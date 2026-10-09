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Michael Carrick gây áp lực để Ngoại hạng Anh xử lý Man City

Đặng Lai

TPO - Vụ bê bối tài chính của Man City tiếp tục tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội tại giải Ngoại hạng Anh, đặc biệt là từ những người từng trực tiếp đua vô địch với Man City trong quá khứ. HLV Michael Carrick là một trường hợp như vậy. Ông đã gây áp lực để xử lý triệt để trường hợp của gã hàng xóm.

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Trong buổi họp báo trước trận đấu với Tottenham (diễn ra tối 10/10), điều đầu tiên Carrick muốn nói là ông “chịu ảnh hưởng sâu sắc về mặt cá nhân” sau khi nửa xanh thành Manchester đã vi phạm các quy định tài chính trong giai đoạn từ 2009 đến 2018.

“Tôi có những câu hỏi của riêng mình về chuyện này. Nó đã ảnh hưởng cá nhân đến tôi theo nhiều cách khác nhau suốt một thời gian dài. Đây là điều chưa từng có tiền lệ. Bạn biết đấy, một tình huống có một không hai ở đẳng cấp này với tác động to lớn đến vậy trên rất nhiều phương diện. Vì thế, thực sự tất cả chúng ta phải cần biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ điều đó khá rõ ràng”, Carrick nói.

Vị HLV 45 tuổi từng cùng Quỷ đỏ cay đắng về nhì sau Man City ở hai mùa giải 2011/12 và 2017/18 - nổi tiếng nhất là kịch bản Sergio Aguero ghi bàn ở phút bù giờ định mệnh năm 2012 để giật cúp. Do vậy, Carrick khó lòng giấu được sự hụt hẫng. Ông tiếp tục giãi bày: “Khi vụ việc đang diễn ra như hiện nay, tôi không biết cục diện đang ở đâu và sẽ kết thúc như thế nào. Vì vậy chúng ta chỉ biết chờ. Điều tôi muốn nói là, vụ việc phải được giải quyết càng sớm. Vì lợi ích của mọi người, đó là điều tối quan trọng”.

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MU đã 2 lần về ngay sau Man City ở cuộc đua vô địch

Man United và cá nhân Carrick có thể được truy tặng cúp vô địch nếu đối thủ bị tước danh hiệu, nhưng theo vị HLV này, điều đó không còn quá quan trọng nữa vì những cảm xúc và giá trị quý giá nhất của chức vô địch đã không còn.

“Tôi nghĩ khi bạn chơi thể thao, đặc biệt là bóng đá thì sự phấn đấu để chiến thắng là rất quan trọng. Và cảm xúc mãnh liệt khi giành được thành quả là thứ không gì đánh đổi được. Một khi khoảnh khắc ấy đã qua đi, sẽ chẳng có cách nào tìm lại được nữa. Cảm giác đứng trên đỉnh vinh quang chính là điều tất cả chúng tôi luôn khao khát. Đó là khoảnh khắc bạn nỗ lực để giành chiến thắng và đạt được vinh quang. Về cơ bản, đó mới là lý do vì sao tất cả chúng tôi gắn bó với bóng đá”, cựu tiền vệ này nói.

Tạm gác lại ồn ào quá khứ, Carrick hiện phải dồn toàn lực giải quyết áp lực thực tại khi Man United chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Ông kết thúc buổi họp báo bằng tuyên bố: “Gặp Tottenham, đó chỉ là một trận đấu như bao trận đấu khác. Tôi nghĩ Tottenham có những thời điểm đã chơi tốt hơn nhiều so với thực tế trên bảng xếp hạng”.

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#Michael Carrick #Man City #bê bối tài chính #Ngoại hạng Anh #MU #vấn đề thể thao #chức vô địch

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