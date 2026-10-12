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Xe

Omoda 5 bị đình chỉ đăng ký xe mới, kiểm tra nhà máy tại Malaysia

Sau sự cố gãy trục sau, Cục Vận tải Đường bộ Malaysia đã ra quyết định tạm đình chỉ giấy đăng ký xe mới của Omoda 5 và lập đội điều tra kỹ thuật tại nhà máy hãng.

Sau sự cố gãy trục sau, Cục Vận tải Đường bộ Malaysia đã ra quyết định tạm đình chỉ giấy đăng ký xe mới của Omoda 5 và lập đội điều tra kỹ thuật tại nhà máy hãng.

Cục Vận tải Đường bộ Malaysia (JPJ) vừa chính thức đưa ra thông báo tạm đình chỉ Giấy chứng nhận phê duyệt kiểu loại xe (VTA) đối với mẫu Chery Omoda 5. Quyết định này đồng nghĩa với việc toàn bộ hoạt động đăng ký mới cho dòng xe này sẽ bị đóng băng cho đến khi quá trình điều tra kỹ thuật hoàn tất.

Động thái cứng rắn từ phía cơ quan quản lý diễn ra ngay sau sự cố một chiếc Omoda 5 bị gãy rời hoàn toàn cụm trục sau tại Johor Bahru (Malaysia) tuần đầu tháng 10.

JPJ cho biết việc tạm dừng phê duyệt sẽ được áp dụng có mục tiêu, tập trung vào các biến thể và lô sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng. Hãng xe được yêu cầu phải rà soát toàn bộ số khung (VIN), mã linh kiện và các tham số kỹ thuật để xác định danh sách xe vi phạm.

"Một chiến dịch thu hồi bắt buộc phải được tiến hành đối với tất cả phương tiện nằm trong diện rủi ro nhằm phục vụ mục đích kiểm tra và xử lý khắc phục phù hợp", đại diện JPJ đã chia sẻ trong văn bản chính thức.

Bên cạnh đó, JPJ sẽ trực tiếp tiến hành kiểm toán kỹ thuật đối với dây chuyền sản xuất, lắp ráp của Chery cũng như nhà cung cấp linh kiện trục xe.

Hình ảnh chiếc Omoda 5 (hay Omoda C5) gãy trục sau bị lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Panggil Aku Naz.
Hình ảnh chiếc Omoda 5 (hay Omoda C5) gãy trục sau bị lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Panggil Aku Naz.

Nội dung kiểm tra bao gồm việc tuân thủ thực hành sản xuất tốt (GMP), hệ thống kiểm soát chất lượng, quy trình kiểm tra mối hàn và tiêu chuẩn an toàn của linh kiện. Quyết định đình chỉ chỉ được dỡ bỏ khi Chery hoàn tất các biện pháp khắc phục và đạt xác nhận an toàn từ cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, Omoda 5 thực chất là dòng xe đã dừng bán tại thị trường Malaysia từ tháng 9/2025. Mẫu xe này đã được thay thế bằng dòng Chery O5 mới, phiên bản chuyển sang sử dụng hệ thống treo sau đa liên kết thay cho dạng thanh xoắn trên Omoda 5.

Trong khi đó tại Việt Nam, mẫu xe vẫn đang được phân phối.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Quang, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam, các mẫu xe Omoda 5 ảnh hưởng bởi lỗi trục sau không liên quan đến mẫu xe sản xuất tại Việt Nam.

"Điều này đến từ nhà cung cấp của thị trường Malaysia, không ảnh hưởng đến các mẫu Omoda C5 tại Việt Nam hay các thị trường lân cận" - ông Quang cho biết.

"Chưa từng xảy ra trường hợp nào gặp lỗi này ở khắp nơi thế giới, kể cả bán ở thị trường Anh", đại diện Omoda & Jaecoo khẳng định.

tech.zingnews.vn
#Omoda

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