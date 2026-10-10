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Nhận định Nam Định vs Ninh Bình, 18h00 ngày 10/10: Kỳ phùng địch thủ

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Nam Định vs Ninh Bình, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây là màn đối đầu cân tài cân sức giữa một bên là bản lĩnh của nhà cựu vương và một bên là khát khao khẳng định mình của kẻ thách thức đầy tham vọng.

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Nhận định trước trận đấu Nam Định vs Ninh Bình

Bước vào mùa giải 2026/27, cả Thép Xanh Nam Định lẫn Ninh Bình đều không giấu giếm mục tiêu bước lên bục vinh quang cao nhất của bóng đá Việt Nam. Cả hai đội nhận được sự đầu tư bài bản, sở hữu chiều sâu đội hình đáng mơ ước cùng nguồn lực tài chính vượt trội so với mặt bằng chung của giải đấu.

Thép Xanh Nam Định sở hữu ADN chiến thắng cùng bề dày bản lĩnh tại giải đấu cao nhất Việt Nam. Những năm qua, Nam Định xây dựng được lối chơi tấn công cống hiến, biến thánh địa Thiên Trường thành một "pháo đài" bất khả xâm phạm trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà.

Tại đây, Nam Định luôn biết cách áp đặt thế trận, tổ chức pressing tầm cao và chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng với tính sát thương cực lớn. Tuy nhiên, họ đang khởi đầu mùa giải khá chật vật. Nam Định chỉ thắng được đội cuối bảng HAGL, còn lại thua 0-3 trước Đà Nẵng. Thất bại này gửi lời cảnh báo đanh thép đến cựu vương LPBank V.League 1 vì họ đang loạng choạng trong bối cảnh lịch thi đấu còn chưa bước vào giai đoạn cam go.

Ngược lại, Ninh Bình đang nổi lên như một thế lực thách thức trật tự bóng đá quốc nội nhờ quy tụ dàn sao chất lượng trải đều cả ba tuyến với nòng cốt là các tuyển thủ quốc gia thiện chiến cùng ngoại binh đắt giá. Sau quá trình nâng cấp và cải tổ lực lượng quy mô lớn, đội bóng Cố đô đã tăng tốc ngay từ những vòng đầu với 2 trận toàn thắng.

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Lối chơi của Ninh Bình được xây dựng trên nền tảng kỷ luật thực dụng, khả năng kiểm soát bóng mượt mà ở trung tuyến và những đòn phản công chớp nhoáng. Đội khách sở hữu trục xương sống giàu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, giúp họ không hề e ngại trước bất kỳ sức ép nào từ đối thủ hay áp lực từ khán đài đối phương.

Phong độ, lịch sử đối đầu Nam Định vs Ninh Bình

Đội bóng Cố đô khởi đầu mùa bóng mới với chuỗi 2 trận toàn thắng liên tiếp trước Hải Phòng và Đông Á Thanh Hóa. Ở 2 trận này, Ninh Bình đều thi đấu mạch lạc, hàng thủ duy trì sự chắc chắn trong khi hàng công thể hiện khả năng chắt chiu cơ hội đáng kinh ngạc.

Sự hưng phấn đang biến Ninh Bình thành một khối gắn kết nguy hiểm và sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sơ hở nào của đối phương. Đá sân khách cũng không còn là điểm yếu của họ. 6 trận xa nhà gần nhất, Ninh Bình bất bại, thắng tới 5. Trong 5 thắng lợi này, lần nào Ninh Bình cũng ghi ít nhất 2 bàn.

Trái ngược với sự ổn định của đối thủ, Nam Định lại thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn tương phản. Ở trận mở màn, đội bóng thành Nam phô diễn sức mạnh hủy diệt khi đè bẹp Hoàng Anh Gia Lai 4-0. Thế nhưng, ngay ở vòng đấu thứ 2, họ đã phải nhận một "gáo nước lạnh", để thua bạc nhược 0-3 trước SHB Đà Nẵng trên sân khách. Trận thua này bộc lộ nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự và tâm lý có phần nóng vội khi bị đối phương dẫn bàn trước. Sân nhà cũng không còn mang tới điểm tựa cho Nam Định khi 5 lần thi đấu gần nhất ở Thiên Trường, họ thua tới 3.

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Ninh Bình đang đứng trong nhóm đầu BXH

Những cuộc so tài giữa Nam Định và Ninh Bình trong quá khứ luôn mang lại kịch bản nghẹt thở và kịch tính đến tận những phút cuối cùng. Điển hình như ở lần chạm trán gần nhất tại đấu trường LPBank V.League 1 vào tháng 3/2026, hai đội đã cống hiến một bữa tiệc bóng đá với màn rượt đuổi tỷ số điên rồ, nơi Nam Định lội ngược dòng kịch tính để giành chiến thắng sát nút 3-2 nhờ những pha tỏa sáng cá nhân xuất thần. 3 lần đọ sức gần nhất, mỗi bên đều đã từng nếm trải cảm giác chiến thắng, cho thấy sự kỵ dơ và không có khoảng cách về trình độ giữa hai tập thể.

Thông tin lực lượng Nam Định vs Ninh Bình

Nỗi lo lớn nhất của đội bóng thành Nam chính là sự vắng mặt của ngòi nổ số 1 - tiền đạo Xuân Son. Chân sút 29 tuổi này dính chấn thương rách cơ đùi sau và dự kiến phải ngồi ngoài từ 4 đến 6 tuần, bỏ lỡ nhiều trận đấu quan trọng.

Thêm vào đó, án phạt treo giò đối với Ezequiel (ghi 2 bàn trước HAGL) và hậu vệ biên Trần Văn Kiên càng khiến ban huấn luyện Nam Định đau đầu trong việc xoay tua và bố trí đội hình. Gánh nặng ghi bàn và tạo đột biến giờ đây đặt nặng lên vai tuyển thủ Tuấn Hải cùng Romulo.

Đội khách Ninh Bình bảo toàn binh hùng tướng mạnh. Họ không có trường hợp chấn thương nghiêm trọng nào. Trong khung gỗ, thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn là chốt chặn đáng tin cậy. Những Đức Chiến, Thanh Thịnh, Turci, Lucao đang tràn đầy hưng phấn cho chuyến đi “nội thành”. Có chăng, Ninh Bình sẽ phải cân nhắc đến 2 trường hợp Hoàng Đức và Tiến Anh, những người vừa cày ải FIFA ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam.

Đội hình dự kiến Nam Định vs Ninh Bình

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Đức Huy, Felix, Tyler Crawford, Caico Cesar, Romulo, Tuấn Anh, A Mít, Tuấn Hải, Văn Đạt.

Ninh Bình: Văn Lâm, Bảo Toàn, Tấn Tài, Lucas, Thanh Thịnh, Thành Trung, Đức Chiến, Lê Phát, Quang Nho, Fred, Lucao.

Dự đoán tỷ số: Nam Định 2-2 Ninh Bình

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