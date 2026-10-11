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Xe

Xe Trung Quốc 'áp đảo' triển lãm ô tô lớn nhất nước Pháp

Sự đổ bộ ồ ạt của các thương hiệu xe Trung Quốc tại triển lãm ôtô Paris đã khiến các hãng xe châu Âu cảm thấy lo ngại.

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.

Sự hiện diện kỷ lục của 20 thương hiệu ôtô Trung Quốc tại Triển lãm Ôtô Paris (Paris Motor Show) đang gia tăng áp lực lớn lên các nhà sản xuất châu Âu, phản ánh tốc độ thâm nhập nhanh chóng của các hãng xe từ quốc gia tỷ dân bất chấp các rào cản thương mại ngày càng siết chặt.

Xe Trung Quốc áp đảo Paris

Số lượng thương hiệu Trung Quốc tham dự triển lãm năm nay tăng gấp đôi so với kỳ tổ chức năm 2024. Bên cạnh những tên tuổi đã quen thuộc như BYD hay Chery, sự kiện còn ghi nhận sự xuất hiện của các tân binh như Aito và Avatr.

Sự đổ bộ này diễn ra trong bối cảnh doanh số của các hãng xe châu Âu tại Trung Quốc sụt giảm mạnh, còn thị trường Mỹ gần như đóng cửa với xe Trung Quốc, buộc các nhà sản xuất nước này phải dồn lực sang châu Âu.

Trước đó tại nhiều triển lãm ôtô toàn cầu, xe Trung Quốc cũng đang đổ bộ ồ ạt. Ảnh minh hoạ. Đan Thanh.
Trước đó tại nhiều triển lãm ôtô toàn cầu, xe Trung Quốc cũng đang đổ bộ ồ ạt. Ảnh minh hoạ. Đan Thanh.

"Người Trung Quốc đang cho thấy quyết tâm chi phối thị trường châu Âu vì họ không thể tiếp cận Mỹ. Nếu Mỹ mở cửa, châu Âu đã không trở thành chiến trường khốc liệt đến vậy", ông Brad Kunz, chuyên gia tư vấn tại Grant Thornton Stax đã chia sẻ với tờ Reuters

Theo dữ liệu từ Schmidt Automotive Research, các thương hiệu Trung Quốc đã chiếm 10,7% thị phần châu Âu trong quý II, tăng từ mức 5,7% của cùng kỳ năm ngoái và chính thức vượt qua các đối thủ Nhật Bản vốn đã hiện diện tại đây từ những năm 1970.

Trước đợt thuế quan nhắm vào xe thuần điện, các hãng xe Trung Quốc đã nhanh chóng chuyển hướng sang xe lai sạc điện (PHEV) và xe động cơ đốt trong, nâng thị phần PHEV tại Tây Âu từ 2,2% lên hơn 26% chỉ trong 2 năm.

Hãng xe châu Âu làm gì?

Cạnh tranh gay gắt cùng chi phí chuyển đổi điện hóa cao đang buộc nhiều tập đoàn lớn như Volkswagen hay BMW phải cắt giảm hàng nghìn nhân sự và tính đến phương án đóng cửa nhà máy.

Để tự vệ, ngành công nghiệp ôtô châu Âu đang kêu gọi áp thuế đối với xe PHEV Trung Quốc, đồng thời EU đang xây dựng quy định "Made in Europe" yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu đối với xe điện để hưởng ưu đãi.

Các hãng xe nếu muốn hưởng ưu đãi thuế và không bị phạt cần có tỷ lệ nội địa hóa đạt chuẩn tại EU. Ảnh: Reuters.
Các hãng xe nếu muốn hưởng ưu đãi thuế và không bị phạt cần có tỷ lệ nội địa hóa đạt chuẩn tại EU. Ảnh: Reuters.

Dù cạnh tranh khốc liệt, một số nhà sản xuất châu Âu vẫn chọn giải pháp hợp tác song song bằng cách bán lại năng suất nhà máy dư thừa hoặc tận dụng công nghệ xe điện từ Trung Quốc, điển hình như việc Stellantis bắt tay với Dongfeng.

"Các hãng xe châu Âu đang chơi một ván bài kép", ông Pedro Pacheco, Phó chủ tịch nghiên cứu tại Gartner đã chia sẻ.

Triển lãm năm nay được đánh giá là sự kiện quan trọng nhất khu vực kể từ sau đại dịch, nơi các hãng xe châu Âu tung ra thế hệ xe điện giá rẻ mới để khẳng định năng lực cạnh tranh. Điển hình như Stellantis với bản hồi sinh mẫu Citroen 2CV nhằm tối ưu chi phí.

Ngược lại, các thương hiệu Trung Quốc như Aito cũng đặt kỳ vọng lớn khi mang đến 4 mẫu SUV điện cao cấp với mục tiêu nâng tỷ trọng doanh số quốc tế lên 20% trong 3 năm tới.

tech.zingnews.vn
#xe Trung Quốc #Triển lãm ô tô Paris #thương hiệu xe #xe điện #châu Âu

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