Thông tin về Honda CR-V thế hệ mới

TPO - Theo Automotive News, Honda đang điều chỉnh kế hoạch sản xuất CR-V thế hệ mới trong bối cảnh nhu cầu đối với phiên bản hiện hành vẫn ở mức cao.

Thay vì đưa mẫu xe mới vào sản xuất sớm hơn, hãng xe Nhật được cho là sẽ kéo dài thời gian sản xuất CR-V 2027 tại Bắc Mỹ, trước khi bắt đầu lắp ráp thế hệ mới vào tháng 4/2027.

Như vậy, thế hệ Honda CR-V tiếp theo sẽ được đưa vào sản xuất muộn hơn 3 tháng so với những đồn đoán trước đó. Mẫu mới sẽ được bán ra thị trường dưới phiên bản đời 2028.

Cũng theo Automotive News, dù việc trì hoãn sẽ khiến sản lượng CR-V thế hệ mới trong năm đầu tiên thấp hơn dự kiến, Honda đã chuẩn bị phương án để tăng công suất sản xuất mẫu SUV này trong thời gian tới.

CR-V hiện là mẫu xe bán chạy nhất của Honda tại Mỹ, chiếm 9,5% tổng doanh số của hãng tại thị trường này tính đến hết tháng 9 năm nay. Civic đứng thứ hai, nhưng Honda được cho là sẽ ưu tiên sản xuất CR-V thế hệ mới tại Mỹ hơn mẫu sedan trong năm 2028.

CR-V đang là sản phẩm bán chạy nhất của Honda ở nhiều thị trường lớn.

Năm ngoái, Honda đã chuyển một phần lớn hoạt động sản xuất CR-V từ Canada sang Mỹ nhằm giảm tác động từ thuế nhập khẩu. Các mẫu CR-V dành cho thị trường Mỹ hiện chủ yếu được lắp ráp tại hai nhà máy nội địa.

Bên cạnh đó, Honda cũng đã hủy kế hoạch ban đầu về việc bắt đầu sản xuất Civic thế hệ mới tại nhà máy Indiana từ tháng 5/2028, qua đó dồn sức để tăng sản lượng cho CR-V.

Động thái mới nằm trong chiến lược của Honda nhằm tung ra 15 mẫu xe mới hoặc được nâng cấp lớn trên toàn cầu vào năm 2030, với trọng tâm là thế hệ hệ truyền động hybrid mới.

CR-V thế hệ mới được cho là sẽ chỉ có phiên bản hybrid. Xe được trang bị hệ thống e:HEV mới hứa hẹn cải thiện đáng kể khả năng vận hành và tiết kiếm nhiên liệu.

Tại Việt Nam, Honda bắt đầu lắp ráp mẫu CR-V hybrid tại nhà máy ở Phú Thọ từ đầu năm 2026. Đây cũng là mẫu SUV bán chạy nhất của thương hiệu Nhật tại nước ta.