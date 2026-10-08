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Xe

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Mẫu xe hybrid toàn phần đầu tiên của Skoda lộ diện

Lê Tuấn

TPO - Hãng xe CH Séc Skoda chuẩn bị mở rộng cấu hình sản phẩm với dòng sedan Octavia với phiên bản mới sử dụng hệ truyền động hybrid toàn phần (full hybrid - HEV)

Skoda hiện có 5 mẫu xe thuần điện và 3 mẫu plug-in hybrid (PHEV) trong danh mục sản phẩm, nhưng chưa từng cung cấp mẫu xe hybrid toàn phần. Cấu hình này sắp tới sẽ xuất hiện trên dòng Octavia.

Theo đó, xe được trang bị hệ truyền động hybrid nối tiếp-song song, gồm động cơ xăng 1.5L, hai mô-tơ điện và hộp số tự động một cấp.

skoda-octavia-hybrid.jpg

Mô-tơ điện nhỏ hơn đảm nhiệm vai trò máy phát điện, đồng thời hỗ trợ khởi động động cơ đốt trong. Trong khi đó, mô-tơ điện lớn hơn truyền động trực tiếp tới bánh trước và thu hồi năng lượng trong quá trình phanh.

Hệ thống truyền động có khả năng tự động chuyển đổi giữa 3 chế độ vận hành tùy theo điều kiện thực tế. Ở tốc độ thấp, xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện trong quãng đường khoảng 2 km.

Khi tốc độ lên tới khoảng 60 km/h, hệ thống chuyển sang chế độ hybrid nối tiếp. Khi đó, động cơ đốt trong vận hành máy phát để tạo ra điện, cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện dẫn động bánh xe.

Ở tốc độ trên 60 km/h, xe chuyển sang chế độ hybrid song song, khi động cơ xăng 1.5L trực tiếp truyền động tới bánh xe. Trong trường hợp cần thiết, mô-tơ điện vẫn có thể hỗ trợ thêm cho động cơ đốt trong.

skoda-octavia-hybrid-105.jpg

Skoda cung cấp hai cấu hình động cơ xăng 1.5L TSI, với công suất lần lượt 131 mã lực và 150 mã lực. Ở phiên bản tiêu chuẩn, hệ truyền động hybrid cho tổng công suất 136 mã lực, trong khi cấu hình cao hơn đạt 170 mã lực.

Dù sử dụng hai mức công suất khác nhau, cả hai phiên bản đều dùng chung bộ pin dung lượng 1,6 kWh và hai mô-tơ điện giống nhau. Skoda chưa công bố mức tiêu thụ nhiên liệu, nhưng cho biết cả hai phiên bản đều được giới hạn tốc độ tối đa điện tử ở 180 km/h.

skoda-octavia-is-the-brands-first-model-with-a-full-hybrid-powertrain-3-5bbdf4df.jpg

Hệ truyền động hybrid mới sẽ được cung cấp cho cả hai kiểu thân xe Octavia Hatchback và Estate, với các phiên bản trang bị Selection và Sportline.

So với những biến thể sử dụng động cơ đốt trong thông thường, các phiên bản hybrid được bổ sung thêm một số trang bị tiêu chuẩn như bảng đồng hồ kỹ thuật số 10 inch và màn hình thông tin giải trí 13 inch. Xe cũng có huy hiệu “Hybrid” riêng trên cửa sau để phân biệt.

Skoda bắt đầu nhận đơn đặt hàng trong tháng này, trong khi những chiếc xe đầu tiên dự kiến được giao tới khách hàng vào tháng 12. Hãng chưa công bố giá bán, nhưng tại Cộng hòa Séc, Octavia Selection mild-hybrid hiện có giá khởi điểm 689.900 koruna, tương đương khoảng 820 triệu đồng.

Tại Việt Nam, mẫu Skoda Octavia được bán với một phiên bản RS dáng sedan duy nhất với giá 1,608 tỷ đồng. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0 TSI, công suất 265 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm, đi cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp DSG.

#Skoda #xe hybrid #hybrid toàn phần #Octavia #hev #full hybrid

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