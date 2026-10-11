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Xe

VinFast VF 5 giải quyết bài toán khó nhiều năm cho người sống trong ngõ nhỏ, chung cư

P.V

Thân xe dài chưa tới 4 m giúp VF 5 dễ xoay xở trong không gian hẹp, trong khi gầm cao 160 mm, cabin năm chỗ và khoang hành lý linh hoạt đáp ứng nhu cầu của gia đình thành thị.

Thân xe gọn giúp người mới lái bớt áp lực

Nhà chị Vũ Ngọc Lan (30 tuổi, giáo viên tại Hà Nội) nằm trong con ngõ chỉ đủ một ô tô di chuyển. Khi tìm mua chiếc xe đầu tiên, hai vợ chồng ưu tiên xe có kích thước gọn để tiện sử dụng hằng ngày nhưng vẫn cần đảm bảo không gian cho cả nhà.

“Ngõ hẹp nên chỉ cần xe dài hoặc rộng hơn một chút là việc tránh xe ngược chiều, lùi hay quay đầu đều khó. Tôi muốn một chiếc ô tô mà mình có thể tự lái, không phải nhờ người nhà ra hướng dẫn mỗi lần đưa xe vào”, chị Lan chia sẻ.

VF 5 dài 3.967 mm, rộng 1.723 mm và cao 1.579 mm. Kích thước này giúp chị dễ ước lượng khoảng cách hai bên khi đi qua đoạn đường hẹp, đồng thời thuận tiện hơn khi đưa xe vào sân trường.

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Camera lùi cung cấp hình ảnh khu vực phía sau, còn cảm biến phát cảnh báo khi xe tiến gần vật cản. Hai trang bị hỗ trợ chị Lan trong những thao tác từng gây nhiều áp lực như lùi xe trong ngõ hoặc ghép vào ô đỗ.

“Tôi mới lái nên phần khó nhất là căn đuôi xe. Có hình ảnh phía sau và tín hiệu cảnh báo, tôi biết khi nào cần dừng hoặc chỉnh hướng mà không phải nhờ người đứng ngoài”, chị nói.

Kích thước gọn cũng phát huy tác dụng khi gặp xe đi ngược chiều hoặc di chuyển giữa các hàng cột trong hầm chung cư. Người lái có thêm khoảng trống để điều chỉnh hướng, trong khi thân xe ngắn giúp việc xác định vị trí đầu và đuôi trở nên trực quan hơn.

Gầm cao, cabin 5 chỗ đáp ứng nhu cầu gia đình

Với anh Bùi Quang Vinh (35 tuổi, TP.HCM), người sống tại một khu chung cư, khoảng sáng gầm 160 mm là lợi thế đáng chú ý. Xe có thể đi qua dốc hầm, gờ giảm tốc và những đoạn đường nhiều “ổ gà” mà không khiến người lái phải quá dè dặt.

“Đường quanh khu tôi ở có nhiều gờ giảm tốc, còn lối xuống hầm tương đối dốc. Gầm xe cao giúp tôi tự tin hơn khi sử dụng mỗi ngày”, anh Vinh cho biết.

Chiều dài cơ sở 2.514 mm tạo không gian để VF 5 bố trí năm chỗ ngồi trong thân xe chưa tới 4 m.

“Gia đình tôi có bốn người nên ngày thường không gian đã đủ dùng. Khi về quê, tôi gập một phần hàng ghế sau để tăng chỗ chứa đồ mà con vẫn có vị trí ngồi riêng”, chị Lan nói.

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Móc ISOFIX hỗ trợ lắp ghế trẻ em tại hàng ghế sau. Cổng USB được bố trí cho cả hai hàng ghế, trong khi hệ thống điều hòa có màng lọc bụi mịn PM2.5, phục vụ những nhu cầu thường xuyên của người dùng thành thị.

VF 5 có giá niêm yết 496 triệu đồng. Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 giảm 9%, tương đương gần 45 triệu đồng, đưa giá xe còn hơn 451 triệu đồng. Chính sách được triển khai từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026 cho người sở hữu ô tô, xe máy xăng của mọi thương hiệu hoặc ô tô, xe máy điện VinFast.

Chương trình “Mua xe 0 đồng” hỗ trợ khoản vay lên tới toàn bộ giá trị VF 5. Trong thời gian sử dụng, quyền lợi sạc miễn phí tại V-Green kéo dài đến hết ngày 10/2/2029 giúp chủ xe tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại.

Gọn gàng, dễ xoay xở nhưng vẫn có 5 chỗ ngồi và nhiều trang bị đáng tiền giúp VF 5 trở thành lựa chọn vừa kinh tế vừa tiện dụng của các gia đình sống tại đô thị.

#VinFast #VF 5 #ô tô nhỏ #đô thị #gia đình #kích thước nhỏ #tiện ích

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