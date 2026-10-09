Bảo hiểm DBV và CMC CS ký hợp tác toàn diện

Ngày 9/10, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV) và Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC (CMC CS) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở ra cơ hội kết nối thế mạnh của hai doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm và công nghệ.

Lãnh đạo cấp cao DBV và CMC CS ký kết trao thoả thuận hợp tác toàn diện. Ảnh: DBV

Theo thỏa thuận, DBV và CMC CS sẽ tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau, đồng thời đẩy mạnh hoạt động phân phối, bán chéo sản phẩm trong hệ sinh thái khách hàng của hai bên. DBV ưu tiên sử dụng các giải pháp công nghệ của CMC CS như điện toán đám mây (Cloud), tư vấn giải pháp, giám sát và đảm bảo an ninh mạng, ứng phó sự cố an ninh mạng…

Trong khi đó, CMC CS sẽ sử dụng các sản phẩm bảo hiểm do DBV cung cấp, với chính sách và quyền lợi được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng - Bộ Công An tham dự và phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: DBV

Đôi bên định hướng cùng phát triển các sản phẩm, dịch vụ trọn gói, phát huy tối đa lực công nghệ của CMC CS với năng lực bảo hiểm của DBV. CMC-CS có thể tích hợp các giải pháp bảo hiểm phù hợp vào sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng; đồng thời DBV ưu tiên giới thiệu khách hàng có nhu cầu về công nghệ, chuyển đổi số và bảo vệ trên không gian mạng tới CMC CS.

Ông Nghiêm Xuân Thái, Tổng Giám đốc DBV, cho biết: “Công nghệ đang thay đổi nhanh chóng cách doanh nghiệp vận hành và cách khách hàng tiếp cận dịch vụ. Vì vậy, bảo hiểm cũng cần thay đổi để trở nên thuận tiện, chủ động và phù hợp hơn với những rủi ro mới. Hợp tác với CMC CS là cơ hội để DBV kết nối năng lực bảo hiểm với nền tảng công nghệ, từ đó tạo ra những giá trị cụ thể và thiết thực hơn cho khách hàng”.

Sự hợp tác giữa DBV và CMC CS không chỉ mở rộng quan hệ giữa hai doanh nghiệp mà còn hướng tới hình thành một hệ sinh thái dịch vụ bổ trợ, trong đó công nghệ giúp nâng cao năng lực vận hành, trải nghiệm và bảo vệ khách hàng, còn bảo hiểm trở thành một lớp bảo vệ thiết yếu trong quá trình số hóa.