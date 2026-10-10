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Nhận định Hải Phòng vs Thanh Hóa, 18h00 ngày 10/10: Điểm tựa Lạch Tray

Nguyễn Khánh

TPO - Nhận định bóng đá Hải Phòng vs Thanh Hóa, 18h00 ngày 10/10, vòng 3 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả Hải Phòng và Thanh Hóa đều cần chiến thắng để lấy lại sự ổn định. Nhưng điểm tựa sân nhà Lạch Tray có thể giúp đội bóng đất Cảng chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu này.

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Nhận định trước trận Hải Phòng vs Thanh Hóa

Hải Phòng trở về sân Lạch Tray với quyết tâm tìm lại niềm vui sau cú ngã tại Cúp Quốc gia. Thất bại trước Thép Cần Thơ khiến đội bóng đất Cảng sớm dừng bước ở đấu trường này, nối dài chuỗi kết quả thiếu ổn định kể từ đầu mùa. Trước đó, thầy trò HLV Đặng Văn Thành đã thua Ninh Bình 1-4 ở vòng mở màn V.League, rồi đánh bại HAGL 3-1 để giành 3 điểm đầu tiên.

Những kết quả trái ngược ấy cho thấy Hải Phòng vẫn có khả năng tạo ra khác biệt trên hàng công, nhưng chưa duy trì được sự chắc chắn cần thiết. Trận thua Ninh Bình là lời cảnh báo về khả năng bảo vệ khung thành, trong khi thất bại tại Cúp Quốc gia tiếp tục đặt ra yêu cầu phải cải thiện sự ổn định. Trước Thanh Hóa, đội chủ sân Lạch Tray cần tận dụng lợi thế sân nhà để trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Sau hai vòng đấu, Hải Phòng có 3 điểm và đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Thanh Hóa cũng sở hữu số điểm tương tự, nhưng tạm xếp thứ 8 nhờ các chỉ số phụ. Khoảng cách giữa hai đội không đáng kể, song một chiến thắng ở thời điểm này có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai, nhất là khi mùa giải mới chỉ bắt đầu.

Ở phía đối diện, Thanh Hóa cũng không có khởi đầu dễ dàng. Đội bóng xứ Thanh thắng SHB Đà Nẵng 3-2 trong ngày ra quân, nhưng sau đó để thua Ninh Bình 1-2. Thất bại 0-2 trước Becamex TP.HCM tại Cúp Quốc gia càng khiến thầy trò HLV Mai Xuân Hợp có thêm lý do để thận trọng trước chuyến làm khách tại Hải Phòng.

Thanh Hóa vốn phải đối diện nhiều khó khăn về lực lượng và mục tiêu duy trì vị trí an toàn trong mùa giải này. Bởi vậy, việc tích lũy điểm số ngay từ những vòng đầu có ý nghĩa thiết thực. Trước một Hải Phòng được chơi trên sân nhà, đội khách cần giữ sự tập trung tối đa ở hàng phòng ngự, đồng thời tận dụng tốt những cơ hội có thể xuất hiện khi đối thủ đẩy cao đội hình.

Phong độ, lịch sử đối đầu Hải Phòng vs Thanh Hóa

Sau hai vòng V.League, cả hai đội đều ghi được 4 bàn nhưng Hải Phòng để thủng lưới 5 lần, nhiều hơn một bàn so với Thanh Hóa. Những con số này cho thấy đội chủ sân Lạch Tray cần cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn tận dụng lợi thế sân nhà.

Đáng chú ý, Thanh Hóa thường không dễ bị khuất phục trong những cuộc đối đầu với Hải Phòng. Ở mùa giải 2025/26, hai đội hòa nhau trong cả hai lượt trận. Đặc biệt, lần gặp gần nhất giữa họ kết thúc với tỷ số 3-3 hồi tháng 3/2026, trong một trận đấu có nhiều bàn thắng và cho thấy khả năng tạo đột biến của cả hai bên.

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Sân Lạch Tray sẽ là điểm tựa quan trọng của Hải Phòng ở trận này.

Xét trong 5 lần chạm trán gần nhất, Hải Phòng thắng 2, hòa 2 và thua 1. Thành tích này đem lại cho đội chủ nhà cơ sở để tự tin, nhưng không đủ để bảo đảm một chiến thắng. Bài toán quan trọng với đội chủ sân Lạch Tray là kiểm soát thế trận mà không để lộ quá nhiều khoảng trống ở trung lộ.

Khi các hậu vệ biên tham gia tấn công, tuyến giữa cần duy trì khả năng bọc lót để hạn chế những pha phản công trực diện. Trong khi đó, Thanh Hóa có thể ưu tiên giữ cự ly đội hình, chờ thời điểm thích hợp để đưa bóng lên phía trước.

Với lợi thế sân nhà và những phương án tấn công có khả năng tạo khác biệt, Hải Phòng vẫn có cơ sở để hướng đến chiến thắng. Tuy nhiên, nếu không cải thiện khả năng phòng ngự so với trận thua Ninh Bình, đội bóng đất Cảng hoàn toàn có thể gặp khó trước một Thanh Hóa đang rất cần điểm.

Thông tin lực lượng Hải Phòng vs Thanh Hóa

Cả Hải Phòng và Thanh Hóa đều vào trận với lực lượng tốt nhất trong khả năng có thể hiện nay. Điều này giúp hai HLV có nhiều lựa chọn trong việc bố trí đội hình xuất phát, đặc biệt ở những vị trí có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chuyển trạng thái và tổ chức tấn công.

Bên phía Hải Phòng, Nguyễn Văn Toản dự kiến tiếp tục trấn giữ khung thành. Ở hàng thủ, Esteban Orozco và Nguyễn Ngọc Tú có thể đảm nhiệm vai trò trung tâm, trong khi các cầu thủ còn lại hỗ trợ phòng ngự từ hai biên. Tuyến giữa cần duy trì sự cân bằng để vừa cung cấp bóng cho hàng công, vừa hạn chế những pha phản công của đối thủ.

Trên hàng công, Joel Tagueu và Aleksandar Makaric là những lựa chọn đáng chú ý. Khả năng di chuyển, tranh chấp và tận dụng cơ hội của các ngoại binh này có thể giúp Hải Phòng gây sức ép lên hàng thủ Thanh Hóa. Nguyễn Văn Anh và Hồ Minh Dĩ cũng đem đến những phương án hỗ trợ tấn công, nhất là khi đội chủ nhà cần khai thác khoảng trống ở hai cánh.

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Trận Thanh Hóa (áo vàng) gặp Hải Phòng hứa hẹn sẽ rất quyết liệt.

Ở phía đối diện, Thanh Hóa dự kiến sử dụng Nguyễn Thanh Diệp trong khung thành. Hàng phòng ngự với những cái tên như Nguyễn Đình Huyên, Đoàn Ngọc Hà và Trương Thanh Nam cần giữ được sự tập trung trước sức ép từ đội chủ nhà. Tuyến giữa có Odiljon Abdurakhmanov, trong khi Lê Văn Thắng và Matheus Martins là những phương án đáng chú ý ở mặt trận tấn công.

Thanh Hóa nhiều khả năng sẽ không mạo hiểm đẩy cao đội hình nếu chưa kiềm tỏa được những đường lên bóng của Hải Phòng. Nhưng đó tất nhiên không phải nhiệm vụ dễ dàng. Khả năng giữ cự ly giữa các tuyến và tận dụng những tình huống phản công sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội giành điểm của đội khách. Bởi đá ở Lạch Tray, chỉ một chút sơ sảy cũng có thể khiến Thanh Hóa ra về tay trắng.

Đội hình dự kiến Hải Phòng vs Thanh Hóa

Hải Phòng: Nguyễn Văn Toản, Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Ngọc Tú, Esteban Orozco, Thái Bảo, Lê Mạnh Dũng, Nguyễn Vũ Tín, Nguyễn Văn Anh, Hồ Minh Dĩ, Joel Tagueu, Aleksandar Makaric.

Thanh Hóa: Nguyễn Thanh Diệp, Trương Thanh Nam, Nguyễn Đình Huyên, Đức Mạnh, Đoàn Ngọc Hà, Nguyễn Văn Tùng, Odiljon Abdurakhmanov, Di Mateo, Nguyễn Trọng Phú, Lê Văn Thắng, Matheus Martins.

Dự đoán: Hải Phòng 2-1 Thanh Hóa

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#Hải Phòng #Thanh Hóa #V.League #Lạch Tray #bóng đá Việt Nam #lịch thi đấu #đội bóng

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