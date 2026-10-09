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Báo Trung Quốc ngỡ ngàng khi U17 nữ Việt Nam hủy diệt đối thủ 20-0

Hương Ly

TPO - Tờ 163 của Trung Quốc nhận định Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nên cân nhắc cải tổ thể thức vòng loại U17 nữ châu Á để tránh xuất hiện các cặp đấu quá chênh lệch.

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"Tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027, do chênh lệch đẳng cấp giữa các đội quá lớn nên những tỷ số cách biệt khủng khiếp xuất hiện khá thường xuyên. Ngay lượt đầu, U17 nữ Hàn Quốc đè bẹp UAE 16-0, Đài Bắc Trung Hoa thắng Campuchia 12-0, Ấn Độ hủy diệt Iraq 14-0, và U17 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) nhẹ nhàng vượt qua Guam 9-0", 163 bình luận.

"Tuy nhiên, một trận thắng cách biệt tới 20 bàn như U17 nữ Việt Nam trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana, thì đây là lần đầu tiên xảy ra. AFC có lẽ nên cân nhắc việc cải tổ thể thức vòng loại U17 nữ châu Á, bởi những trận đấu chênh lệch quá mức như thế này tiếp diễn thực sự không mang lại nhiều giá trị chuyên môn cho cả hai bên", trang báo Trung Quốc đánh giá.

"U17 nữ Việt Nam thắng với tỷ số không tưởng", 163 giật tiêu đề cho bài viết nói về trận thắng mới nhất của U17 nữ Việt Nam trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana.

Trang này đánh giá: "Trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana, tuyển Việt Nam đã dội cơn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ, qua đó xô đổ kỷ lục thắng đậm nhất trong lịch sử các giải đấu quốc tế của đội. Toàn thắng sau 2 lượt trận, U17 nữ Việt Nam vững vàng chiếm ngôi đầu bảng. Ở lượt đấu cuối gặp Kyrgyzstan, các cô gái Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa là chính thức giành vé vào vòng chung kết".

"Do chênh lệch trình độ giữa hai đội quá lớn nên kết quả trận đấu vốn không hề có yếu tố bất ngờ; điều duy nhất khiến người ta quan tâm là U17 nữ Việt Nam sẽ thắng với cách biệt bao nhiêu bàn", 163 viết thêm.

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U17 nữ Việt Nam (áo trắng) quá mạnh so với đối thủ.

Quần đảo Bắc Mariana là vùng lãnh thổ nhỏ bé ở Thái Bình Dương với dân số chỉ khoảng 50.000 người, bóng đá tại đây chưa được chuyên nghiệp hóa. Đội hình U17 của họ chủ yếu là các nữ sinh tham gia phong trào học đường, thiếu kinh nghiệm cọ xát quốc tế. Vì vậy, khi chạm trán U17 nữ Việt Nam, các cầu thủ đến từ Quần đảo Bắc Mariana tỏ ra hoàn toàn lép vế. Lối chơi mang tính nghiệp dư khiến họ lúng túng trong các pha xử lý và thiếu tính tổ chức ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027, AFC xếp 30 đội vào 4 nhóm hạt giống. U17 nữ Việt Nam nằm ở hạt giống số 1, trong khi U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana ở nhóm hạt giống số 4. Có quá nhiều trận đấu ở vòng loại U17 nữ châu Á 2027 chênh lệch rõ đẳng cấp, dẫn đến tỷ số không tưởng. Nếu muốn chấm dứt những trận đấu có tỷ số 0-14, 0-16 và 0-20, AFC phải cân nhắc tổ chức thêm vòng sơ loại cho các giải đấu trẻ, đặc biệt ở bóng đá nữ để phân lọc kỹ hơn thực lực của các đội.

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