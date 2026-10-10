Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhận định Real Madrid vs Villarreal, 02h00 ngày 11/10: Cơn thịnh nộ của Mourinho

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Villarreal, La Liga - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Mourinho vừa tỏ ra rất bức xúc trong buổi họp báo trước trận. Ông đã đổ cơn thịnh nộ trước giới truyền thông. Đêm nay, NHM chờ đợi một cơn thịnh nộ tương tự của Real Madrid trước Villarreal.

real-madrid.jpg

Nhận định trước trận đấu Real Madrid vs Villarreal

Đội chủ nhà Real Madrid bước vào trận đấu này sau gần 3 tuần gặm nhấm nỗi thất vọng từ thất bại 1-2 trước kình địch Atletico Madrid. Trận thua tai hại ấy khiến thầy trò Jose Mourinho bị tụt lại ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng La Liga.

Áp lực thành tích cộng với sự tấn công của truyền thông quanh Mbappe khiến Mourinho nổi cơn thịnh nộ trong buổi họp báo trước trận. Ông nói: “Vài tuần qua, tôi cứ tưởng các người đã có đủ những sự kiện nóng hổi và thực tế trong bóng đá để khai thác rồi chứ. Nhưng có vẻ vẫn chưa đủ. Từ vụ bê bối rúng động của Man City, tình cảnh nan giải giữa Cristiano Ronaldo với HLV ở quê nhà Bồ Đào Nha của tôi. Có quá nhiều đề tài giật gân cho công việc của các người. Thế vẫn là chưa đủ sao?

Real luôn là Real, và người ta luôn phải bới móc ra điều gì đó để bàn tán. Một trận đấu khó khăn ở phía trước và chúng tôi bắt buộc phải thắng. Vì tôi hiểu nếu không, các người sẽ châm ngòi cho chuỗi drama tiếp theo. Nhưng thôi được rồi, chúng ta bắt đầu nào!”.

Sở dĩ có tuyên bố trên vì Mbappe bị truyền thông Tây Ban Nha chỉ trích “quá cá nhân”, “cái tôi quá cao” lấn át các ngôi sao khác biến tập thể Real Madrid trở nên mất đoàn kết. Mbappe bị coi là nguyên nhân khiến tam tấu Bellingham, Vinicius, Mbappe không vận hành với tối đa năng lực của mình.

Bỏ qua vấn đề hậu trường, dù gì đi nữa thì Real Madrid hiểu rằng họ phải chấn chỉnh lại đội ngũ. CLB không được phép sảy chân thêm bất kỳ lần nào nếu không muốn nhìn nhóm đầu bảng nới rộng khoảng cách.

Thử thách dành cho Real Madrid càng trở nên nặng nề hơn khi đối thủ của họ là một Villarreal đang trên đà hồi sinh mạnh mẽ. "Tàu ngầm vàng" hành quân tới thủ đô với tinh thần hưng phấn sau chuỗi trận ấn tượng ngay trước đợt FIFA Days.

real-madrid-cf-v-sevilla-fc-laliga-ea-sports.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs Villarreal

Villarreal từng rơi vào cuộc khủng hoảng nhỏ với chuỗi 4 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường. Nhưng 2 vòng vừa qua, họ đã trở lại mạnh mẽ bằng 2 thắng lợi, trận nào cũng ghi 3 bàn). Những pha lập công của Ayoze Perez, Alberto Moleiro… cho thấy mặt trận tấn công của họ đã tìm lại được sự biến ảo, độ sắc bén.

Sau 7 vòng, Villarreal ghi 13 bàn, một con số không hề tệ và nó có thể là lời cảnh báo cho Real Madrid nếu như đội bóng của Mourinho không duy trì được sự tập trung tối đa.

Cùng quãng thời gian, Real Madrid sở hữu thành tích 5 chiến thắng và 2 thất bại, ghi được 18 bàn thắng cùng 8 lần để lọt lưới. Điểm tựa vững chắc nhất của "Kền kền trắng" chính là lãnh địa Bernabeu. Trên sân nhà, họ duy trì phong độ hủy diệt với thành tích toàn thắng cả 3 trận tại La Liga từ đầu mùa, nã vào lưới các đối thủ tới 12 bàn.

Hàng công Real luôn duy trì sức ép nghẹt thở: một khi đã tìm được nhịp điệu thăng hoa, họ không bao giờ thỏa mãn với cách biệt tối thiểu mà liên tục dồn ép đối phương ngay cả khi đã dẫn trước hai bàn. Nhưng hàng thủ của họ đang gặp vấn đề. 8 bàn thua biến Real Madrid trở thành đội bóng thủng lưới nhiều thứ 10 giải đấu. Các đội yếu hơn như Getafe, Alaves, Celta Vigo… cũng không thủ lỏng lẻo như họ.

Hàng thủ mong manh giải thích vì sao Real Madrid thua 30% số trận từ đầu mùa, kéo theo đó là áp lực dành cho Mourinho. Trong bối cảnh ấy, liệu Villarreal có thể mơ về một kịch bản tạo nên địa chấn?

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Villarreal

Real mất khá nhiều nhân sự cho trận này. Trung vệ Dean Huijsen chắc chắn vắng mặt do án treo giò. Trong khi đó, Raul Asencio, Ferland Mendy và tiền đạo Rodrygo vẫn đang trong phòng hồi phục chức năng, còn trường hợp của Militao chưa rõ ngày tái xuất.

real-madrid-cf-v-manchester-city-fc-uefa-champions-league.jpg

Điểm sáng lớn nhất là tiền đạo chủ lực Kylian Mbappe đã trở lại tập luyện cùng toàn đội sau khi bị đau ở đầu gối. Khả năng ra sân của anh là rất cao dù có thể không đá trọn vẹn 90 phút. Ngoài ra, trung vệ Ibrahima Konate và tiền vệ Federico Valverde cũng có những bước tiến triển rất tích cực.

Tình hình nhân sự của Villarreal có phần khả quan hơn. Tiền vệ Santi Comesana đã bình phục chấn thương hoàn toàn và trở lại nuốt trọn các giáo án cùng đồng đội. Hậu vệ kỳ cựu Juan Foyth cũng đã đạt thể trạng lý tưởng và tập luyện với cường độ tối đa không chút hạn chế. Dấu hỏi thể lực lớn nhất bên phía "Tàu ngầm vàng" hiện thuộc về Tajon Buchanan. Cầu thủ chạy cánh này trở về sau loạt trận quốc tế cùng đội tuyển Canada với những vết đau nhẹ và hiện vẫn cần sự giám sát chặt chẽ từ đội ngũ y tế.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Villarreal

Real Madrid: Courtois - Dumfries, Konate, Rudiger, Cucurella - Camavinga, Silva - Guler, Bellingham, Vinicius - Mbappe.

Villarreal: Gulacsi - Freeman, Navarro, Veiga, Cardona - Gueye, Saliba - Akhomach, Moleiro, Pepe - Perez.

Dự đoán tỷ số: Real Madrid 3-1 Villarreal

Xem thêm

#Nhận định trước trận đấu Real Madrid vs Villarreal #Nhận định Real Madrid vs Villarreal #Phong độ #lịch sử đối đầu Real Madrid vs Villarreal #Đội hình dự kiến Real Madrid vs Villarreal #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá #Real Madrid vs Villarreal #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá #nhận định La Liga

Cùng chuyên mục

Đồng Tháp bước vào mùa hội, hơn 15.500 runner đổ về check- in VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026

Đồng Tháp bước vào mùa hội, hơn 15.500 runner đổ về check- in VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026

Ngay từ sớm, không khí tại khu vực Expo giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 đã vô cùng náo nhiệt. Hơn 15.500 vận động viên trong và ngoài nước – con số kỷ lục từ trước đến nay của giải Đất Sen Hồng – đã đổ về Đồng Tháp, sẵn sàng cho hành trình bùng nổ nhịp đập âm nhạc và thể thao.

Nhận định Barcelona vs Getafe, 23h30 ngày 10/10: Barca hướng tới cột mốc lịch sử

Nhận định Barcelona vs Getafe, 23h30 ngày 10/10: Barca hướng tới cột mốc lịch sử

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Getafe, 23h30 ngày 10/10, vòng 8 La Liga 2026/27 – thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại La Liga và đứng trước cơ hội cân bằng thành tích khởi đầu tốt nhất lịch sử CLB nếu đánh bại Getafe đêm nay.

Thái Nguyên: Trao 206 bộ huy chương cho các vận động viên

Thái Nguyên: Trao 206 bộ huy chương cho các vận động viên

TPO - Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026 tổ chức thi đấu 19 môn thể thao với gần 4.000 vận động viên, huấn luyện viên tham gia. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 206 bộ huy chương cho các vận động viên đoạt giải.

Nhận định MU vs Tottenham, 23h30 ngày 10/10: Giải cơn khát điểm

Nhận định MU vs Tottenham, 23h30 ngày 10/10: Giải cơn khát điểm

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Tottenham, vòng 6 Premier League 2026/27, lúc 23h30 ngày 10/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội chủ sân Old Trafford muốn trở lại quỹ đạo chiến thắng, còn Spurs cần giải cơn khát điểm số để thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Sức hút từ không gian văn hóa, ẩm thực đậm chất miền Tây tại Giải VPBank Đất Sen Hồng

Sức hút từ không gian văn hóa, ẩm thực đậm chất miền Tây tại Giải VPBank Đất Sen Hồng

Không chỉ là một đường đua bứt phá giới hạn, Giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 đang thực sự biến thành một ngày hội văn hóa, du lịch, nơi các chân chạy và du khách đắm chìm trong hương vị sản vật địa phương, đặc biệt là không gian trưng bày sản phẩm OCOP đậm đà bản sắc.

Nhận định HAGL vs Đà Nẵng, 17h00 ngày 10/10: Quy Nhơn có giúp HAGL đổi vận?

Nhận định HAGL vs Đà Nẵng, 17h00 ngày 10/10: Quy Nhơn có giúp HAGL đổi vận?

TPO - Nhận định bóng đá HAGL vs Đà Nẵng, lượt trận thứ 3 LPBank V.League 2026/27, lúc 17h00 ngày 10/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Không được đá tại Pleiku, HAGL chuyển trận đấu với Đà Nẵng đến Quy Nhơn. Quãng thời gian tập luyện tại đây có thể giúp đội bóng phố núi thích nghi, nhưng họ vẫn cần cải thiện sự chắc chắn ở tuyến dưới.

Nhận định Chelsea vs Bournemouth, 21h00 ngày 10/10: Vượt qua sóng gió

Nhận định Chelsea vs Bournemouth, 21h00 ngày 10/10: Vượt qua sóng gió

TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs Bournemouth, vòng 6 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trở lại sau loạt trận quốc tế, Chelsea tiếp đón Bournemouth trên sân nhà Stamford Bridge với mục tiêu duy nhất: chấm dứt chuỗi ba trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng và vá lại hệ thống phòng ngự đang rệu rã.

Phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao vì một Việt Nam khỏe mạnh, phồn vinh

Phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao vì một Việt Nam khỏe mạnh, phồn vinh

Sáng 10/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” đã được tổ chức, kết nối với 33 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự sự kiện tại điểm cầu Hà Nội.

Nhận định Hải Phòng vs Thanh Hóa, 18h00 ngày 10/10: Điểm tựa Lạch Tray

Nhận định Hải Phòng vs Thanh Hóa, 18h00 ngày 10/10: Điểm tựa Lạch Tray

TPO - Nhận định bóng đá Hải Phòng vs Thanh Hóa, 18h00 ngày 10/10, vòng 3 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả Hải Phòng và Thanh Hóa đều cần chiến thắng để lấy lại sự ổn định. Nhưng điểm tựa sân nhà Lạch Tray có thể giúp đội bóng đất Cảng chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu này.

Augsburg vs Bayern Munich.

Nhận định Augsburg vs Bayern Munich, 20h30 ngày 10/10: Mồi ngon của 'Hùm xám'

TPO - Nhận định bóng đá Augsburg vs Bayern Munich, Vòng 4 Bundesliga 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Augsburg có đủ sức ngăn cản cỗ máy tấn công đang được HLV Kompany vận hành trơn tru? Với phong độ ấn tượng cùng dàn sao chất lượng, Bayern hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Nhận định Nam Định vs Ninh Bình, 18h00 ngày 10/10: Kỳ phùng địch thủ

Nhận định Nam Định vs Ninh Bình, 18h00 ngày 10/10: Kỳ phùng địch thủ

TPO - Nhận định bóng đá Nam Định vs Ninh Bình, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây là màn đối đầu cân tài cân sức giữa một bên là bản lĩnh của nhà cựu vương và một bên là khát khao khẳng định mình của kẻ thách thức đầy tham vọng.

Michael Carrick gây áp lực để Ngoại hạng Anh xử lý Man City

Michael Carrick gây áp lực để Ngoại hạng Anh xử lý Man City

TPO - Vụ bê bối tài chính của Man City tiếp tục tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội tại giải Ngoại hạng Anh, đặc biệt là từ những người từng trực tiếp đua vô địch với Man City trong quá khứ. HLV Michael Carrick là một trường hợp như vậy. Ông đã gây áp lực để xử lý triệt để trường hợp của gã hàng xóm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe