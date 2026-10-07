Người dùng cảm thấy 'được chiều chuộng' vì chất lượng dịch vụ hậu mãi của VinFast

Quy trình dịch vụ rõ ràng, cam kết tiến độ, cứu hộ 24/7 và bảo hành tới 10 năm của VinFast đang trở thành lý do giúp đông đảo người dùng Việt mạnh dạn quyết định “đổi xăng, sang xanh”

Cam kết tiến độ chia sẻ nỗi bất tiện với khách hàng

Anh Trần Đức Lượng, kĩ sư xây dựng tại Hà Nội, đã sử dụng VF 8 hơn một năm và thường chủ động đặt hẹn trước khi đưa xe tới xưởng. Trải nghiệm khiến anh ấn tượng nằm ở sự liền mạch của quy trình tiếp nhận, xử lý.

“Tôi đặt lịch trên website rồi chọn khung giờ phù hợp. Khi đến nơi, xe được tiếp nhận theo lịch, các hạng mục cần làm cũng được tư vấn rõ. Sau khi nhận lại xe, tôi còn được gọi hỏi về tình trạng sử dụng”, anh Lượng kể.

Theo anh, mọi công đoạn diễn ra nhanh chóng và hiện đại. Người đặt lịch trước được ưu tiên tiếp nhận; trong thời gian phương tiện nằm xưởng, khách hàng được cập nhật tiến độ. Thậm chí, sau khi rời xưởng, bộ phận chăm sóc khách hàng liên hệ để ghi nhận phản hồi một cách tỉ mỉ.

Một điểm vị chủ xe đánh giá cao là lịch sử phương tiện được quản lý trên toàn hệ thống. Khi cần sử dụng một xưởng khác, thậm chí ở địa phương khác, chủ xe không cần cung cấp thông tin về quá trình chăm sóc trước đó.

“Có lần tôi đi công tác và tiện đưa xe vào kiểm tra ở một địa phương khác. Thông tin xe đã có trên hệ thống nên việc trao đổi khá nhanh. Cảm giác không bị phụ thuộc vào đúng nơi mình mua xe khiến tôi yên tâm hơn khi đi xa”, anh cho biết.

Đặc biệt, VinFast còn cam kết về thời gian hoàn thành; nếu việc sửa chữa kéo dài quá thời hạn đã thông báo, chủ xe được hỗ trợ 500.000 đồng mỗi ngày.

Theo anh, đây là cam kết anh chưa từng gặp ở những thương hiệu ô tô đã sử dụng trước đây. Với anh, chính sách trên cho thấy VinFast không chỉ chú trọng chất lượng sửa chữa mà còn tính tới những bất tiện của người dùng. “Xe là phương tiện đi làm hằng ngày nên mỗi ngày nằm xưởng đều ảnh hưởng tới lịch cá nhân. Có phương án hỗ trợ rõ ràng, tôi sẽ chủ động hơn nếu việc sửa chữa kéo dài”, anh nhận xét.

Bảo hành dài, cứu hộ nhanh: Chủ xe thảnh thơi cầm lái

Nếu anh Lượng biết tới chất lượng hậu mãi qua những lần chăm sóc xe định kỳ, chị Lê Thu Hằng, chủ xe VinFast tại Hải Phòng, lại cảm nhận rõ nhất khi phương tiện gặp vấn đề.

Chị cho biết sau khi nhận thấy xe gặp sự cố, thay vì phải mày mò tìm một đơn vị cứu hộ gần đó, chị gọi tổng đài VinFast cung cấp vị trí và mô tả tình trạng phương tiện.

“Tôi nghĩ buổi tối sẽ phải chờ rất lâu hoặc tự tìm xe kéo. Nhưng tổng đài vẫn tiếp nhận, hỏi kỹ vị trí và hướng dẫn tôi các bước cần làm. Chỉ riêng việc biết đã có người xử lý yêu cầu cũng khiến mình bình tĩnh hơn”, chị Hằng chia sẻ.

Dịch vụ cứu hộ VinFast hoạt động 24/7. Ngoài gọi tổng đài, nhiều dòng xe còn có nút SOS để kết nối nhanh với Trung tâm Hỗ trợ khẩn cấp. Phương tiện gặp sự cố sau đó sẽ được kéo về xưởng dịch vụ gần nhất.

“Có thể không thường xuyên dùng tới, nhưng khi cần, việc biết chính xác phải liên hệ ở đâu và sẽ có người hỗ trợ luôn mang tới sự yên tâm”, chị Hằng nói.

Bên cạnh cứu hộ, chính sách bảo hành dài hạn tiếp tục tạo thêm điểm tựa trong quá trình sở hữu. Các mẫu xe của VinFast có thời gian bảo hành tới 10 năm hoặc 200.000 km, như VF 8 hay VF 9. Các mẫu xe nhỏ hơn như VF 6 hay VF 7 cũng có thời gian bảo hành lên tới 7 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Đây vẫn là chính sách vượt trội so với mặt bằng bảo hành phổ biến trên thị trường ô tô hiện nay.

Từ quy trình tiếp nhận số hóa, cam kết tiến độ tại xưởng dịch vụ cho đến mạng lưới cứu hộ túc trực xuyên đêm, VinFast cho thấy dịch vụ hậu mãi không dừng lại ở việc sửa chữa kỹ thuật. Chính những “lớp bảo bọc” đồng bộ này đã biến việc sở hữu ô tô điện thành một trải nghiệm nhẹ nhõm, từ đó tạo động lực để ngày càng nhiều khách hàng bỏ xăng, sang điện.