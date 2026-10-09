Huyền thoại đường đua xanh Nguyễn Kiều Oanh đồng hành cùng UKA & iSCHOOL Olympics 2026

Sự xuất hiện của cựu vận động viên Olympic Nguyễn Kiều Oanh trên băng ghế trọng tài môn bơi lội đã trở thành tâm điểm tại Giải thi đấu thể thao UKA & iSchool Olympics 2026. Không chỉ mang đến sự chuẩn mực chuyên môn cho giải đấu, sự hiện diện của kình ngư còn truyền ngọn lửa đam mê và tiếp thêm bản lĩnh vô giá cho thế hệ vận động viên trẻ.

Kình ngư Nguyễn Kiều Oanh, người truyền cảm hứng trên đường đua xanh

Nhắc đến Nguyễn Kiều Oanh là nhắc đến một tượng đài của làng bơi lội Việt Nam. Gắn bó với làn bơi từ khi mới 3 tuổi, cô đã thiết lập nên những cột mốc kỷ lục vô tiền khoáng hậu: hơn 60 lần phá kỷ lục quốc gia, từng 2 lần liên tiếp đại diện thể thao nước nhà tranh tài tại đấu trường Olympic thế giới (Seoul 1988, Barcelona 1992). Đặc biệt, kỳ tích giành tuyệt đối 14 Huy chương Vàng tại Đại hội TDTT Toàn quốc 1990 vẫn luôn là một trong những dấu ấn đáng nhớ của thể thao Việt Nam.

Tại giải thi đấu UKA & iSchool Olympics 2026 năm nay, việc một cựu VĐV trực tiếp tham gia điều hành và cầm cân nẩy mực ở bộ môn bơi lội không chỉ bảo chứng cho tính minh bạch, công tâm theo tiêu chuẩn chuyên môn, mà còn mở ra cơ hội hiếm có để các học sinh UKA & iSchool được giao lưu, trực tiếp học hỏi từ một hình mẫu thể thao đích thực.

Hội thao quy tụ 10 đoàn, tranh tài 6 bộ môn

Trong hai ngày 8 và 9/10, Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Ninh Thuận đón 10 đoàn thể thao gồm iSchool Trà Vinh, iSchool Sóc Trăng, iSchool Rạch Giá, IEC Quảng Ngãi, iSchool Nha Trang, THPT Nguyễn Huệ, iSchool Long Xuyên, iSchool Long An, UKA Bà Rịa và đoàn chủ nhà iSchool Ninh Thuận. Sau lễ khai mạc với nghi thức rước đuốc và diễu hành của các đoàn, Hội thao bước vào tranh tài ở 6 bộ môn: bơi lội, bóng đá, bóng rổ 3x3, cầu lông, cờ vua và cheerleading.

Lễ Khai mạc UKA & iSchool Olympics 2026 cụm Trung Nam quy tụ gần 400 vận động viên nhí cùng hàng loạt cổ động viên là Phụ huynh, Thầy cô, Huấn luyện viên, CB-GV-NV các điểm trường, đại diện Ban lãnh đạo Sở, ngành, Hệ thống, Nhà tài trợ và Trường THPT iSchool Ninh Thuận. Hội thao tạo sân chơi chung để học sinh các trường trong hệ thống giao lưu, tranh tài và phát huy tinh thần thể thao.

Hơn 1.000 học sinh, cổ động viên, các thầy cô, huấn luyện viên và thành viên các đoàn thể thao đã hội tụ tại Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Ninh Thuận trong khuôn khổ Hội thao Olympics UKA & iSchool 2026 cụm Trung Nam, diễn ra trong hai ngày 8 và 9/10. Với 10 đoàn thể thao cùng tham gia, sự kiện không chỉ tạo nên một sân chơi quy mô khắp các tỉnh thành và gây chú ý tại địa phương.

Trường Đại học Hoa Sen trao hơn 1 tỷ đồng học bổng ngành Kinh tế thể thao

Nhằm tiếp lửa cho các học sinh trong khuôn khổ chương trình UKA & iSchool Olympics 2026, Đại học Hoa Sen đồng hành cùng giải đấu thông qua quỹ học bổng trị giá 1 tỷ 250 triệu đồng dành cho các thí sinh tham gia. Nhà trường hy vọng học bổng sẽ tiếp thêm động lực để các bạn phát huy sở trường, đồng thời mở ra hướng đi mới với ngành Kinh tế Thể thao - một lĩnh vực giàu tiềm năng tại Việt Nam.

Thông qua chương trình, Đại học Hoa Sen mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao và mở rộng góc nhìn của người trẻ về các cơ hội học tập, nghề nghiệp phía sau sân đấu. Với định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, Nhà trường tin rằng các bạn sẽ có thêm nền tảng để phát huy năng lực, theo đuổi đam mê và trở thành nguồn nhân lực chất lượng cho lĩnh vực thể thao và giải trí trong tương lai.

Hạ tầng thể thao đầu tư bài bản của iSchool Ninh Thuận

Thầy Lê Phan Minh Nhật - Phó Hiệu trưởng Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Ninh Thuận chia sẻ: “Đầu tư phát triển giáo dục thể chất là một nội dung quan trọng trong chiến lược giáo dục toàn diện học sinh của Trường THPT iSchool Ninh Thuận và Hệ thống trường Hội nhập quốc tế iSchool. Thông qua việc đầu tư bài bản cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị và tổ chức các hoạt động thể thao cấp trường, Hội thao Olympic cấp hệ thống, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện theo định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, phát triển hài hòa về thể chất, tinh thần, phẩm chất và năng lực học sinh. Đây cũng là sự cụ thể hóa định hướng giáo dục của iSchool trong việc xây dựng môi trường học tập năng động, khỏe mạnh, kỷ luật và hội nhập, tạo điều kiện để học sinh rèn luyện thể lực, ý chí, tinh thần đồng đội và các kỹ năng cần thiết, song hành với phát triển tri thức và năng lực học thuật.”

Để tổ chức đồng thời nhiều nội dung thi đấu, cơ sở vật chất là một trong những yếu tố quyết định chất lượng vận hành của Hội thao. Tại iSchool Ninh Thuận, hệ thống sân bãi được đầu tư với các không gian chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu luyện tập, thi đấu và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường.

Khu vực bóng đá gồm 3 sân cỏ nhân tạo dành cho bóng đá 5 người, mỗi sân có kích thước 20 × 40 m. Hệ thống sân được bố trí nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức các trận đấu liên tục, đồng thời tạo điều kiện để học sinh luyện tập và thi đấu trong môi trường phù hợp.

Với môn bơi lội, hồ bơi có kích thước 8 × 20 m, phục vụ hoạt động rèn luyện và thi đấu của học sinh. Đây cũng là một trong những hạng mục thể thao được nhà trường đầu tư để mở rộng cơ hội vận động và phát triển kỹ năng cho học sinh.

Trong nhà, nhà thi đấu có diện tích 660 m², kích thước 22 × 30 m, sử dụng sàn thảm vinyl. Không gian này có thể bố trí 1 sân bóng rổ, 3 sân cầu lông cùng nhiều hoạt động thể dục thể thao khác. Khả năng chuyển đổi công năng giúp nhà thi đấu đáp ứng linh hoạt yêu cầu của các hoạt động thể thao trong năm học và những giải đấu có quy mô lớn.

Bà Tăng Kim Huyền, Phó Giám đốc Hệ thống UKA & iSchool cũng khẳng định: Thước đo thành công của một ngôi trường không chỉ giới hạn ở những điểm số học thuật trên lớp. Một hệ sinh thái giáo dục toàn diện, một ngôi trường hạnh phúc thực sự, là nơi các em được rèn luyện cả Trí tuệ lẫn Thể lực. Trong suốt bề dày hoạt động, sức mạnh thương hiệu của hệ thống UKA và iSchool được chứng minh bằng chính sự đầu tư nghiêm túc vào các sân chơi quy mô như Hội thao hôm nay.