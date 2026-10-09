Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Bảo hiểm DBV và CMC CS ký hợp tác toàn diện

Trường Vũ

Ngày 9/10, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV) và Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC (CMC CS) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở ra cơ hội kết nối thế mạnh của hai doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm và công nghệ.

1791535340053-8061342842892884038-8061342842892884038-19000915ee9c1fa429dd3fa8b0f40684.jpg
Lãnh đạo cấp cao DBV và CMC CS ký kết trao thoả thuận hợp tác toàn diện. Ảnh: DBV

Theo thỏa thuận, DBV và CMC CS sẽ tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau, đồng thời đẩy mạnh hoạt động phân phối, bán chéo sản phẩm trong hệ sinh thái khách hàng của hai bên. DBV ưu tiên sử dụng các giải pháp công nghệ của CMC CS như điện toán đám mây (Cloud), tư vấn giải pháp, giám sát và đảm bảo an ninh mạng, ứng phó sự cố an ninh mạng…

Trong khi đó, CMC CS sẽ sử dụng các sản phẩm bảo hiểm do DBV cung cấp, với chính sách và quyền lợi được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế.

1791535340062-8061342842892884038-8061342842892884038-a068d2a134b248105f58c161b0115d41.jpg
Đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng - Bộ Công An tham dự và phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: DBV

Đôi bên định hướng cùng phát triển các sản phẩm, dịch vụ trọn gói, phát huy tối đa lực công nghệ của CMC CS với năng lực bảo hiểm của DBV. CMC-CS có thể tích hợp các giải pháp bảo hiểm phù hợp vào sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng; đồng thời DBV ưu tiên giới thiệu khách hàng có nhu cầu về công nghệ, chuyển đổi số và bảo vệ trên không gian mạng tới CMC CS.

Ông Nghiêm Xuân Thái, Tổng Giám đốc DBV, cho biết: “Công nghệ đang thay đổi nhanh chóng cách doanh nghiệp vận hành và cách khách hàng tiếp cận dịch vụ. Vì vậy, bảo hiểm cũng cần thay đổi để trở nên thuận tiện, chủ động và phù hợp hơn với những rủi ro mới. Hợp tác với CMC CS là cơ hội để DBV kết nối năng lực bảo hiểm với nền tảng công nghệ, từ đó tạo ra những giá trị cụ thể và thiết thực hơn cho khách hàng”.

Sự hợp tác giữa DBV và CMC CS không chỉ mở rộng quan hệ giữa hai doanh nghiệp mà còn hướng tới hình thành một hệ sinh thái dịch vụ bổ trợ, trong đó công nghệ giúp nâng cao năng lực vận hành, trải nghiệm và bảo vệ khách hàng, còn bảo hiểm trở thành một lớp bảo vệ thiết yếu trong quá trình số hóa.

#bảo hiểm #công nghệ #hợp tác #số hóa #an ninh mạng #DBV #CMC CS

Cùng chuyên mục

Clip: Xe bồn tông xe ben rồi lật nghiêng, đè trúng xe máy

TPO - Camera giám sát ghi lại cảnh chiếc xe bồn bất ngờ lao lên vỉa hè tông vào xe ben đang đỗ. Sau va chạm, xe bồn bị lật nghiêng giữa đường đè trúng xe máy. Vụ tai nạn xảy ra tại Bắc Ninh, hiện chưa rõ tình trạng thương vong.

Thông tin về Honda CR-V thế hệ mới

Thông tin về Honda CR-V thế hệ mới

TPO - Theo Automotive News, Honda đang điều chỉnh kế hoạch sản xuất CR-V thế hệ mới trong bối cảnh nhu cầu đối với phiên bản hiện hành vẫn ở mức cao.

Clip: Xe máy 'kẹp' 4 đâm vào cửa cuốn

TPO - Trên một đoạn đường vắng, chiếc xe máy chở 4 thanh niên không đội mũ bảo hiểm bất ngờ lao về phía lề đường, đâm thẳng vào cửa cuốn. Tình huống được camera giám sát ghi lại.

Clip: Xe máy kéo lao vào xe ngược chiều gây tai nạn

TPO - Trên đoạn đường vắng, chiếc máy kéo đi tới với tốc độ cao, dần lệch lái sang làn đường ngược chiều rồi va chạm với ô tô con đối diện. Va chạm mạnh khiến cả hai xe lật nghiêng và hư hỏng nặng. Vụ tai nạn xảy ra tại Đồng Nai.

Ford Everest thêm phiên bản mới

Ford Everest thêm phiên bản mới

TPO - Ford tiếp tục mở rộng danh mục Everest với phiên bản Wolftrak, bổ sung thêm màu sắc cho thiết kế ngoại thất và nội thất cùng với trang bị kéo rơ moóc tiêu chuẩn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe