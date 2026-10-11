Loạt xe phổ thông Hàn Quốc, châu Âu giảm hàng chục triệu đồng

Nhằm đua doanh số giai đoạn nước rút cuối năm 2026, hàng loạt mẫu SUV phổ thông từ Skoda, Kia và Hyundai đồng loạt giảm giá từ vài chục đến gần trăm triệu đồng.

Nhằm đua doanh số giai đoạn nước rút cuối năm 2026, hàng loạt mẫu SUV phổ thông từ Skoda, Kia và Hyundai đồng loạt giảm giá từ vài chục đến gần trăm triệu đồng.

Trong tháng 10, bên cạnh loạt ôtô Nhật Bản, những mẫu xe phổ thông từ Hàn Quốc và châu Âu cũng đang được hưởng ưu đãi lớn nhằm cạnh tranh vào giai đoạn nước rút.

Skoda Kushaq còn dưới 500 triệu đồng

Skoda Kushaq có thể xem là mẫu SUV châu Âu có giá bán dễ tiếp cận tại thị trường Việt. Khách hàng mua xe còn tiếp tục được hưởng lợi khi được hưởng ưu đãi 100% phí trước bạ trong tháng 10. Từ giữa năm, giá của Kushaq đã được giảm về khoảng 499 triệu đồng.

Skoda Kushaq giảm còn 469 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Đến tháng 10, tại các đại lý, giá của mẫu Kushaq bản số VIN 2025 tiếp tục được hưởng các ưu đãi tiền mặt, đưa giá khởi điểm của bản Ambition về khoảng 469 triệu đồng.

Mức giá này giúp Kushaq trở thành một trong những đại diện có giá bán cạnh tranh nhất phân khúc.

Tại Việt Nam, 2 phiên bản của Kushaq sử dụng động cơ xăng 1.0L tăng áp, cho công suất 115 mã lực và mô men xoắn 178 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Kia ưu đãi đến 70 triệu

Trong tháng 10, Kia triển khai ưu đãi 70 triệu đồng cho dải sản phẩm của hãng. Ở nhóm SUV phổ thông gồm 3 đại diện Sonet, Seltos và Carens Clavis mới ra mắt.

Sonet được bán với giá dao động 450-584 triệu đồng, trong khi Seltos đang bán với giá dao động 549-689 triệu đồng cho tổng cộng 6 phiên bản.

Các mẫu SUV của Kia đang được giảm đến 70 triệu đồng tại đại lý. Ảnh: Thaco.

Mẫu xe mới nhất là Carens Clavis được bán với 2 phiên bản, giá dao động 639-679 triệu đồng. Tùy vào chương trình ưu đãi tại đại lý, khách hàng mua mẫu SUV mới có thể tiết kiệm từ 10 triệu đồng khi mua Carens Clavis trong tháng 10.

Hyundai Creta giảm đến 84 triệu đồng

Trong tháng 10, khách hàng mua Hyundai Creta được giảm đến 84 triệu đồng. Trong đó, người mua có thể chọn quy đổi toàn bộ khuyến mại sang tiền mặt hoặc chuyển thành nâng cấp cốp điện cho xe.

Hyundai Creta đang được bán với 4 phiên bản, giá dao động 599-715 triệu đồng.

Hyundai Creta được giảm đến 84 triệu đồng. Ảnh: Hyundai.

Bên cạnh Creta, mẫu SUV cỡ nhỏ Venue cũng đang được giảm tiền mặt khoảng 28 triệu đồng bao gồm ưu đãi từ đại lý. Đây là mẫu SUV có giá dễ tiếp cận nhất từ Hyundai sau Grand i10, với giá dao động 499-539 triệu đồng.

Mẫu SUV này được trang bị động cơ 1.0 turbo, cho công suất 120 mã lực, mô men xoắn cực đại 172 Nm.