Ấn tượng Lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh

TPO - Gần 5.000 diễn viên, vận động viên đã cùng nhau tạo nên một đêm khai mạc Đại hội TDTT Quảng Ninh 2026 rực rỡ sắc màu và tràn đầy khí thế.
TPO - Liverpool vs Man City là cặp đấu tâm điểm vòng 6 Ngoại hạng Anh. Cả hai hội tụ đầy đủ những yếu tố để biến cuộc so tài sắp tới thành một trận chiến đỉnh cao...
TPO - Pha kiến tạo dọn cỗ của Hai Long cho Andrew Jung ghi bàn là bước ngoặt giúp CLB Hà Nội thắng Bắc Ninh 1-0 ở trận đấu tại LPBank V.League 1-2026/27 tối 11/10.
TPO - Đội tuyển U17 nữ Việt Nam được thưởng 500 triệu đồng cho thành tích đánh bại U17 nữ Kyrgyzstan 2-0, qua đó giành quyền vào VCK U17 nữ châu Á 2027.
TPO - Đội tuyển Việt Nam có thể đá giao hữu với tuyển Nhật Bản trước thềm VCK Asian Cup 2027 diễn ra tại Saudi Arabia đầu năm sau.
TPO - Đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã đánh bại U17 nữ Kyrgyzstan 2-0 với các pha lập công của Huyền Trang và Hà Vi, qua đó giành vé tham dự VCK U17 nữ châu Á 2027.
TPO - U17 Việt Nam đối mặt thử thách lịch sử tại trận mở màn U17 World Cup 2026 khi chạm trán đương kim Á quân châu Âu U17 Bỉ, tập thể sở hữu nhiều tài năng trẻ sáng giá.
TPO - Nhận định bóng đá Hà Nội vs Bắc Ninh, vòng 3 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hà Nội đang phải giành 3 điểm khi tiếp đón tân binh Bắc Ninh tại sân Mỹ Đình nhằm chấm dứt chuỗi trận bết bát và cứu vãn chiếc ghế của HLV Harry Kewell.
TPO - LION Championship 36 khép lại tối 10/10 tại The Grand Hồ Tràm với nhiều diễn biến bất ngờ. Đáng chú ý, Lê Văn Tuần không thể vượt qua Abdulbosit Siddiqov ở trận tranh cúp Warriors’ Clash, còn Bùi Trường Sinh hạ knockout Đỗ Huy Hoàng để mở ra cơ hội tranh đai hạng 56kg.
TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Man City, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả Liverpool và Man City là 2 ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vương giải Ngoại hạng Anh. Nhưng chắc chắn lúc này, họ đều cảm thấy rất bất an…
TPO - U17 nữ Việt Nam phải giành điểm trước U17 nữ Kyrgyzstan để có suất duy nhất ở bảng D vào vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.
TPO - Vinicius Junior trải qua những phút khó tin trong chiến thắng 1-0 của Real Madrid trước Villarreal rạng sáng 11/10 khi tưởng đã ghi bàn, nhưng sau đó bị tước pha lập công và truất quyền thi đấu vì giật tóc Nathan Saliba.
TPO - Pha lập công đầu tiên của Anthony Gordon trong màu áo Barca, ghi chỉ sau chưa đầy hai phút, đã mở đường cho chiến thắng 3-0 trước Getafe ở vòng 8 La Liga. Đội chủ sân Nou Camp sau đó có thêm 2 bàn của Gabriel Jesus và Jules Kounde để giữ trọn 8 trận toàn thắng.
TPO - Giai đoạn 2026 - 2031, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam đặt trọng tâm vào củng cố tổ chức, mở rộng phong trào, phát triển vận động viên trẻ và nâng chất lượng nhân lực chuyên môn. Theo PGS.TS Đặng Hà Việt, Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, các định hướng cần được cụ thể hóa bằng lộ trình và chỉ tiêu đánh giá.
TPO - Nhận định bóng đá SLNA vs Công an TP.HCM, LPBank V.League 2026/27 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. SLNA đang thăng hoa với chuỗi chiến thắng ấn tượng, nhưng liệu đội bóng xứ Nghệ có thể tiếp tục duy trì phong độ khi chạm trán Công an TP.HCM? Với quyết tâm tìm lại chiến thắng của đội khách, cuộc đối đầu trên sân Vinh hứa hẹn rất khó lường.
TPO - Tròn 3 tháng nữa, Asian Cup 2027 sẽ khởi tranh. Đội tuyển Hàn Quốc nằm chung bảng Việt Nam và chắc chắn họ là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch giải đấu. Tuy nhiên, Hàn Quốc đang đến với sự kiện với muôn vàn nỗi lo.
TPO - Sau trận đấu với Tottenham, nơi MU đã lộ rõ những chuệch choạc trong cách vận hành, HLV Michael Carrick đã lên tiếng. Ông thừa nhận đội bóng của mình là tập hợp của "những mảng sáng tối đan xen".