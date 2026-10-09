Dễ lái, ưu đãi 3%, sạc miễn phí: VF 2 khiến khách hàng 'chốt xe ngay tại đại lý'

Thân xe dài hơn 3 m giúp VF 2 xoay trở linh hoạt, trong khi động cơ điện mang lại phản hồi nhanh hơn nhiều khách hàng hình dung. Sau khi lái thử, ưu đãi 3% và quyền lợi sạc miễn phí tiếp tục trở thành “cú chốt” với người muốn chuyển từ xe xăng lên ô tô điện.

“Nhìn nhỏ, lái lại khỏe và dễ xoay trở”

Anh Nguyễn Minh Đức (32 tuổi, Hà Nội) đến đại lý VinFast với mục tiêu tìm một chiếc ô tô đầu tiên thay cho xe máy. Trước buổi lái thử, anh quan tâm nhất tới khả năng xoay trở vì nhà nằm trong ngõ và chỗ đỗ gần nơi làm việc khá hẹp.

“Tôi không cần xe quá lớn. Điều tôi muốn biết là một người mới lái có thể quay đầu, lùi vào chỗ đỗ và đi trong phố đông mà không quá căng thẳng hay không”, anh Đức chia sẻ.

VF 2 dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm và cao 1.663,2 mm. Kích thước gọn giúp người lái dễ hình dung vị trí bốn góc xe, cần ít khoảng trống hơn khi đổi hướng và bớt áp lực khi di chuyển trong ngõ nhỏ.

Bán kính quay vòng chỉ hơn 4 m tiếp tục phát huy tác dụng tại khu vực lái thử. Anh Đức có thể hoàn thành thao tác quay đầu trong khoảng sân hẹp mà không phải tiến, lùi nhiều lần.

Theo anh, cảm giác dễ điều khiển đến khá nhanh. Sau vài vòng làm quen, anh đã có thể tự căn xe vào ô kẻ vạch và chủ động điều chỉnh vô-lăng ở tốc độ thấp.

“Tôi từng nghĩ chuyển từ xe máy lên ô tô sẽ mất nhiều thời gian làm quen. Nhưng VF 2 gọn, đầu xe dễ căn nên chỉ sau vài lượt là tôi đã tự tin hơn hẳn”, anh nói.

Khả năng vận hành cũng mang lại bất ngờ cho anh Đức. VF 2 sử dụng động cơ điện công suất tối đa 30 kW, mô-men xoắn cực đại 65 Nm và hệ dẫn động cầu sau. Lực kéo xuất hiện ngay khi nhấn ga giúp xe khởi hành nhanh gọn, kể cả khi chở đủ người hoặc đi lên dốc trong hầm. Anh Đức cho biết chiếc xe phản hồi nhạy hơn dự tính nhưng vẫn dễ kiểm soát.

Dù có thiết kế hai cửa, VF 2 vẫn bố trí bốn chỗ ngồi thoải mái nhờ chiều dài cơ sở 2.065 mm. “Nhỏ bên ngoài nhưng cả nhà vẫn có thể ngồi cùng nhau. Với nhu cầu đi làm, đón con và mua sắm, chừng đó là vừa đủ”, anh Đức nhận xét.

Ưu đãi 3% trở thành “cú chốt” sau buổi lái thử

Cùng có mặt tại đại lý, chị Lê Thu Mai (35 tuổi, Hải Phòng) đang sử dụng một mẫu ô tô xăng cỡ nhỏ. Chị đến tìm hiểu VF 2 vì muốn có thêm phương tiện cho các lịch trình nội đô.

Sau khi lái thử, ngoài khả năng xoay trở, chị Mai đánh giá cao sự yên tĩnh của động cơ điện. Hơn thế, yếu tố khiến chị nghiêm túc tính chuyện đổi xe là chi phí đầu tư vừa tầm, đặc biệt là với chính sách của chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2.

Người đang sở hữu ô tô hoặc xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào được hưởng ưu đãi 3% khi mua VF 2 trong thời gian từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026. Chủ sở hữu ô tô, xe máy điện VinFast cũng nằm trong phạm vi áp dụng.

VF 2 có giá niêm yết 188 triệu đồng. Ưu đãi 3% đưa giá xe còn hơn 182 triệu đồng. “Tôi vốn chỉ định đến xem và lái thử. Khi biết chiếc xe xăng đang sử dụng giúp mình nhận ưu đãi 3%, tôi bắt đầu tính luôn phương án mua”, chị Mai nói.

Bài toán tài chính còn có thêm phương án “Mua xe 0 đồng”. Người mua có thể vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng, qua đó chủ động giữ lại khoản tích lũy cho những kế hoạch khác.

Chi phí đi lại sau khi nhận xe cũng khiến chị Mai mong chờ. VF 2 sử dụng bộ pin khả dụng 18,3 kWh, cho phạm vi di chuyển tới 210 km sau mỗi lần sạc đầy. Quãng đường này tương đương nhu cầu di chuyển 7 ngày của chị, bao gồm cả đi làm, đưa con đi học và dạo phố, cafe vào dịp cuối tuần.

Chủ xe còn được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại các trạm công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Chị Mai gọi đây là quyền lợi giúp VF 2 “ghi điểm đường dài”, bởi khoản tiết kiệm được tích lũy qua từng tháng sử dụng.

VF 2 được trang bị chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TCS và túi khí cho người lái. Bộ trang bị hỗ trợ người mới lái xử lý an toàn hơn khi phanh gấp hoặc di chuyển trên bề mặt có độ bám kém.

Dễ điều khiển, thuận tiện trong sinh hoạt và “nhẹ ví” khi sử dụng, VF 2 hội tụ nhiều yếu tố để trở thành chiếc xe “đi phố” của các gia đình.