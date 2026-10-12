Tuyến buýt số 33 được thay thế bằng xe điện và điều chỉnh biểu đồ hoạt động

Xe buýt điện thay thế xe chạy dầu hoạt động trên tuyến buýt số 33 từ ngày 12/10

Đoàn phương tiện xe điện được đưa vào sử dụng là dòng xe VinFast EB8, sức chứa 60 chỗ, sản xuất năm 2026. Xe mang màu xanh lá đặc trưng, được thiết kế với nhận diện thương hiệu Hanoibus, kết hợp họa tiết cánh chim hòa bình và Khuê Văn Các trên thân xe, góp phần tạo dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường.

Các phương tiện được trang bị đồng bộ nhiều tiện ích phục vụ hành khách, trong đó có sàn thấp thuận tiện cho việc lên xuống xe, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng các trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm đi lại bằng xe buýt.

Cùng với việc thay thế phương tiện, từ ngày 12/10/2026, Transerco điều chỉnh biểu đồ vận hành trên nhánh tuyến 33 nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách. Theo đó, giờ hoạt động của tuyến từ 5h00 – 21h15; tần suất: 10 – 20 – 24 phút/lượt.

Trước đó, trong các ngày 05 và 06/10/2026, Transerco đã triển khai thay thế 53 xe buýt sử dụng nhiên liệu truyền thống bằng xe buýt điện trên các tuyến 22A, 22B, 30 và 50. Ngày 08/10/2026, Tổng công ty tiếp tục đưa vào khai thác 15 xe buýt điện mới trên tuyến buýt số 83 (Bến xe Gia Lâm – Bến xe Hưng Yên).

Đại diện Transerco đánh giá, việc đưa các phương tiện xe buýt điện vào thay thế xe buýt sử dụng nhiên liệu truyền thống trên các tuyến nói trên là một trong những bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi xanh của Transerco từ nay đến cuối năm 2026. Trong năm nay, Tổng công ty phấn đấu nâng tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh lên trên 51%, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành mục tiêu theo lộ trình đã đề ra.