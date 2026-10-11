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Nhận định Hà Nội vs Bắc Ninh, 19h15 ngày 11/10: Harry Kewell lâm nguy

Hương Ly

TPO - Nhận định bóng đá Hà Nội vs Bắc Ninh, vòng 3 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hà Nội đang phải giành 3 điểm khi tiếp đón tân binh Bắc Ninh tại sân Mỹ Đình nhằm chấm dứt chuỗi trận bết bát và cứu vãn chiếc ghế của HLV Harry Kewell.

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Nhận định trước trận Hà Nội FC vs Bắc Ninh

Khởi đầu chậm chạp vốn là "đặc sản" của Hà Nội qua nhiều mùa giải, nhưng kịch bản trắng tay sau hai vòng đấu mở màn V.League 2026/27 thực sự vượt quá sức chịu đựng của người hâm mộ Thủ đô. Thầy trò HLV Kewell đang ngụp lặn ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, đã nhận tới 7 bàn thua và sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia bởi SHB Đà Nẵng.

Thất bại 1-3 trước CAHN và thảm bại 1-4 ngay trên sân nhà trước SLNA đã phơi bày điểm yếu chí mạng của Hà Nội: khả năng chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự có vấn đề. Họ vẫn kiểm soát bóng tốt, triển khai tấn công nhịp nhàng, nhưng lại thiếu độ sắc bén trên hàng công, đồng thời mất phương hướng khi để mất bóng.

Hàng thủ của Hà Nội thường xuyên dâng cao, không giữ được cự ly đội hình và dễ dàng bị đối phương xuyên phá bằng các đường phản công nhanh và sắc.

Bên cạnh đó, chất lượng ngoại binh cũng là cơn đau đầu của HLV Kewell. Trong khi các đối thủ cạnh tranh như Nam Định, CAHN hay Thể Công Viettel sở hữu dàn ngoại binh chất lượng, các nhân tố ngoại của Hà Nội thi đấu mờ nhạt, thiếu tính đột biến. Sau chuỗi kết quả thất vọng, HLV Kewell đang chịu áp lực nặng nề và ông phải làm điều gì đó để tự cứu chiếc ghế của mình.

Trái ngược với hoàn cảnh bi đát của đội chủ nhà, CLB Bắc Ninh hành quân tới sân Mỹ Đình với tâm lý thoải mái. Đội bóng xứ Kinh Bắc có khởi đầu khá tốt sau khi giành quyền thăng hạng. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Paulo Foiani, Bắc Ninh thi đấu tự tin, kỷ luật và chớp thời cơ tốt. Bằng chứng rõ nét nhất là chiến thắng 1-0 của họ trước CLB Công an TPHCM ở vòng 2, qua đó mang về 3 điểm đầu tiên tại sân chơi cao nhất Việt Nam. Trước đó, họ cũng vượt qua Long An 3-2 tại Cúp Quốc gia.

Bắc Ninh sẽ không giấu giếm ý đồ tiếp cận trận đấu bằng lối chơi phòng ngự lùi sâu. Đội khách sẵn sàng nhường thế trận, thu hẹp không gian chơi bóng và chờ đợi thời cơ từ những đường chuyền vượt tuyến hoặc phản công nhanh. Cách đá này đặc biệt nguy hiểm khi đối thủ của họ đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong khâu chống phản công. Hơn nữa, tâm lý thi đấu không e ngại giúp các học trò của HLV Foiani sẵn sàng tạo ra cú sốc trên sân Mỹ Đình, tương tự những gì SLNA đã làm.

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Hà Nội khởi đầu rất tệ ở mùa giải này. Ảnh: ﻿Fanpage Hanoi FC.

Phong độ, lịch sử đối đầu Hà Nội FC vs Bắc Ninh

Vì Bắc Ninh mới chân ướt chân ráo lên chơi tại V.League, đây là lần đầu tiên hai đội bóng chạm trán nhau ở một giải đấu chính thức thuộc hệ thống cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, đội khách không hề thiếu kinh nghiệm chinh chiến. Trong đội hình Bắc Ninh hiện tại có khá nhiều cựu cầu thủ từng nhiều năm gắn bó và giành vinh quang cùng Hà Nội như thủ môn Văn Công, tiền đạo Ngân Văn Đại hay hậu vệ Lê Văn Xuân. Sự am hiểu "chân tơ kẽ tóc" về đội bóng cũ của những nhân tố này sẽ là lợi thế không nhỏ giúp HLV Foiani xây dựng phương án khắc chế lối chơi của Hà Nội.

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến Hà Nội FC vs Bắc Ninh

Khó khăn chồng chất khó khăn cho Hà Nội FC khi tiền vệ nhập tịch Hoàng Hên dính chấn thương nặng sau khi trở về từ FIFA ASEAN Cup 2026. Cầu thủ này dự kiến nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tháng. Sự vắng mặt của Hoàng Hên để lại khoảng trống mênh mông nơi tuyến giữa, khiến khả năng sáng tạo của đội chủ nhà vốn đã yếu nay càng thêm mong manh.

Trong bối cảnh bế tắc, HLV Harry Kewell buộc phải trông cậy vào đẳng cấp của các nội binh dạn dày kinh nghiệm như Văn Quyết, Hùng Dũng hay sự sung sức của Nguyễn Hai Long để tạo ra sự khác biệt. Nhiệm vụ cấp bách của Hà Nội là tìm kiếm một bàn thắng sớm nhằm giải tỏa áp lực tâm lý, từ đó thi đấu thanh thoát hơn và ép Bắc Ninh phải từ bỏ thế trận phòng ngự tử thủ.

Về phía Bắc Ninh, HLV Paulo Foiani nắm trong tay lực lượng sung mãn nhất. Đội khách sở hữu những ngoại binh chất lượng như David Fisher, sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm của hàng thủ đối phương. Đội hình xuất phát nhiều khả năng sẽ giữ nguyên bộ khung vừa giành chiến thắng trước Công an TPHCM. Mục tiêu giành ít nhất một điểm rời Mỹ Đình hoàn toàn nằm trong tầm tay của Bắc Ninh nếu họ duy trì được sự tập trung và kỷ luật chiến thuật xuyên suốt 90 phút.

Đội hình dự kiến:

Hà Nội: Văn Chuẩn, Frederick, Xuân Mạnh, Đức Anh, Đình Hai, Hùng Dũng, Sade Luval, Hai Long, Văn Quyết, Andrew Jung, Jake Taggart.

Bắc Ninh: Văn Công, Xuân Quyết, Thế Hưng, Rafael Sousa, Trọng Kiệt, Chính Đăng, Hồng Quân, Văn Đại, Hugo Rosa, Brenner, David Fisher.

Dự đoán tỷ số: Hà Nội 1-1 Bắc Ninh.

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