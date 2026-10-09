Những mẫu xe từng được kỳ vọng nhưng đang bán chậm

Cuối năm là thời điểm nhu cầu di chuyển tăng cao với hàng loạt chuyến du lịch, về quê và đi lại đường dài, kéo theo sự quan tâm lớn hơn đến các giải pháp bảo vệ xe. Trong đó, bảo hiểm thân vỏ xe ô tô trở thành một trong những chủ đề được tìm kiếm nhiều do lo ngại rủi ro va chạm và chi phí sửa chữa phát sinh. Bài viết dưới đây phân tích xu hướng này và lý do vì sao người dùng ngày càng chủ động tìm hiểu bảo hiểm trước mỗi hành trình.