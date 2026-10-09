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Xe

Có sân nhà, đi 210 km mỗi lần sạc: VF 2 'hợp nếp sống' khách hàng tỉnh

P.V

Chỗ đỗ cố định tạo thuận lợi để người dùng nạp pin VF 2 ngay tại nhà, trong khi phạm vi 210 km và kích thước gọn giúp mẫu minicar của VinFast phù hợp với nhiều lịch trình tại các địa phương.

Sạc tại nhà, bảo dưỡng thưa, dịch vụ chính hãng rộng khắp

Lợi thế của nhiều gia đình tại các địa phương là có khu vực đỗ xe riêng ngay tại nhà. Người dùng có thể cắm sạc VF 2 sau khi kết thúc lịch trình trong ngày và bắt đầu buổi sáng hôm sau với chiếc xe “full” năng lượng.

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Trong khi đó, với những chuyến đi xa hoặc khi cần nạp nhanh, người dùng có thể tìm trạm V-Green trên các tuyến đường và tại nhiều địa điểm công cộng.

Sự kết hợp này tạo nên cách dùng linh hoạt: nạp pin tại nhà cho lịch trình quen thuộc, ghé trạm khi hành trình phát sinh hoặc cần tiếp tục di chuyển trong thời gian ngắn.

VF 2 sử dụng bộ pin khả dụng 18,3 kWh, cho phạm vi di chuyển tới 210 km sau mỗi lần nạp đầy. Quãng đường này đủ để nối nhiều chặng giữa nhà, nơi làm việc, trường học, chợ hoặc các khu vực lân cận trước khi xe cần sạc lại. Khi cần bổ sung nhanh, VF 2 có thể đưa pin từ 10% lên 70% trong khoảng 34 phút.

VF 2 áp dụng mốc bảo dưỡng định kỳ 15.000 km hoặc một năm. Với tần suất di chuyển thông thường, chủ xe không tốn nhiều thời gian, công sức để “chăm” xe.

Hệ truyền động điện không có dầu động cơ, bugi hay nhiều hạng mục đặc trưng của xe xăng. Việc bảo dưỡng nhờ đó tập trung vào những bộ phận liên quan trực tiếp đến khả năng vận hành như lốp, phanh và hệ thống treo.

Hệ thống gần 450 xưởng dịch vụ trên toàn quốc tạo thêm “điểm tựa” khi xe cần kiểm tra. Chủ phương tiện có thể tìm cơ sở chính hãng gần nơi sinh sống, thay vì phải vượt đường xa tới các thành phố trung tâm.

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Gọn để vào sân, đủ chỗ cho cả nhà

Tại các địa phương, hành trình hằng ngày có thể đi qua nhiều không gian khác nhau, từ đường liên xã tới ngõ xóm, sân nhà hoặc khu vực quanh chợ. Một chiếc xe gọn sẽ thuận tiện hơn khi lối đi bị thu hẹp bởi hàng quán và phương tiện dừng đỗ.

VF 2 dài 3.090 mm và rộng 1.496 mm. Kích thước này giúp người lái dễ đưa xe qua đường nhỏ, tránh phương tiện ngược chiều hoặc lùi vào vị trí đỗ trong sân nhà.

Bán kính quay đầu gần 4,5 m giúp xe đổi hướng mà không đòi hỏi khoảng sân quá lớn. Chủ xe nhờ đó hạn chế phải loay hoay đánh lái.

Khoảng sáng gầm 166,3 mm hỗ trợ VF 2 đi qua gờ, những đoạn mặt đường đã vá hoặc vị trí chuyển tiếp giữa đường và sân. Hệ thống treo MacPherson trước và sau góp phần hạn chế rung xóc trên bề mặt kém bằng phẳng.

Dù có ngoại hình nhỏ, VF 2 vẫn bố trí bốn chỗ ngồi trên chiều dài cơ sở 2.065 mm. Xe có thể phục vụ một người đi làm trong ngày, sau đó chở cả gia đình đi ăn uống, thăm người thân.

Với công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 65 Nm, VF 2 tạo cảm giác lanh lẹ ngay từ lúc khởi hành. Khi chở đủ bốn người, xe vẫn đáp ứng các tình huống quen thuộc như vượt dốc, hoặc tăng tốc theo dòng phương tiện.

Giá niêm yết của VF 2 là 188 triệu đồng. Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 mang tới thêm ưu đãi 3%, giúp giá xe còn hơn 182 triệu đồng.

Người mua có thể lựa chọn chương trình “Mua xe 0 đồng”, với mức vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng. Phương án này giúp gia đình cân đối việc mua ô tô mà không phải chờ chuẩn bị đủ một khoản trả trước lớn.

Lựa chọn sạc tại nhà kết hợp mạng lưới V-Green, chu kỳ bảo dưỡng thưa cùng kích thước phù hợp với đường nhỏ giúp VF 2 trở thành mẫu xe “đúng nếp, vừa nhu cầu” của người dùng tại nhiều địa phương.

#Xe điện #VF 2 #sạc tại nhà #phạm vi 210 km #xe nhỏ gọn #bảo dưỡng xe #VinFast

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