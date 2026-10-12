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Xe

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Mẫu SUV châu Âu giảm giá mạnh xuống ngang xe cỡ A

Lê Tuấn

TPO - Ưu đãi giảm giá lên đến hơn 100 triệu đồng không chỉ giúp Skoda Kushaq gia tăng sức cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ B, mà còn gây sức ép lên nhóm xe đô thị cỡ A.

Khảo sát tại một đại lý ở khu vực phía Nam, mẫu Skoda Kushaq hiện có giá bán thực tế từ 469 triệu đồng. Con số này thấp hơn 130 triệu đồng so với giá niêm yết 599 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá này đi kèm một số điều kiện áp dụng.

Cụ thể, bên cạnh các ưu đãi như hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng gói bảo dưỡng 5 năm và bảo hiểm thân vỏ một năm, khách hàng là công chức, viên chức, công an, quân đội hoặc giáo viên được giảm thêm 20 triệu đồng. Theo người bán, tổng giá trị ưu đãi áp dụng có thể lên đến hơn 150 triệu đồng.

Trước đó, từ giữa năm 2026, mẫu Kushaq từng được giảm giá xuống còn khoảng 499 triệu đồng. Với ưu đãi mới nhất, mức giá của mẫu SUV châu Âu này giảm thêm khoảng 30 triệu đồng, xuống thấp nhất còn 469 triệu đồng. Chương trình áp dụng cho xe sản xuất năm 2025.

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Skoda Kushaq đang có giá khởi điểm thực tế ngang mức niêm yết của một số xe hạng dưới.

Mức giảm giá thực tế có thể khác nhau tùy đại lý. Do đó, người mua quan tâm nên tìm hiểu giá bán và điều kiện áp dụng cụ thể trước khi quyết định mua xe.

Với mức khởi điểm từ 469 triệu đồng, Skoda Kushaq hiện đang có giá tương đương mức niêm yết của nhiều mẫu SUV đô thị thuộc phân khúc A thấp hơn, như Kia Sonet (450-584 triệu đồng), Suzuki Fronx (520-649 triệu đồng) hay Hyundai Venue (499-539 triệu đồng).

Mức giá ngang xe hạng dưới được kỳ vọng giúp Kushaq tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ B, nơi các mẫu xe Nhật Bản như Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross đang chiếm ưu thế.

Skoda Kushaq ra mắt Việt Nam lần đầu vào tháng 6/2025. Đây là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu CH Séc được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy sản xuất ô tô Thành Công Việt Hưng, Quảng Ninh.

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Skoda Kushaq phiên bản mới đã ra mắt tại nước ngoài.

Tại Ấn Độ, Skoda Kushaq đã ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời với một số thay đổi về thiết kế và trang bị. Hiện chưa có thông tin chính thức về kế hoạch đưa phiên bản này về Việt Nam.

#Skoda Kushaq #xe giảm giá #SUV cỡ B #xe châu âu

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