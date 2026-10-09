Những mẫu xe từng được kỳ vọng nhưng đang bán chậm

Mẫu xe Audi 'đắt hàng' trước khi ra mắt toàn cầu
TPO - Trong giai đoạn đầu ra mắt tại châu Âu, mẫu Audi RS5 mới đã thu về lượng đơn đặt hàng lớn khiến chính hãng cũng bất ngờ.
Đâu là những mẫu SUV, MPV Trung Quốc được định giá thấp, kỳ vọng tạo tiếng vang khi ra mắt Việt Nam nhưng vẫn ghi nhận sức bán chưa quá tốt.
TPO - Trong giai đoạn đầu ra mắt tại châu Âu, mẫu Audi RS5 mới đã thu về lượng đơn đặt hàng lớn khiến chính hãng cũng bất ngờ.
TPO - Theo Automotive News, Honda đang điều chỉnh kế hoạch sản xuất CR-V thế hệ mới trong bối cảnh nhu cầu đối với phiên bản hiện hành vẫn ở mức cao.
TPO - Hãng xe CH Séc Skoda chuẩn bị mở rộng cấu hình sản phẩm với dòng sedan Octavia với phiên bản mới sử dụng hệ truyền động hybrid toàn phần (full hybrid - HEV)
TPO - Trên một đoạn đường vắng, chiếc xe máy chở 4 thanh niên không đội mũ bảo hiểm bất ngờ lao về phía lề đường, đâm thẳng vào cửa cuốn. Tình huống được camera giám sát ghi lại.
TPO - Trên đoạn đường vắng, chiếc máy kéo đi tới với tốc độ cao, dần lệch lái sang làn đường ngược chiều rồi va chạm với ô tô con đối diện. Va chạm mạnh khiến cả hai xe lật nghiêng và hư hỏng nặng. Vụ tai nạn xảy ra tại Đồng Nai.
TPO - Lãi suất vay mua ô tô thả nổi lên đến 18 đến 20% sau khi hết thời gian ưu đãi đang khiến nhiều khách hàng chịu áp lực tài chính.
TPO - Nhằm phục vụ thi công trạm cân phía Bắc, cầu Thăng Long sẽ điều chỉnh giờ cấm xe tải, xe khách và phân luồng lại xe buýt qua cầu Nhật Tân từ ngày 9/10 đến hết ngày 10/11.
Lexus ES 500e là mẫu sedan thuần điện đầu tiên của thương hiệu hạng sang Nhật Bản tại Việt Nam, được trang bị 2 motor điện cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,7 giây.
TPO - Ford tiếp tục mở rộng danh mục Everest với phiên bản Wolftrak, bổ sung thêm màu sắc cho thiết kế ngoại thất và nội thất cùng với trang bị kéo rơ moóc tiêu chuẩn.
TPO - Thương hiệu xe sang Nhật Bản chính thức gia nhập thị trường xe điện tại Việt Nam với mẫu Lexus ES 500e thế hệ mới.
Cuối năm là thời điểm nhu cầu di chuyển tăng cao với hàng loạt chuyến du lịch, về quê và đi lại đường dài, kéo theo sự quan tâm lớn hơn đến các giải pháp bảo vệ xe. Trong đó, bảo hiểm thân vỏ xe ô tô trở thành một trong những chủ đề được tìm kiếm nhiều do lo ngại rủi ro va chạm và chi phí sửa chữa phát sinh. Bài viết dưới đây phân tích xu hướng này và lý do vì sao người dùng ngày càng chủ động tìm hiểu bảo hiểm trước mỗi hành trình.
TPO - Giữa đà tăng mạnh của ô tô điện, việc áp dụng quy chuẩn mới về trạm sạc sẽ định hình khung kỹ thuật đồng bộ cho quá trình mở rộng hạ tầng, đồng thời đặt ra yêu cầu chuẩn hóa đối với các doanh nghiệp đã, đang và sẽ tham gia.
Quy trình dịch vụ rõ ràng, cam kết tiến độ, cứu hộ 24/7 và bảo hành tới 10 năm của VinFast đang trở thành lý do giúp đông đảo người dùng Việt mạnh dạn quyết định “đổi xăng, sang xanh”
Bài toán hạ tầng trạm sạc đang trở thành yếu tố then chốt quyết định sự thành bại của các hãng xe điện tại Việt Nam. Vậy các hãng xe điện đang làm gì?
Thị trường xe điện Việt Nam đang chứng kiến nhiều hơn sự xuất hiện của những mẫu xe nhắm đến tệp khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hóa.
TPO - Vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư cầu Hồ, Thuận Thành, TP. Bắc Ninh. Nguyên nhân sơ bộ xác định là do hệ thống tay lái xe cẩu bị hỏng khiến người điều khiển không thể đánh lái. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người trong khi xe cẩu bị hư hỏng.