Nhận định Real Madrid vs Villarreal, 02h00 ngày 11/10: Cơn thịnh nộ của Mourinho

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Villarreal, La Liga - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Mourinho vừa tỏ ra rất bức xúc trong buổi họp báo trước trận. Ông đã đổ cơn thịnh nộ trước giới truyền thông. Đêm nay, NHM chờ đợi một cơn thịnh nộ tương tự của Real Madrid trước Villarreal.

Đội chủ nhà Real Madrid bước vào trận đấu này sau gần 3 tuần gặm nhấm nỗi thất vọng từ thất bại 1-2 trước kình địch Atletico Madrid. Trận thua tai hại ấy khiến thầy trò Jose Mourinho bị tụt lại ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng La Liga.

Áp lực thành tích cộng với sự tấn công của truyền thông quanh Mbappe khiến Mourinho nổi cơn thịnh nộ trong buổi họp báo trước trận. Ông nói: “Vài tuần qua, tôi cứ tưởng các người đã có đủ những sự kiện nóng hổi và thực tế trong bóng đá để khai thác rồi chứ. Nhưng có vẻ vẫn chưa đủ. Từ vụ bê bối rúng động của Man City, tình cảnh nan giải giữa Cristiano Ronaldo với HLV ở quê nhà Bồ Đào Nha của tôi. Có quá nhiều đề tài giật gân cho công việc của các người. Thế vẫn là chưa đủ sao?

Real luôn là Real, và người ta luôn phải bới móc ra điều gì đó để bàn tán. Một trận đấu khó khăn ở phía trước và chúng tôi bắt buộc phải thắng. Vì tôi hiểu nếu không, các người sẽ châm ngòi cho chuỗi drama tiếp theo. Nhưng thôi được rồi, chúng ta bắt đầu nào!”.

Sở dĩ có tuyên bố trên vì Mbappe bị truyền thông Tây Ban Nha chỉ trích “quá cá nhân”, “cái tôi quá cao” lấn át các ngôi sao khác biến tập thể Real Madrid trở nên mất đoàn kết. Mbappe bị coi là nguyên nhân khiến tam tấu Bellingham, Vinicius, Mbappe không vận hành với tối đa năng lực của mình.

Bỏ qua vấn đề hậu trường, dù gì đi nữa thì Real Madrid hiểu rằng họ phải chấn chỉnh lại đội ngũ. CLB không được phép sảy chân thêm bất kỳ lần nào nếu không muốn nhìn nhóm đầu bảng nới rộng khoảng cách.

Thử thách dành cho Real Madrid càng trở nên nặng nề hơn khi đối thủ của họ là một Villarreal đang trên đà hồi sinh mạnh mẽ. "Tàu ngầm vàng" hành quân tới thủ đô với tinh thần hưng phấn sau chuỗi trận ấn tượng ngay trước đợt FIFA Days.

Villarreal từng rơi vào cuộc khủng hoảng nhỏ với chuỗi 4 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường. Nhưng 2 vòng vừa qua, họ đã trở lại mạnh mẽ bằng 2 thắng lợi, trận nào cũng ghi 3 bàn). Những pha lập công của Ayoze Perez, Alberto Moleiro… cho thấy mặt trận tấn công của họ đã tìm lại được sự biến ảo, độ sắc bén.

Sau 7 vòng, Villarreal ghi 13 bàn, một con số không hề tệ và nó có thể là lời cảnh báo cho Real Madrid nếu như đội bóng của Mourinho không duy trì được sự tập trung tối đa.

Cùng quãng thời gian, Real Madrid sở hữu thành tích 5 chiến thắng và 2 thất bại, ghi được 18 bàn thắng cùng 8 lần để lọt lưới. Điểm tựa vững chắc nhất của "Kền kền trắng" chính là lãnh địa Bernabeu. Trên sân nhà, họ duy trì phong độ hủy diệt với thành tích toàn thắng cả 3 trận tại La Liga từ đầu mùa, nã vào lưới các đối thủ tới 12 bàn.

Hàng công Real luôn duy trì sức ép nghẹt thở: một khi đã tìm được nhịp điệu thăng hoa, họ không bao giờ thỏa mãn với cách biệt tối thiểu mà liên tục dồn ép đối phương ngay cả khi đã dẫn trước hai bàn. Nhưng hàng thủ của họ đang gặp vấn đề. 8 bàn thua biến Real Madrid trở thành đội bóng thủng lưới nhiều thứ 10 giải đấu. Các đội yếu hơn như Getafe, Alaves, Celta Vigo… cũng không thủ lỏng lẻo như họ.

Hàng thủ mong manh giải thích vì sao Real Madrid thua 30% số trận từ đầu mùa, kéo theo đó là áp lực dành cho Mourinho. Trong bối cảnh ấy, liệu Villarreal có thể mơ về một kịch bản tạo nên địa chấn?

Real mất khá nhiều nhân sự cho trận này. Trung vệ Dean Huijsen chắc chắn vắng mặt do án treo giò. Trong khi đó, Raul Asencio, Ferland Mendy và tiền đạo Rodrygo vẫn đang trong phòng hồi phục chức năng, còn trường hợp của Militao chưa rõ ngày tái xuất.

Điểm sáng lớn nhất là tiền đạo chủ lực Kylian Mbappe đã trở lại tập luyện cùng toàn đội sau khi bị đau ở đầu gối. Khả năng ra sân của anh là rất cao dù có thể không đá trọn vẹn 90 phút. Ngoài ra, trung vệ Ibrahima Konate và tiền vệ Federico Valverde cũng có những bước tiến triển rất tích cực.

Tình hình nhân sự của Villarreal có phần khả quan hơn. Tiền vệ Santi Comesana đã bình phục chấn thương hoàn toàn và trở lại nuốt trọn các giáo án cùng đồng đội. Hậu vệ kỳ cựu Juan Foyth cũng đã đạt thể trạng lý tưởng và tập luyện với cường độ tối đa không chút hạn chế. Dấu hỏi thể lực lớn nhất bên phía "Tàu ngầm vàng" hiện thuộc về Tajon Buchanan. Cầu thủ chạy cánh này trở về sau loạt trận quốc tế cùng đội tuyển Canada với những vết đau nhẹ và hiện vẫn cần sự giám sát chặt chẽ từ đội ngũ y tế.