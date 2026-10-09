Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hơn 4.000 vận động viên dự kiến tham gia giải chạy đêm tại Nha Trang

Phùng Quang

TPO - Với thông điệp “Tình yêu biển đảo”, Giải chạy “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026” sẽ diễn ra tại Nha Trang, dự kiến thu hút hơn 4.000 vận động viên tham gia.

Ngày 9/10, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Giải chạy “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026” với thông điệp “Tình yêu biển đảo”, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng.

chu-tri-1-1.jpg
Ông Lê Hoàng Triều - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, thông tin về giải.

Giải do UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo; Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức. Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa là nhà tài trợ chính, Công ty Cổ phần VietRace365 là đơn vị vận hành giải.

Theo kế hoạch, giải sẽ diễn ra vào tối 12/12/2026, dự kiến thu hút hơn 4.000 vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, người yêu thích chạy bộ cùng du khách trong nước và quốc tế tham gia tranh tài ở 3 cự ly: 5km, 10km và 21km.

Chương trình khai mạc, xuất phát, về đích và trao giải được tổ chức tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang. Các vận động viên sẽ chinh phục cung đường ven biển Trần Phú - Phạm Văn Đồng, trải nghiệm vẻ đẹp thơ mộng của Nha Trang khi thành phố lên đèn. Không chỉ mang đến không khí sôi động cho đô thị biển về đêm, cung đường chạy còn là dịp để quảng bá cảnh quan, con người và tiềm năng du lịch Khánh Hòa đến bạn bè trong nước và quốc tế.

van-1-ok.jpg
Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hoà, phát biểu tại buổi họp báo.

Thông qua sự kiện, Ban tổ chức kỳ vọng từng bước xây dựng Nha Trang Night Run trở thành sản phẩm du lịch thể thao đặc trưng của địa phương, góp phần đa dạng hóa các hoạt động du lịch về đêm, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh ý nghĩa thể thao và du lịch, giải chạy còn hướng đến những giá trị nhân văn với thông điệp “Tình yêu biển đảo”, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao ý thức bảo vệ và gìn giữ biển đảo Việt Nam. Đặc biệt, Ban tổ chức sẽ trích một phần nguồn thu từ giải để gây quỹ hỗ trợ phẫu thuật mắt cho những người có hoàn cảnh khó khăn mắc các bệnh về mắt, qua đó lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Xem thêm

#Nha Trang #tình yêu biển đảo #Chạy bộ #Du lịch về đêm

Cùng chuyên mục

Yemen, đối thủ Việt Nam ở Asian Cup và giấc mơ của đội tuyển không có sân nhà

Yemen, đối thủ Việt Nam ở Asian Cup và giấc mơ của đội tuyển không có sân nhà

TPO - Yemen vừa dừng bước tại Gulf Cup 2026, nhưng phía trước đội tuyển này vẫn là Asian Cup 2027, nơi họ sẽ chạm trán Hàn Quốc, UAE và Việt Nam ở vòng bảng. Với một đội bóng không được thi đấu trên sân nhà suốt hơn một thập kỷ vì chiến tranh, Asian Cup không chỉ là cơ hội cạnh tranh ở châu lục, mà còn là dịp để bóng đá Yemen kể một câu chuyện khác về đất nước mình.

Nữ võ sĩ 19 tuổi ở Ninh Bình kể khoảnh khắc giành Huy chương vàng tại đấu trường Italia

Nữ võ sĩ 19 tuổi ở Ninh Bình kể khoảnh khắc giành Huy chương vàng tại đấu trường Italia

TPO - Để đổi lấy vài phút thi đấu trên sàn đấu tại Giải Vô địch trẻ và Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam năm 2026, võ sĩ Trần Minh Anh (SN 2007, Ninh Bình) đã trải qua những ngày tháng tập luyện khắc nghiệt, đối mặt với chấn thương và không ít lần tự hỏi liệu mình có đủ sức đi tiếp.

Sự trỗi dậy của ‘binh đoàn nhập tịch’ UAE và thách thức lớn cho tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027

Sự trỗi dậy của ‘binh đoàn nhập tịch’ UAE và thách thức lớn cho tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027

TPO - Bóng đá Tây Á đang chứng kiến một cuộc lột xác mạnh mẽ về mặt nhân sự, và đội tuyển Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang đi tiên phong trong cuộc cách mạng này khi sở hữu tới 15 cầu thủ nhập tịch, phần lớn theo diện cư trú. Họ hứa hẹn đem tới thử thách cực đại cho tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027.

Xhaka nhận án phạt 4,6 tỷ đồng vì giấy tiêm vaccine giả

Xhaka nhận án phạt 4,6 tỷ đồng vì giấy tiêm vaccine giả

TPO - Thủ quân đội tuyển Thụy Sĩ Granit Xhaka bị phạt 150.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 4,6 tỷ đồng), nhưng được đình chỉ thi hành khoản phạt trong thời gian thử thách hai năm, sau khi thừa nhận sử dụng giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 giả trong đại dịch.

Jon Rahm rời LIV Golf giữa khủng hoảng tài chính

Jon Rahm rời LIV Golf giữa khủng hoảng tài chính

TPO - Sau khi Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) rút khoản tài trợ nhiều tỷ USD và LIV Golf phải xin bảo hộ phá sản, Jon Rahm đang đàm phán kết thúc hợp đồng vì không chấp nhận các điều khoản mới.

Rui Pinto, người phanh phui bí mật của Man City: Robin Hood hay hải tặc của bóng đá?

Rui Pinto, người phanh phui bí mật của Man City: Robin Hood hay hải tặc của bóng đá?

TPO - Không có chàng trai tóc dựng người Bồ Đào Nha ấy, những bí mật của Man City có lẽ chẳng bao giờ bị phơi bày. Nhưng cũng chính anh từng bị tòa án Lisbon kết tội âm mưu tống tiền. Vậy Rui Pinto là người hùng, hay chỉ là một “tên cướp biển” tình cờ đứng về phía công lý của bóng đá thế giới?

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe