Hà Nội: Hơn 18.000 trường hợp bị phạt nguội, có phương tiện vi phạm 9 lần/tháng

TPO - Trong tháng 9/2026, camera AI ở Hà Nội ghi nhận hơn 18.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đáng chú ý, có phương tiện xe máy vi phạm 9 lần.

Hệ thống camera AI ở Hà Nội.

Ngày 11/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong tháng 9/2026, hệ thống camera AI của Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 18.512 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó có 16.510 trường hợp liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy, 2.002 trường hợp vi phạm của xe ô tô.

Các hành vi vi phạm gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, dừng, đỗ xe sai quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn…

Chỉ riêng trong tháng 9/2026, xe mô tô BKS 29C1-184xx vi phạm 9 lần, trong đó có 8 lần đi ngược chiều và 1 lần không đội mũ bảo hiểm.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo cấm đi ngược chiều bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông, mức phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Trung tâm chỉ huy giao thông - Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội).

Đáng chú ý, qua tra cứu lịch sử vi phạm năm 2026, ghi nhận một số phương tiện vi phạm nhiều lần, điển hình xe mô tô BKS 29E2-362.XX có đến 43 lần vi phạm, xe mô tô BKS 29B1-285.XX có 39 lần vi phạm, xe mô tô BKS 29C1-184.XX có 33 lần vi phạm.

Theo cơ quan chức năng, hệ thống camera AI được vận hành liên tục 24/24 giờ, hỗ trợ giám sát An ninh trật tự, tình hình giao thông và phát hiện các hành vi vi phạm trên địa bàn thành phố. Hình ảnh, dữ liệu vi phạm được ghi nhận, phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng làn đường, phần đường, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.