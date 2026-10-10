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Nhận định MU vs Tottenham, 23h30 ngày 10/10: Giải cơn khát điểm

Trọng Đạt

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Tottenham, vòng 6 Premier League 2026/27, lúc 23h30 ngày 10/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội chủ sân Old Trafford muốn trở lại quỹ đạo chiến thắng, còn Spurs cần giải cơn khát điểm số để thoát khỏi vị trí cuối bảng.

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Nhận định trước trận đấu

Sau khi khép lại mùa giải trước ở vị trí thứ ba Premier League, MU chỉ giành được 5 điểm sau 5 vòng đấu đầu tiên mùa này. Đây là thành tích khởi đầu tệ nhất của đội bóng ở giai đoạn này, ngang với mùa giải 2014-2015.

“Quỷ đỏ” không thắng trong 4 trận quốc nội gần nhất, với 2 trận hòa và 2 thất bại. Sau khi dẫn Brighton hai bàn trong hiệp một nhưng thua ngược 2-3 trên sân nhà ở Cúp Liên đoàn Anh, MU tiếp tục hòa Fulham 1-1 ngay trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Matheus Cunha ghi bàn gỡ hòa ở phút 89, với cú sút chạm người đổi hướng.

MU đang đứng thứ 12 tại Premier League, kém đội đầu bảng Man City 10 điểm. HLV Michael Carrick khẳng định ông không bận tâm đến những “ồn ào” xung quanh vị trí của mình, nhưng hiểu rằng đội bóng không còn nhiều dư địa để mắc sai lầm. Nhà cầm quân này đang tìm cách tái hiện lối chơi thực dụng từng giúp MU vực dậy ở mùa giải trước.

Khả năng phòng ngự là vấn đề “Quỷ đỏ” cần sớm cải thiện. Họ mới giữ sạch lưới một lần sau 7 trận trên mọi đấu trường mùa này, trong chiến thắng 4-0 trước Sabah tại Champions League, đồng thời để thủng lưới ít nhất hai bàn ở 4 trận.

MU chỉ thắng một trong 9 lần chạm trán Tottenham gần nhất, bên cạnh 3 trận hòa và 5 thất bại. Chiến thắng 2-0 tại Old Trafford mùa trước là lần duy nhất họ đánh bại Spurs trong chuỗi trận này. Lần gần nhất “Quỷ đỏ” thắng Tottenham hai trận liên tiếp là từ tháng 3 đến tháng 10/2022.

Trong khi đó, lần đầu tiên kể từ mùa giải 2008-2009, Tottenham đứng cuối bảng Premier League sau 5 vòng đấu. Spurs cũng là một trong ba đội chưa giành chiến thắng tại giải mùa này, bên cạnh Bournemouth và Fulham.

Tottenham chấm dứt chuỗi 4 trận không ghi bàn ở Premier League bằng hai pha lập công muộn trước Aston Villa. Tuy nhiên, họ vẫn không thể hoàn tất màn ngược dòng và để thua 2-3 trên sân nhà. Đó là thất bại thứ ba của Spurs tại giải mùa này.

HLV Roberto De Zerbi nhận hoàn toàn trách nhiệm về khởi đầu tệ hại của đội bóng. Ông cũng yêu cầu các học trò phải thể hiện tinh thần chiến đấu tốt hơn và cải thiện khả năng phòng ngự, sau khi Tottenham chi hơn 300 triệu bảng tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Sau trận thua Villa, De Zerbi mô tả những bàn thua của đội nhà là “không thể chấp nhận được” và “ngớ ngẩn”.

Đà sa sút của Spurs còn thể hiện qua thành tích chỉ giành 18 điểm tại Premier League trong năm 2026, thấp nhất trong số các đội góp mặt ở giải đấu suốt năm dương lịch này.

Nếu tiếp tục không thắng cuối tuần này, Tottenham sẽ trải qua trận thứ sáu liên tiếp không biết đến chiến thắng. Đây mới là lần thứ tư trong lịch sử CLB họ khởi đầu mùa giải mà không thắng trận nào sau 6 vòng đầu tiên.

Dù vậy, Spurs có thể phần nào tự tin khi đã thắng 3 trong 4 trận Premier League gần nhất trên sân khách. De Zerbi cũng hướng đến mục tiêu trở thành HLV thứ năm trong lịch sử giải đấu thắng cả hai lần đầu làm khách tại Old Trafford. Ông từng cùng Brighton đánh bại MU 3-1 tại đây vào năm 2023.

Thông tin lực lượng

MU sẽ không có Benjamin Sesko (chấn thương ống chân), Patrick Dorgu (gân kheo) và Noussair Mazraoui (lưng). Cả ba đều dính chấn thương khi làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia. Manuel Ugarte (đầu gối), Matthijs de Ligt (lưng) và Tom Heaton (đùi) cũng chưa thể trở lại.

Amad Diallo có thể góp mặt trong danh sách thi đấu sau khi tập luyện trong tuần. Nếu ra sân, tiền đạo này sẽ có lần xuất hiện đầu tiên ở mùa giải mới. Tình trạng của Kobbie Mainoo, Marcus Rashford và Karl Darlow sẽ được đánh giá thêm.

Tân binh Carlos Baleba đứng trước cơ hội ra mắt sau thời gian dài chờ đợi, dù là trong đội hình xuất phát hay từ ghế dự bị. Anh có thể cạnh tranh suất đá chính ở tuyến giữa với Mainoo nếu cầu thủ này kịp bình phục, Youri Tielemans và Andrey Santos. Đội trưởng Bruno Fernandes nhiều khả năng chơi cao hơn. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ghi 3 trong 4 bàn thắng cá nhân vào lưới Tottenham tại Old Trafford.

Bên phía Tottenham, Dejan Kulusevski, Xavi Simons và Wilson Odobert (cùng chấn thương đầu gối), Mykhaylo Mudryk (mắt cá chân) vẫn phải ngồi ngoài. Jan Paul van Hecke đã bình phục chấn thương bàn chân nhưng chưa chắc ra sân, sau khi vợ anh vừa sinh đôi. HLV Roberto De Zerbi cho biết ban huấn luyện sẽ cân nhắc “yếu tố cảm xúc”.

Nếu Van Hecke vắng mặt, Marcos Senesi hoặc Tosin Adarabioyo có thể được chọn đá chính ở vị trí trung vệ. Micky van de Ven đã sẵn sàng thi đấu sau khi bình phục chấn thương ngón tay. Pedro Porro (chấn thương đùi) vẫn chưa thể ra sân, vì vậy Archie Gray nhiều khả năng tiếp tục đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải.

Mohammed Kudus đang nỗ lực giành suất đá chính lần đầu tiên trong mùa giải. Tuy nhiên, De Zerbi có thể sử dụng hai cựu cầu thủ Man City là Savio và Omar Marmoush ở hai cánh, còn Dominic Solanke dự kiến đá cao nhất trên hàng công. Tiền đạo này đã ghi 3 bàn trong 4 lần gần nhất đối đầu MU.

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Tottenham: Kinsky; Gray, Senesi, Van de Ven, Robertson; Gallagher, Tonali, Fernandes; Savio, Solanke, Marmoush.

Dự đoán tỷ số: MU 2-1 Tottenham

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