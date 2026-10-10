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Thể thao

Thu Vinh cùng đồng đội nhận thưởng 50 triệu đồng sau HCĐ Asiad 20

Trọng Đạt

Ba xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy được Liên đoàn Bắn súng Việt Nam thưởng tổng cộng 50 triệu đồng sau khi giành HCĐ nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ tại Asiad 20.

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Ba xạ thủ Đội tuyển bắn súng Việt Nam giành HCĐ Asiad 20 được khen thưởng 50 triệu đồng.

Giải Vô địch Tay súng xuất sắc quốc gia 2026 khai mạc tối 9/10 tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia, Hà Nội. Nhân dịp này, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam khen thưởng các thành viên đội tuyển đạt thành tích tại Asiad 20.

Tại đại hội ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Thu Vinh, Thùy Trang và Thu Thủy giành HCĐ 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, cũng là huy chương duy nhất của bắn súng Việt Nam. Ba xạ thủ nhận tổng cộng 50 triệu đồng kèm giấy khen; ban huấn luyện và chuyên gia được thưởng 10 triệu đồng.

Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình đánh giá tấm HCĐ là kết quả từ nỗ lực chung của đội tuyển. Ông kỳ vọng các VĐV và ban huấn luyện rút kinh nghiệm từ Asiad 20, hướng tới những nhiệm vụ tiếp theo, trong đó có vòng loại Olympic 2028.

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Giải Vô địch Tay súng xuất sắc quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 15/10 tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia, quy tụ gần 300 xạ thủ thuộc 12 đơn vị, tranh tài ở 33 bộ huy chương.

Trở lại thi đấu tại giải quốc gia, Thu Vinh giành HCV nội dung 50m súng ngắn tiêu chuẩn nữ với 545 điểm, phá kỷ lục quốc gia cũ 539 điểm. Phạm Quang Huy đoạt HCV 25m súng ngắn thể thao nam với 585 điểm, còn Tiêu Hồng Phong đứng đầu nội dung 10m súng trường hơi di động nam. Trước đó, Nguyễn Thùy Trang cũng giành hai HCV ở các nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn và 25m súng ngắn thể thao nữ.

Petrovietnam tiếp tục đồng hành cùng giải trong hoạt động truyền thông, với giá trị 500 triệu đồng. Liên đoàn Bắn súng Việt Nam cũng trao bằng vinh danh tập đoàn, ghi nhận 6 năm đồng hành cùng môn bắn súng.

Riêng phần thưởng dành cho VĐV tại giải được Liên đoàn trao từ nguồn kinh phí xã hội hóa: 1 triệu đồng cho HCV, 500.000 đồng cho HCB, 300.000 đồng cho HCĐ và 1 triệu đồng cho VĐV phá kỷ lục quốc gia.

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#bắn súng #Asiad 20 #HCĐ #Thu Vinh #thưởng

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