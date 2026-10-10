Nhận định Chelsea vs Bournemouth, 21h00 ngày 10/10: Vượt qua sóng gió

TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs Bournemouth, vòng 6 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trở lại sau loạt trận quốc tế, Chelsea tiếp đón Bournemouth trên sân nhà Stamford Bridge với mục tiêu duy nhất: chấm dứt chuỗi ba trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng và vá lại hệ thống phòng ngự đang rệu rã.

Nhận định trước trận Chelsea vs Bournemouth

Quãng nghỉ quốc tế đến vô cùng đúng lúc để Chelsea xốc lại tinh thần sau chuỗi ngày thi đấu thảm họa ở mặt trận phòng ngự. Dưới triều đại của HLV Xabi Alonso, đội bóng thành London khởi đầu mùa giải bằng lối chơi tấn công bùng nổ nhưng lại đi kèm một loạt vấn đề nơi tuyến dưới.

Chelsea từng xé lưới Fulham 3 lần, ghi 4 bàn trước Brighton và tạo nên màn lội ngược dòng kinh điển 6-3 trước Leeds United tại Cúp Liên đoàn Anh dù bị dẫn trước 2 bàn. Tuy nhiên, triết lý "lấy công bù thủ" này đã nhanh chóng phá sản.

Kể từ sau thất bại 1-2 trước nhà đương kim vô địch Arsenal, cỗ máy của Alonso bắt đầu trượt dài. Họ để Hull City cầm hòa 2-2 ngay tại Stamford Bridge trong một thế trận đôi công hỗn loạn, trước khi bị Brentford hủy diệt 3-0 trong trận derby Tây London.

Dù HLV Alonso từng mong muốn đội nhà thi đấu "nhàm chán" và kiểm soát thế trận tốt hơn trong hiệp một trước Brentford, những sai lầm cá nhân cơ bản và vấn đề tâm lý thi đấu vẫn liên tục bộc lộ. Điểm yếu chí mạng của Chelsea nằm ở chỗ, trận nào họ cũng thua 2 bàn tại Premier League mùa này. Vị trí thứ 10 hiện tại là hồi chuông cảnh báo buộc chiến lược gia người Tây Ban Nha phải siết lại kỷ luật chiến thuật cho The Blues.

Ở phần sân đối diện, Bournemouth cũng khao khát tận dụng sự bất ổn của đội chủ nhà để thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Tân HLV Marco Rose - người kế nhiệm Andoni Iraola - đang chật vật ở vị trí thứ 17 và chưa thể mang về bất kỳ chiến thắng nào tại giải VĐQG.

Điểm sáng hiếm hoi của "The Cherries" đến từ các giải đấu cúp, nơi họ giành trọn 3 điểm ở màn ra mắt Europa League và đè bẹp Lincoln City 4-0 tại EFL Cup. Những kết quả tích cực này thắp lên hy vọng cho Bournemouth trong nỗ lực tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Stamford Bridge kể từ tháng 12 năm 2019.

Chelsea phòng ngự thảm họa từ đầu mùa.

Phong độ, lịch sử đối đầu Chelsea vs Bournemouth

Lịch sử đối đầu đang chứng kiến sự lấn lướt của đại diện thủ đô. Bournemouth đã trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp không thể đánh bại Chelsea trên mọi đấu trường. Dù vậy, đội khách chưa bao giờ là đối thủ dễ bị bắt nạt. Một nửa trong số 10 cuộc chạm trán đó khép lại với tỷ số hòa, và 3 trong 5 thất bại của Bournemouth chỉ diễn ra với cách biệt đúng một bàn.

Đáng chú ý, thánh địa Stamford Bridge dường như không còn là nỗi khiếp sợ đối với "The Cherries". Cả hai chuyến làm khách gần nhất của họ tới sân đấu này đều kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Kịch bản rượt đuổi bàn thắng hoàn toàn có khả năng lặp lại trong bối cảnh hệ thống phòng ngự của Chelsea đang thi đấu như mơ ngủ.

Thông tin lực lượng Chelsea vs Bournemouth

Quãng nghỉ hai tuần mang lại những tín hiệu tích cực cho phòng y tế của Chelsea. Bộ đôi Marco Palestra và Emmanuel Emegha đã quay trở lại tập luyện và sẵn sàng ra sân thi đấu. Tuy nhiên, khả năng góp mặt của Moises Caicedo cùng Reece James vẫn còn bỏ ngỏ.

Ngôi sao Cole Palmer cần được kiểm tra thể lực vào phút chót sau khi vắng mặt ở đợt tập trung đội tuyển Anh, trong khi tiền đạo Joao Pedro chắc chắn ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối. Về mặt chiến thuật, HLV Xabi Alonso liên tục xoay tua giữa sơ đồ ba và bốn hậu vệ từ đầu mùa, khiến cách vận hành của Chelsea tiếp tục là một ẩn số lớn đối với đối thủ.

Bên phía Bournemouth, HLV Marco Rose đối mặt với bài toán nhân sự nan giải. Ngôi sao tuyến giữa Alex Scott dính chấn thương đùi và phải nghỉ thi đấu đến tận tháng 11. Danh sách bệnh binh còn kéo dài với sự vắng mặt của Eli Junior Kroupi, Julian Araujo (đùi) và Justin Kluivert (cơ). Nhóm cầu thủ Veljko Milosavljevic, Amine Adli và David Brooks cũng không đảm bảo 100% thể lực để ra sân.

Mọi kỳ vọng trên mặt trận tấn công của đội khách lúc này đổ dồn vào Marcus Tavernier. Tiền đạo cánh này là người duy nhất ghi nhiều hơn một bàn cho Bournemouth từ đầu mùa. Lối chơi tốc độ của Tavernier đặc biệt nguy hiểm trên sân khách, nơi anh đã liên tiếp xé lưới Man City và Newcastle mùa này, cũng như Nottingham Forest hồi tháng 5. Chân sút người Anh đang hướng tới kỷ lục cá nhân: ghi bàn ở trận sân khách thứ 4 liên tiếp tại Premier League, trực tiếp đe dọa khung thành mỏng manh của Chelsea.

Đội hình dự kiến 2 CLB.