VinFast sẽ được ưu đãi trực tiếp vào giá bán. Xe mới có thể đứng tên chủ xe hiện có hoặc người thân thuộc diện được áp dụng, gồm vợ/chồng, con cái, tứ thân phụ mẫu và anh chị em ruột bên vợ/chồng.

Với Flazz Max – vốn có giá niêm yết từ 12,5 triệu đồng, mức ưu đãi lần lượt là 2 triệu đồng cho bản thuê pin và 1,5 triệu đồng cho bản kèm pin, đưa giá xe còn chỉ từ 10,5 triệu đồng. Đi kèm là chính sách đổi pin miễn phí 20 lần/tháng tới 30/6/2028 cho chủ xe máy điện VinFast. Phụ huynh Việt vì vậy có một lựa chọn vừa “nịnh mắt” con, vừa “nhẹ ví” cho bố mẹ về lâu dài.

#VinFast #Flazz Max #xe điện #học sinh #xe máy điện #phụ kiện học tập #giá xe

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