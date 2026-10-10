Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thị trường ô tô Việt đón tín hiệu tích cực, xe hybrid tăng tốc

Lê Tuấn

TPO - Doanh số của các thành viên VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công đồng loạt tăng cao trong tháng 9 vừa qua, trong đó xe hybrid là một trong những phân khúc tăng mạnh nhất từ đầu năm.

Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng toàn thị trường bao gồm cả xe nhập khẩu của các doanh nghiệp ngoài VAMA trong tháng 9 vừa qua đạt 35.094 chiếc, tăng 38% so với tháng 8.

Hai hãng xe có thị phần khá lớn tại nước ta là VinFast và Hyundai Thành Công công bố doanh số bán hàng riêng. Trong đó, hãng xe Hàn Quốc cho biết trong tháng 9/2026 đã bàn giao 3.872 xe ô tô các loại đến tay khách Việt, tăng 32,3% so với tháng trước.

Tucson - N Line - 11.jpg
Tucson là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai Thành Công trong tháng 9.

Hyundai Tucson tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu tại Việt Nam với hơn 1.000 xe được tiêu thụ, tăng đáng kể so với 607 xe của tháng trước. Mẫu SUV cỡ C này cùng đàn em Creta tiếp tục là đầu tàu giúp Hyundai Thành Công đạt doanh số 35.412 xe bán ra từ đầu năm.

Về phần VinFast, hãng này công bố doanh số bán ô tô điện tháng 9 đạt 23.624 xe tăng 17% so với tháng 8. Đáng chú ý, kết quả này giúp nâng tổng lượng xe bàn giao từ đầu năm lên 177.697 chiếc, vượt qua tổng doanh số của cả năm 2025.

Các mẫu xe cỡ nhỏ, SUV đô thị và MPV tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của VinFast. Trong đó, VF 3 bán được 6.474 xe, nâng doanh số lũy kế lên thành 42.272 chiếc - dẫn đầu toàn thị trường.

vf-3-trung-bay.jpg
VinFast VF 3 với mức giá dễ tiếp cận, liên tục đạt những kết quả bán hàng khả quan.

Xếp sau là mẫu Limo Green với doanh số 5.027 xe trong tháng 9, nâng tổng lượng xe bàn giao từ đầu năm lên 40.018 chiếc. Các mẫu SUV đô thị VF 5/Herio Green và VF 6 tiếp tục ghi nhận lượng tiêu thụ cao để đứng đầu phân khúc cỡ A và B.

Nhìn chung, doanh số bán ô tô tại thị trường Việt Nam trong tháng 9/2026 tăng đều trên hầu hết các nhóm xe cũng như phân khúc. Bên cạnh xe điện, các dòng xe hybrid cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Cụ thể, các thành viên VAMA đã bán được 2.168 chiếc xe hybrid trong tháng 9, tăng mạnh 56% so với tháng 8 và tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, các thành viên VAMA đã bán ra thị trường 16.057 xe hybrid các loại, tăng mạnh tới 64% so với mức 9.785 xe của cùng kỳ năm 2025. Mức tăng mạnh cho thấy người tiêu dùng trong nước đang ngày càng đón nhận dòng xe xăng lai điện này.

hyundai-palisade-hybrid-znews-9.jpg

Mức doanh số xe hybrid của thị trường thực tế sẽ cao hơn kh một số hãng xe Trung Quốc như Jaecoo, Haval, BYD... hay các thương hiệu xe sang như Lexus, Volvo, Mercedes-Benz, BMW... không công bố số liệu chi tiết về các dòng xe hybrid.

Thị trường xe hybrid liên tục tăng trưởng cũng thúc đẩy các hãng tung ra nhiều sản phẩm mới. Riêng trong tháng 10 này, thị trường đã và sẽ đón nhận thêm nhiều mẫu xe động cơ lai đáng chú ý như Lexus ES mới, Hyundai Tucson Hybrid và Palisade Hybrid, BYD Sealion 5, Subaru Forester Hybrid cùng một số xe Mercedes-Benz.

#doanh số ô tô #xe hybrid #VinFast #Hyundai #vama #doanh số xe hybrid #thị trường ô tô

Cùng chuyên mục

Clip: Xe khách cháy dữ dội tại TPHCM

Clip: Xe khách cháy dữ dội tại TPHCM

TPO - Một chiếc xe 16 chỗ khi vừa trả khách xong đang đi về bến bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ việc khiến chiếc xe bị cháy trơ khung, không có ai bị thương.

VinFast tổ chức chuỗi lái thử ô tô điện tại 10 tỉnh, thành trên cả nước

VinFast tổ chức chuỗi lái thử ô tô điện tại 10 tỉnh, thành trên cả nước

Chuỗi sự kiện “Lên đời xe điện – Chọn xe chọn VinFast” diễn ra tại ba miền với hoạt động trưng bày, lái thử và tư vấn thông tin là cơ hội để người dùng Việt dễ dàng chuyển đổi sang xe điện với ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng tới sự kiện còn có dịp khám phá mẫu bán tải điện VinFast VF Wild.

Clip: Xe bồn tông xe ben rồi lật nghiêng, đè trúng xe máy

TPO - Camera giám sát ghi lại cảnh chiếc xe bồn bất ngờ lao lên vỉa hè tông vào xe ben đang đỗ. Sau va chạm, xe bồn bị lật nghiêng giữa đường đè trúng xe máy. Vụ tai nạn xảy ra tại Bắc Ninh, hiện chưa rõ tình trạng thương vong.

Bảo hiểm DBV và CMC CS ký hợp tác toàn diện

Bảo hiểm DBV và CMC CS ký hợp tác toàn diện

Ngày 9/10, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV) và Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC (CMC CS) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở ra cơ hội kết nối thế mạnh của hai doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm và công nghệ.

Thông tin về Honda CR-V thế hệ mới

Thông tin về Honda CR-V thế hệ mới

TPO - Theo Automotive News, Honda đang điều chỉnh kế hoạch sản xuất CR-V thế hệ mới trong bối cảnh nhu cầu đối với phiên bản hiện hành vẫn ở mức cao.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe