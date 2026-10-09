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Xe

Những mẫu xe từng được kỳ vọng nhưng đang bán chậm

Đâu là những mẫu SUV, MPV Trung Quốc được định giá thấp, kỳ vọng tạo tiếng vang khi ra mắt Việt Nam nhưng vẫn ghi nhận sức bán chưa quá tốt.

Thời điểm vừa ra mắt, BYD Atto 2 được định giá khoảng 669 triệu đồng. Khi đó, mẫu SUV cỡ nhỏ được kỳ vọng sẽ tạo nên làn sóng mới phân khúc. Song với giá bán không quá cạnh tranh, mẫu xe này không ghi nhận doanh số như kỳ vọng.
Thời điểm vừa ra mắt, BYD Atto 2 được định giá khoảng 669 triệu đồng. Khi đó, mẫu SUV cỡ nhỏ được kỳ vọng sẽ tạo nên làn sóng mới phân khúc. Song với giá bán không quá cạnh tranh, mẫu xe này không ghi nhận doanh số như kỳ vọng.
Geely Coolray thời điểm vừa ra mắt đã được kỳ vọng trở thành chủ lực doanh số cho thương hiệu. Thế nhưng ở mẫu xe tiền nhiệm, Coolray chưa thật sự tạo ra được lượng xe đủ lớn. Đến khi phiên bản mới xuất hiện, doanh số Coolray ghi nhận sự tăng trưởng nhẹ. Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, trong tháng 8, hãng bán khoảng 60 chiếc Coolray.
Geely Coolray thời điểm vừa ra mắt đã được kỳ vọng trở thành chủ lực doanh số cho thương hiệu. Thế nhưng ở mẫu xe tiền nhiệm, Coolray chưa thật sự tạo ra được lượng xe đủ lớn. Đến khi phiên bản mới xuất hiện, doanh số Coolray ghi nhận sự tăng trưởng nhẹ. Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, trong tháng 8, hãng bán khoảng 60 chiếc Coolray.
Trong khi đó, Okavango thời điểm vừa ra mắt được quảng cáo như một lựa chọn mới cho nhóm SUV gia đình, với giá dao động 739-799 triệu đồng. Thế nhưng từ khi xuất hiện đến nay, Okavango chưa ghi nhận doanh số chính thức cũng như các thống kê không chính thức.
Trong khi đó, Okavango thời điểm vừa ra mắt được quảng cáo như một lựa chọn mới cho nhóm SUV gia đình, với giá dao động 739-799 triệu đồng. Thế nhưng từ khi xuất hiện đến nay, Okavango chưa ghi nhận doanh số chính thức cũng như các thống kê không chính thức.
Grango là mẫu MPV thuần điện của Wuling được giới thiệu nhắm đến nhóm tài xế taxi dịch vụ với giá bán 499 triệu đồng. Tính đến hết tháng 8, hãng bán được khoảng 18 chiếc Grango.
Grango là mẫu MPV thuần điện của Wuling được giới thiệu nhắm đến nhóm tài xế taxi dịch vụ với giá bán 499 triệu đồng. Tính đến hết tháng 8, hãng bán được khoảng 18 chiếc Grango.
Lynk &amp; Co cùng lúc giới thiệu 2 mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ là 02 và 03. Tuy nhiên với dáng sedan, vốn đã không còn thu hút phần đông nhóm khách phổ thông, doanh số của mẫu xe này từ khi ra mắt đến nay chưa quá tốt. Tính đến nay, hãng chỉ vừa bán với được 1-2 Lynk &amp; Co 03.
Lynk & Co cùng lúc giới thiệu 2 mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ là 02 và 03. Tuy nhiên với dáng sedan, vốn đã không còn thu hút phần đông nhóm khách phổ thông, doanh số của mẫu xe này từ khi ra mắt đến nay chưa quá tốt. Tính đến nay, hãng chỉ vừa bán với được 1-2 Lynk & Co 03.
Trong khi đó, Lynk &amp; Co 02 ghi nhận lượng bán khá khẩm hơn mẫu xe cùng nhà với khoảng hơn 10 chiếc được bán ra thị trường. Hiện mẫu xe được bán với giá khoảng 818-898 triệu đồng.
Trong khi đó, Lynk & Co 02 ghi nhận lượng bán khá khẩm hơn mẫu xe cùng nhà với khoảng hơn 10 chiếc được bán ra thị trường. Hiện mẫu xe được bán với giá khoảng 818-898 triệu đồng.
Cũng là mẫu sedan với thiết kế trung tính, giá cao, không bất ngờ khi BYD Han không ghi nhận doanh số tốt. Mẫu xe hiện có giá khoảng 1,489 tỷ đồng và bán được trên 40 xe sau 8 tháng năm nay.
Cũng là mẫu sedan với thiết kế trung tính, giá cao, không bất ngờ khi BYD Han không ghi nhận doanh số tốt. Mẫu xe hiện có giá khoảng 1,489 tỷ đồng và bán được trên 40 xe sau 8 tháng năm nay.
tech.zingnews.vn
#xe Trung Quốc #bán chậm #SUV #MPV #ô tô trung quốc #byd #geely #Lynk & Co

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