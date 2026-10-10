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Xe

Xe điện Tesla được phép giật đứt dây sạc để thoát hiểm

Lê Tuấn

TPO - Hãng xe Tesla giới thiệu cơ chế cho phép ô tô có thể di chuyển dù dây sạc chưa rút trong một số tình huống khẩn cấp, mặc cho thiệt hại có thể lên đến 25.000 USD.

Để hạn chế thiệt hại trong trường hợp một số tài xế quên rút dây sạc đã đạp ga, Tesla từ lâu đã can thiệp phần mềm để không cho xe di chuyển khi vẫn đang cắm sạc.

Tuy nhiên, điều này đang thay đổi vì lý do an toàn. Với tính năng mới “Emergency Drive Away”, xe Tesla có thể rời trạm sạc Supercharger ngay cả khi cáp sạc chưa được tháo trong trường hợp khẩn cấp, dù thiệt hại phát sinh có thể rất tốn kém.

Theo đó, tính năng mới cho phép người dùng chuyển cần số sang chế độ D và lái xe rời trạm Supercharger khi cáp sạc vẫn đang kết nối.

Xe điện Tesla được phép lăn bánh khi chưa rút sạc trong trường hợp khẩn cấp. Video: Tesla

Tesla không trang bị đầu nối tự tách rời khi bị kéo căng như một số hệ thống tại trạm xăng. Thay vào đó, xe sẽ cho phép người lái di chuyển, bất kể hệ thống sạc bị hư hại ra sao.

Theo video hướng dẫn từ Tesla, khi người lái cố chuyển sang chế độ D trong lúc xe vẫn cắm sạc, màn hình cảm ứng sẽ hiển thị cảnh báo Emergency Drive Away. Người lái cần giữ chân phanh và nhấn “Activate” trên màn hình để vô hiệu hóa cơ chế khóa an toàn và cho phép xe di chuyển.

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Tesla nhấn mạnh người dùng không nên kích hoạt tính năng chỉ vì trễ giờ hoặc trong những tình huống không thực sự khẩn cấp. Việc sử dụng tính năng này được cảnh báo sẽ gây hư hại cho cả xe và trạm sạc Supercharger, đồng thời cho biết hành vi cố tình lạm dụng có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung. Tuy nhiên, Tesla chưa giải thích cụ thể những chế tài này là gì.

Về chi phí thiệt hại, Tesla cho biết khoản tiền sửa chữa liên quan đến hệ thống điện và hạ tầng của trạm Supercharger có thể lên tới 25.000 USD (gần 650 triệu đồng), tùy từng địa điểm.

Sau sự cố, xe cũng bắt buộc phải được đưa tới trung tâm dịch vụ để kiểm tra. Dù vậy, hãng chưa xác nhận những người buộc phải sử dụng tính năng trong tình huống khẩn cấp có phải chịu toàn bộ khoản phí sửa chữa nói trên hay không.

Đoạn video giới thiệu của Tesla phần nào lý giải tại sao chi phí sửa lại rất đắt đỏ. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cáp sạc bị giật căng mạnh rồi đứt, khiến dung dịch làm mát chảy xuống mặt đất. Tesla xác nhận chất lỏng này là glycol và cho biết việc thu dọn sẽ được thực hiện trong đợt bảo dưỡng trạm sạc bắt buộc sau sự cố.

Như vậy, đây không phải hệ thống tự ngắt an toàn, mà là cơ chế chủ động cho phép xe di chuyển bất chấp thiệt hại nặng nề có thể xảy đến với thiết bị.

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Tính năng mới được giới thiệu khoảng hai tháng sau vụ xả súng hàng loạt tại Twin Falls, bang Idaho, Mỹ, khiến 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Theo cảnh sát, nghi phạm đã nổ súng vào ba người bên trong hai chiếc Tesla tại một trạm Supercharger gần đó, khiến một người đàn ông 66 tuổi thiệt mạng.

Dù chưa xác nhận mối liên hệ nhưng lãnh đạo mảng sạc của hãng cho biết Tesla đã cân nhắc vấn đề này trong nhiều năm trước khi quyết định triển khai. Vị này mô tả đây là một tính năng mà Tesla hy vọng người dùng sẽ không bao giờ phải dùng tới.

#Tesla #xe điện #trạm sạc #cơ chế an toàn #tình huống khẩn cấp #Supercharger #Emergency Drive Away

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