Ấn tượng Lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh

TPO - Pha lập công đầu tiên của Anthony Gordon trong màu áo Barca, ghi chỉ sau chưa đầy hai phút, đã mở đường cho chiến thắng 3-0 trước Getafe ở vòng 8 La Liga. Đội chủ sân Nou Camp sau đó có thêm 2 bàn của Gabriel Jesus và Jules Kounde để giữ trọn 8 trận toàn thắng.