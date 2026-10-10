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Xe

Hé lộ hai SUV điện hoàn toàn mới của Hyundai

Lê Tuấn

TPO - Hãng xe Hàn Quốc Hyundai được cho là đang phát triển ít nhất hai mẫu xe điện hoàn toàn mới, qua đó làm dày hơn dải sản phẩm thuần điện.

Một trong hai mẫu mới được đề cập tới sẽ là Hyundai Ioniq 7. Trước đó, tên gọi này được định hướng dành cho mẫu SUV điện đầu bảng của Hyundai, cạnh tranh cùng Kia EV9.

Mẫu SUV này sau đó đã chính thức ra mắt dưới tên Ioniq 9. Tên gọi Ioniq 7 giờ đây sẽ được sử dụng cho một mẫu SUV mới, định vị giữa Ioniq 5 và Ioniq 9.

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SUV điện đầu bảng Hyundai Ioniq 9.

Tương tự nhiều mẫu xe điện mới của Hyundai, Ioniq 7 dự kiến sử dụng kiến trúc điện 800V, đồng thời cung cấp các cấu hình một hoặc hai mô-tơ điện. Dù chưa xuất hiện nguyên mẫu nào chạy thử trên đường, tờ Auto Express nhận định rằng kích thước Ioniq 7 sẽ gần với Ioniq 5 hơn là Ioniq 9.

Nếu đúng như dự đoán, Ioniq 7 có thể sở hữu kích thước tương đương Elexio, mẫu SUV điện liên doanh được sản xuất tại Trung Quốc và mới ra mắt hồi đầu năm. Nếu được phân phối tại một thị trường, hai mẫu xe có thể cạnh tranh trực tiếp với nhau.

Tuy nhiên, các mẫu xe mang thương hiệu Ioniq được Hyundai định vị ở phân khúc cao cấp hơn đôi chút, qua đó tạo sự khác biệt trong danh mục sản phẩm. Bên cạnh đó, Elexio sử dụng hệ thống điện 400V và hệ dẫn động cầu trước, nên Ioniq 7 được kỳ vọng có lợi thế về cấu hình truyền động.

Ngoài Ioniq 7, Hyundai còn phát triển một mẫu xe điện nhỏ hơn, có thể mang tên Ioniq 4. Mẫu xe này dự kiến có kích thước tương đương hatchback Ioniq 3 mới, nhưng được thiết kế theo kiểu SUV truyền thống hơn, với định hướng tương tự Kia EV3.

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Ioniq 3 hiện là xe điện nhỏ nhất của Hyundai.

Khi phát triển biến thể SUV từ Ioniq 3, các nhà thiết kế Hyundai được cho là sẽ sử dụng kiểu dáng vuông vức và thân xe dựng đứng hơn. Cách tiếp cận này có thể giúp Ioniq 4 tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn so với thiết kế có phần khác biệt của Ioniq 3. Đồng thời, không gian nội thất lớn hơn cũng được kỳ vọng giúp mẫu xe mới phù hợp hơn với các gia đình trẻ.

Hyundai nhiều khả năng sẽ sử dụng chung bộ pin và mô-tơ điện với Ioniq 3 trên Ioniq 4. Theo đó, mẫu SUV điện này có thể được cung cấp hai lựa chọn pin dung lượng 42 kWh và 61 kWh.

Tại Việt Nam, Hyundai Thành Công hiện đang phân phối một mẫu xe điện là Ioniq 5. Xe được lắp ráp trong nước và bán ra với giá từ 1,3 tỷ đồng.

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