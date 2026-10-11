Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 9: Chỉ 1 mẫu xe ngược dòng

Honda sắp đổi tên loạt xe hybrid ăn khách
TPO - Loạt xe hybrid chủ lực của Honda gồm CR-V, Civic, Accord... dự kiến sẽ có cách gọi mới thay cho tên e:HEV vốn đã trở thành thương hiệu của hãng trong nhiều năm qua.
TPO - Hầu hết các mẫu xe lọt top 10 bán chạy nhất thị trường trong tháng 9 đều đạt mức tăng trưởng dương, ngoại trừ duy nhất VinFast VF 5/Herio Green. Xe điện cũng chiếm đa số vị trí trong khi 4 mẫu ô tô xăng góp mặt đều là xe Nhật.
TPO - Loạt xe hybrid chủ lực của Honda gồm CR-V, Civic, Accord... dự kiến sẽ có cách gọi mới thay cho tên e:HEV vốn đã trở thành thương hiệu của hãng trong nhiều năm qua.
Sự đổ bộ ồ ạt của các thương hiệu xe Trung Quốc tại triển lãm ôtô Paris đã khiến các hãng xe châu Âu cảm thấy lo ngại.
TPO - Doanh số của các thành viên VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công đồng loạt tăng cao trong tháng 9 vừa qua, trong đó xe hybrid là một trong những phân khúc tăng mạnh nhất từ đầu năm.
TPO - Một tài xế bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt 28 triệu đồng vì để người đu bám trên xe bồn và biển số bị che lấp.
TPO - Một chiếc xe 16 chỗ khi vừa trả khách xong đang đi về bến bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ việc khiến chiếc xe bị cháy trơ khung, không có ai bị thương.
TPO - Hãng xe Tesla giới thiệu cơ chế cho phép ô tô có thể di chuyển dù dây sạc chưa rút trong một số tình huống khẩn cấp, mặc cho thiệt hại có thể lên đến 25.000 USD.
TPO - Hãng xe Hàn Quốc Hyundai được cho là đang phát triển ít nhất hai mẫu xe điện hoàn toàn mới, qua đó làm dày hơn dải sản phẩm thuần điện.
TPO - Honda được cho là đang chuẩn bị ra mắt một mẫu bán tải cỡ trung, khung gầm rời nhưng dựa trên nền tảng của Mitsubishi.
Chuỗi sự kiện “Lên đời xe điện – Chọn xe chọn VinFast” diễn ra tại ba miền với hoạt động trưng bày, lái thử và tư vấn thông tin là cơ hội để người dùng Việt dễ dàng chuyển đổi sang xe điện với ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng tới sự kiện còn có dịp khám phá mẫu bán tải điện VinFast VF Wild.
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Ngày 9/10, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV) và Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC (CMC CS) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở ra cơ hội kết nối thế mạnh của hai doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm và công nghệ.
TPO - Thị trường xe hai bánh Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong 9 tháng đầu năm, với phần lớn doanh số vẫn đến từ các dòng xe máy xăng.
Chỗ đỗ cố định tạo thuận lợi để người dùng nạp pin VF 2 ngay tại nhà, trong khi phạm vi 210 km và kích thước gọn giúp mẫu minicar của VinFast phù hợp với nhiều lịch trình tại các địa phương.
Thân xe dài hơn 3 m giúp VF 2 xoay trở linh hoạt, trong khi động cơ điện mang lại phản hồi nhanh hơn nhiều khách hàng hình dung. Sau khi lái thử, ưu đãi 3% và quyền lợi sạc miễn phí tiếp tục trở thành “cú chốt” với người muốn chuyển từ xe xăng lên ô tô điện.
TPO - Cục Cảnh Sát Giao Thông (Bộ Công An) thông tin về việc xử phạt một tài xế xe tải ở Hưng Yên với tổng mức phạt gần 24 triệu đồng vì không gắn đủ biển số, xếp hàng làm lệch xe.
Đâu là những mẫu SUV, MPV Trung Quốc được định giá thấp, kỳ vọng tạo tiếng vang khi ra mắt Việt Nam nhưng vẫn ghi nhận sức bán chưa quá tốt.