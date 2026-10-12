Land Cruiser Hybrid vừa ra mắt đã gây sốt, Toyota vẫn dẫn đầu

Phiên bản hybrid của mẫu SUV tiền tỷ Toyota Land Cruiser vừa ra mắt đã bán được hơn 110 xe trong tháng 9. Toyota vẫn dẫn đầu doanh số nhóm xe lai xăng-điện.
Phiên bản hybrid của mẫu SUV tiền tỷ Toyota Land Cruiser vừa ra mắt đã bán được hơn 110 xe trong tháng 9. Toyota vẫn dẫn đầu doanh số nhóm xe lai xăng-điện.
Thị trường ôtô Việt Nam còn khá nhiều dòng xe hybrid được cung cấp bởi các hãng xe Trung Quốc như BYD, Geely, Omoda, Jaecoo, Lynk & Co... Ngoài ra, nhóm thương hiệu Hàn Quốc cũng đã quay trở lại thị trường hybrid Việt với các dòng xe Sportage, Sorento, Carnival của Kia, hay sắp tới sẽ là Tucson, Palisade của Hyundai.
TPO - Hầu hết các mẫu xe lọt top 10 bán chạy nhất thị trường trong tháng 9 đều đạt mức tăng trưởng dương, ngoại trừ duy nhất VinFast VF 5/Herio Green. Xe điện cũng chiếm đa số vị trí trong khi 4 mẫu ô tô xăng góp mặt đều là xe Nhật.