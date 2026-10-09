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Xe

Mẫu xe Audi 'đắt hàng' trước khi ra mắt toàn cầu

Lê Tuấn

TPO - Trong giai đoạn đầu ra mắt tại châu Âu, mẫu Audi RS5 mới đã thu về lượng đơn đặt hàng lớn khiến chính hãng cũng bất ngờ.

Khi Audi giới thiệu thế hệ mới của RS5 vào tháng 2/2026, mẫu xe này được định vị cạnh tranh với BMW M3, đồng thời thay thế cả RS5 Coupe và RS4 Avant đã bị khai tử. Chiến lược này dường như đang phát huy hiệu quả khi RS5 nhanh chóng trở thành mẫu xe bán chạy hàng đầu tại trước khi được mở rộng ra toàn cầu.

Audi chưa công bố doanh số cụ thể, nhưng cho biết lượng đơn đặt hàng RS5 tại châu Âu hiện “gần gấp đôi dự kiến”. Theo hãng xe Đức, đây là màn ra mắt thành công nhất trong lịch sử dòng RS5.

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Đáng chú ý, toàn bộ sản lượng RS5 được phân bổ cho năm 2026 đã được khách hàng đặt mua hết. Điều này có nghĩa rằng những người đặt hàng ở thời điểm hiện tại sẽ phải chờ đến năm sau mới được nhận xe.

Thế hệ RS5 mới được cung cấp với hai kiểu thân xe Sedan và Avant 5 cửa, trong khi phiên bản coupe 2 cửa không còn xuất hiện. Ngoại hình xe vẫn có độ nhận diện cao nhờ bộ bodykit thể thao với cản trước và sau hầm hố, vòm bánh xe mở rộng cùng cặp ống xả kép hình oval kích thước lớn, tạo khác biệt so với các mẫu sedan và wagon thông thường trong danh mục Audi.

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RS5 sử dụng nền tảng Premium Platform Combustion (PPC), kiến trúc cũng được áp dụng trên các dòng A5, A6, Q5 và Q7 thế hệ mới. Xe kết hợp động cơ V6 2.9L tăng áp kép với một mô-tơ điện, cho tổng công suất 639 mã lực và mô-men xoắn cực đại 825 Nm.

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Hệ truyền động plug-in hybrid sử dụng bộ pin 25,9 kWh và hệ dẫn động 4 bánh quattro, kết hợp bộ vi sai cầu sau tích hợp cơ cấu phân bổ mô-men xoắn điều khiển điện cơ. Theo thông số công bố, RS5 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,6 giây, trong khi tốc độ tối đa có thể đạt 285 km/h.

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Sau phản hồi tích cực tại châu Âu, Audi đang tiếp tục đưa RS5 tới nhiều thị trường khác. Mẫu xe hiệu năng cao này đã được mở bán tại Australia, New Zealand, Singapore và Nhật Bản, trước khi tiếp tục xuất hiện tại Hàn Quốc, Đài Loan và một số thị trường quốc tế khác.

RS5 hiện là biến thể có giá cao nhất trong gia đình A5. Tại thị trường Đức, phiên bản sedan có giá khởi điểm 106.200 euro (3,09 tỷ đồng). Giá bản Avant là từ 107.850 euro (3,13 tỷ đồng). Xe được sản xuất tại nhà máy Neckarsulm, Đức.

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Tại Việt Nam, Audi A5 thế hệ mới ra mắt từ giữa năm 2025 với giá bán 2,199 tỷ đồng. Xe thuộc phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ, cạnh tranh Mercedes-Benz C-Class (giá từ 1,6 tỷ đồng) và BMW 3-Series (giá từ 1,699 tỷ đồng).

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